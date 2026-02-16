Mutare în Asia După Tamaș și Alexa, încă un dinamovist ar fi bătut palma cu un reality show

Gabi Torje (36 de ani) ar urma să calce pe urmele prietenilor Gabi Tamaș (42 de ani) și Dan Alexa (46 de ani).

Fostul mijlocaș al lui Dinamo ar fi semnat deja un contract cu Antena 1 și ar urma să participe la un reality show.

Retras din fotbal de mai bine de un an, după o ultimă aventură la Câmpulung Muscel, Torje a debutat anul trecut ca analist la Digi Sport.

După Tamaș și Alexa, și Torje ar fi bătut palma cu Antena 1

Dar fostul mijlocaș nu e atras doar de emisiunile de sport. Conform gsp.ro, Torje ar fi semnat deja un contract cu Antena 1 pentru participarea la sezonul 10 din Asia Express.

Adică exact concursul câștigat anul trecut de foștii dinamoviști Gabi Tamaș și Dan Alexa.

Încă nu au fost anunțate detaliile despre noul sezon, însă miza financiară se va ridica la cel puțin 30.000 de euro, premiul pus la bătaie pentru sezonul trecut. În plus, fiecare participant primește un bonus la semnătură și o diurnă săptămânală de câteva mii de euro.

Nu este sigur nici cu cine va face pereche Torje, care ar putea reface un cuplu dinamovist în Asia, la fel ca Tamaș și Alexa, sau ar putea merge alături de un apropiat sau un membru al familiei.

Gabi Torje. Foto: sportpictures.eu

Asia Express e un reality show unde 9 perechi parcurg un traseu întins pe mii de kilometri în mai multe țări din Asia. Ruta este împărțită în mai multe etape, iar concurenții trebuie să ajungă în fiecare zi în altă destinație cu doar un euro, fără alți bani sau telefoane, în timp ce trebuie să treacă și anumite probe.

Gabi Torje a debutat în fotbal la Poli Timișoara, iar la 19 ani semna deja cu Dinamo. De-a lungul carierei a evoluat în Serie A, pentru Udinese, și în La Liga, pentru Granada și Espanyol, înainte să ajungă în Turcia, unde a trecut pe la 6 echipe diferite. A câștigat un singur trofeu, titlul cu Farul în 2023.

12 goluri în 57 de meciuri are Torje la naționala României

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport