Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației

FRF ia în calcul renunțarea la echipa națională U20, condusă în prezent de Adrian Iencsi

Totul vine în încercarea de a reduce cheltuielile într-o perioadă în care veniturile FRF s-au diminuat

Deși nu există deocamdată o hotărâre oficială, răspunsurile transmise de FRF la solicitarea GOLAZO.ro lasă deschisă posibilitatea ca reprezentativa înființată în noiembrie 2020 să dispară din vara anului viitor

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Naționala U20 ar putea deveni istorie după șase ani de existență. Din informațiile GOLAZO.ro, la nivelul Federației Române de Fotbal se discută despre oportunitatea menținerii acestei reprezentative, în condițiile în care organizarea cantonamentelor, deplasărilor și meciurilor internaționale presupune cheltuieli importante.

Înființată pentru a facilita trecerea fotbaliștilor de la U19 către U21, selecționata U20 participă în UEFA Elite League, competiție amicală la care nu sunt înscrise toate federațiile europene, ci doar 9 dintre ele.

FRF nu exclude posibilitatea desființării naționalei U20

Contactată de GOLAZO.ro, FRF nu a infirmat categoric posibilitatea desființării echipei, ci a precizat că în prezent nu există o decizie în acest sens. Mai mult, forul de la Casa Fotbalului a stabilit deja un termen până la care va analiza viitorul reprezentativei.

„La acest moment, nu există o decizie în ceea ce privește desființarea lotului național U20. Echipa națională U20 are meciuri planificate în perioada FIFA din această lună, precum și în fereastra internațională din luna martie a anului viitor.

Până în vara lui 2027 nu se va lua nicio decizie cu privire la viitorul reprezentativei U20. În această perioadă va fi realizată o analiză amănunțită pentru identificarea și unor alte proiecte și soluții care să susțină eficient tranziția tinerilor internaționali de la categoria U19 către U21”, a transmis FRF pentru GOLAZO.ro.

Formularea Federației este relevantă! FRF nu spune că desființarea este exclusă, ci doar că nu a fost luată o hotărâre. În plus, identificarea unor proiecte alternative pentru tranziția de la U19 la U21 sugerează că actualul model de funcționare a naționalei U20 este cumva reevaluat.

Ultimele patru meciuri pentru România U20?

Partidele programate în noiembrie 2026 și martie 2027 sunt deja prinse în planificarea Federației și ar putea reprezenta ultimele acțiuni ale selecționatei conduse de Adrian Iencsi, dacă FRF va decide ulterior să renunțe la acest proiect.

Programul confirmat de FRF este următorul:

13 noiembrie 2026: Elveția – România, Bellinzona, ora 20:00

17 noiembrie 2026: România – Polonia, Târgoviște, ora 19:00

26 martie 2027: Portugalia – România

29 martie 2027: România – Cehia

FRF își apără proiectul cu statistici: 62 de fotbaliști au făcut pasul către U21

Deși analizează viitorul selecționatei, Federația subliniază că naționala U20 a avut un rol important în dezvoltarea tinerilor fotbaliști.

Potrivit datelor transmise către GOLAZO.ro, dintre cei 145 de jucători care au evoluat pentru România U20, 62 au ajuns ulterior la U21, iar 9 au făcut pasul către prima reprezentativă.

Mai mult, 42 de fotbaliști au debutat în circuitul echipelor naționale direct la U20. Dintre aceștia, 13 au ajuns la U21, iar doi, Andrei Coubiș și Tony Strata, au bifat inclusiv prezențe la naționala mare.

Coubiș, duel cu Bernhardsson la 0-1 cu Suedia. Foto: Raed Krishan

În privința cheltuielilor FRF a evitat să ofere o sumă concretă precizând doar că acestea variază în funcție de numărul meciurilor, cantonamentelor și deplasărilor și sunt incluse în bugetul general destinat loturilor de juniori și tineret.

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