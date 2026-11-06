Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro

Procesul în care Cristian Săpunaru (42 de ani) solicită despăgubiri de două milioane de euro de la Federația Română de Fotbal și compania OSHEE România se reia pe 24 noiembrie, la Tribunalul București.

OSHEE, sponsorul Cupei României, este acuzată, alături de FRF, că a folosit imaginea fostului căpitan al Rapidului în scop comercial, fără acordul acestuia, inclusiv după retragerea sa din fotbal.

Una dintre disputele din proces vizează natura băuturii care poartă fotografia lui Săpunaru: fostul fotbalist susține că este un energizant, în timp ce compania o prezintă drept o băutură izotonică, destinată hidratării în timpul activităților sportive.

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Potrivit documentelor depuse la dosarul cauzei, fostul căpitan al Rapidului consideră că asocierea imaginii sale cu produsele OSHEE îi afectează reputația profesională și imaginea publică.

Detalii din procesul de două milioane de euro dintre Cristian Săpunaru, FRF și OSHEE

Cristian Săpunaru susține că nu este de acord cu promovarea băuturilor energizante și nu dorește ca fotografia sa să contribuie la vânzarea acestora.

În argumentația sa, Săpunaru afirmă că publicul poate fi indus în eroare prin cumpărarea unor produse energizante ca fiind băuturi izotonice necarbogazoase cu gust de fructe și adaos de vitamine”.

El afirmă că această asociere îi afectează imaginea publică și reputația profesională, întrucât nu este de acord cu consumul de energizante și nu dorește ca imaginea sa să fie folosită pentru promovarea lor.

Săpunaru contestă folosirea comercială a imaginii sale

Săpunaru mai susține că imaginea sa este folosită în scop comercial, pentru vânzarea produselor, nu doar pentru promovarea Cupei României, a transmisiunilor TV sau a materialelor sportive.

Fostul internațional afirmă că nu a încheiat un contract valabil care să permită această utilizare.

Săpunaru arată că dreptul acordat pentru utilizarea imaginii în competițiile interne nu include și posibilitatea ca FRF să încheie contracte cu terțe firme pentru vânzarea unor produse care îi poartă imaginea.

Săpunaru mai afirmă că documentul depus la dosar între FRF și OSHEE este cenzurat în proporție de 99%, iar contractul de prestări servicii nu conține nicio prevedere privind cesiunea sau licențierea drepturilor sale de imagine.

Săpunaru reclamă folosirea imaginii sale după retragerea din fotbal

Parteneriatul dintre FRF și OSHEE a fost anunțat în octombrie 2024, pentru o perioadă de cinci sezoane.

În campania de promovare a Cupei României, au fost folosite etichete speciale pe care apăreau mai mulți fotbaliști, printre care Cristian Săpunaru, Darius Olaru, Denis Alibec, Alexandru Mitriță, Ciprian Deac și Alexandru Pop.

La momentul încheierii parteneriatului, Săpunaru era încă jucător activ. Ultimul său meci a fost disputat pe 19 mai 2025, în tricoul Rapidului, împotriva lui CFR Cluj, scor 1-4.

Potrivit susținerilor sale din dosar, produsele cu fotografia sa au continuat să fie comercializate și după retragere.

De ce spune Săpunaru că asocierea îi afectează reputația

În cererea de chemare în judecată, fostul căpitan al Rapidului pune accent și pe felul în care și-a construit imaginea publică de-a lungul carierei.

Săpunaru arată că a început fotbalul la 6 ani și a jucat până la 41 de ani, iar parteneriatele comerciale pe care le-a avut au fost, susține el, legate de articole sportive.

În sprijinul argumentelor sale, Săpunaru invocă parteneriatele cu branduri internaționale din industria sportului, precum și colaborările cu retaileri specializați în comercializarea articolelor de fotbal, din perioada în care evolua la FC Porto.

