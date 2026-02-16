Ce se întâmplă cu Tănase și Thiam Cei doi jucători de la FCSB vor merge la Belgrad pentru tratament. Când ar putea reveni în lot

FCSB are serioase bătăi de cap după accidentările lui Mamadou Thiam (30 de ani) și Florin Tănase (31 de ani). Clubul a decis să-i trimită la Belgrad, pentru a accelera recuperarea lor.

Cei doi jucători s-au accidentat în ultimele zile și niciunul nu a fost disponibil pentru a doua partidă cu U Craiova, scor 1-0.

Mihai Stoica: „Tănase și Thiam vor pleca la Belgrad”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a transmis acum că ambii jucători vor pleca la Belgrad, unde vor urma un tratament la medicul Marijana Kovacevic.

„Vor pleca mâine (n.r. marți) la Belgrad și de poimâine încep tratamentul”, a dezvăluit oficialul de la FCSB.

Atâta timp cât Ngezana, Mihai Popescu, Chiricheș, Arad, Tănase și Thiam lipsesc… e o problemă, într-adevăr.

În mod normal, jucăm luni, deci ar putea să fie și la meciul cu Metaloglobus (n.r. – Tănase și Thiam)”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Tănase merge pentru a doua lună consecutivă la Belgrad, după ce în ianuarie a ratat alte trei partide din cauza unei accidentări.

FOTO. Accidentarea lui Tănase în U Craiova - FCSB 2-2

Ultimele trei meciuri pentru FCSB în sezonul regulat:

FCSB – Metaloglobus, luni, 23 februarie, ora 20:00

UTA – FCSB, duminică, 1 martie, ora 21:00

FCSB – U Cluj, în jurul datei de 7 martie

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Rapid 27 49 3 Dinamo 26 49 4 U Cluj 27 45 5 FC Argeș 27 43 6 FC Botoșani 27 42 7 CFR Cluj 26 41 8 UTA Arad 27 41 9 Oțelul Galați 27 40 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 27 11