Săpunaru cere daune morale de două milioane de euro

Reclamantul consideră că asocierea cu produse pe care le caracterizează drept energizante contrazice această imagine și poate genera reacții negative, punând sub semnul întrebării conduita sa profesională.

În acțiunea depusă la instanță, Săpunaru reproșează FRF și OSHEE că au contribuit la folosirea imaginii sale pentru comercializarea produselor și că obțin beneficii economice de pe urma acestei asocieri.

Pentru prejudiciul pe care afirmă că l-a suferit, solicită daune morale de două milioane de euro.

OSHEE: Este o băutură izotonică, nu un energizant

În întâmpinarea depusă la dosar, compania OSHEE respinge caracterizarea făcută de fostul fotbalist.

Societatea susține că produsul face parte din gama ISOTONIC și este o băutură izotonică necarbogazoasă, cu electroliți, destinată hidratării în timpul activităților sportive.

OSHEE invocă soluția pronunțată în primul proces și susține că instanța a reținut corect această distincție. Compania afirmă că Săpunaru nu a demonstrat în ce fel i-ar fi fost afectată reputația.

Contractul de sponsorizare cu FRF, argumentul pentru folosirea imaginii lui Săpunaru

În apărarea sa, societatea mai arată că produsele sunt comercializate prin lanțuri de distribuție cunoscute și sunt autorizate de autoritățile statului.

Totodată, susține că nu există probe că băuturile ar fi periculoase, de calitate slabă sau că ar fi fost asociate public cu asemenea probleme.

Compania își justifică folosirea imaginii fotbalistului prin contractul de sponsorizare încheiat cu FRF, în octombrie 2024. Potrivit argumentelor prezentate în dosar, acordul îi permite să utilizeze fotografii cu jucători surprinși în competițiile organizate de Federație.

FRF: „Asocierea cu un sponsor al fotbalului poate fi favorabilă”

Federația Română de Fotbal contestă, la rândul ei, existența unui prejudiciu de imagine. În apărarea depusă la instanță, FRF susține că Săpunaru nu a demonstrat că apariția fotografiei sale pe produsele OSHEE l-ar fi împiedicat să încheie alte contracte profesionale sau de publicitate.

Potrivit poziției Federației, fostul fotbalist nu a indicat situații concrete în care asocierea să fi provocat reacții negative din partea publicului ori să-i fi afectat relațiile comerciale.

FRF argumentează chiar în sens contrar: asocierea imaginii unui fotbalist cu sponsorul oficial al unei competiții importante, precum Cupa României, poate contribui la creșterea vizibilității și notorietății acestuia.

Federația mai susține că promovarea unor produse destinate susținerii activității sportive este compatibilă cu profilul unui sportiv de performanță.

Săpunaru a pierdut definitiv procesul pentru retragerea băuturilor

Înaintea acțiunii prin care solicită două milioane de euro, Cristian Săpunaru a cerut retragerea temporară de pe piață a produselor OSHEE pe care apărea fotografia sa, însă Tribunalul București i-a respins solicitarea pe 11 martie 2026.

Fostul internațional a contestat decizia, dar Curtea de Apel București a respins apelul pe 26 iunie 2026. Săpunaru a fost obligat să plătească în total 10.000 de lei cheltuieli de judecată.

Primul termen în procesul pentru daune, pe 24 noiembrie

Instanțele nu au judecat însă fondul litigiului și nici despăgubirile de două milioane de euro, care ridică probleme juridice mai complexe.

Procesul principal continuă pe 24 noiembrie, la Tribunalul București.

Rapid a retras materialele cu Săpunaru după notificarea acestuia

Avocatul lui Săpunaru susține că, înainte de a deschide procesul, fostul internațional a notificat atât OSHEE, cât și clubul Rapid cu privire la folosirea imaginii sale.

Potrivit apărării, Rapid a retras toate materialele promoționale în care apărea fotbalistul, după expirarea contractului care îi permitea utilizarea imaginii.

OSHEE nu a dat însă curs notificării, motiv pentru care Săpunaru a decis să se adreseze instanței.

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