Ce se întâmplă cu Tănase și Thiam Cei doi jucători de la FCSB vor merge la Belgrad pentru tratament. Când ar putea reveni în lot

- FCSB are serioase bătăi de cap după accidentările lui Mamadou Thiam (30 de ani) și Florin Tănase (31 de ani). Clubul a decis să-i trimită la Belgrad, pentru a accelera recuperarea lor.
Cei doi jucători s-au accidentat în ultimele zile și niciunul nu a fost disponibil pentru a doua partidă cu U Craiova, scor 1-0.
Mihai Stoica: „Tănase și Thiam vor pleca la Belgrad”
Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a transmis acum că ambii jucători vor pleca la Belgrad, unde vor urma un tratament la medicul Marijana Kovacevic.
„Vor pleca mâine (n.r. marți) la Belgrad și de poimâine încep tratamentul”, a dezvăluit oficialul de la FCSB.
Atâta timp cât Ngezana, Mihai Popescu, Chiricheș, Arad, Tănase și Thiam lipsesc… e o problemă, într-adevăr.
În mod normal, jucăm luni, deci ar putea să fie și la meciul cu Metaloglobus (n.r. – Tănase și Thiam)”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
Tănase merge pentru a doua lună consecutivă la Belgrad, după ce în ianuarie a ratat alte trei partide din cauza unei accidentări.
FOTO. Accidentarea lui Tănase în U Craiova - FCSB 2-2
Galerie foto (11 imagini)
Ultimele trei meciuri pentru FCSB în sezonul regulat:
- FCSB – Metaloglobus, luni, 23 februarie, ora 20:00
- UTA – FCSB, duminică, 1 martie, ora 21:00
- FCSB – U Cluj, în jurul datei de 7 martie
Clasamentul din Liga 1 în acest moment
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|27
|53
|2
|Rapid
|27
|49
|3
|Dinamo
|26
|49
|4
|U Cluj
|27
|45
|5
|FC Argeș
|27
|43
|6
|FC Botoșani
|27
|42
|7
|CFR Cluj
|26
|41
|8
|UTA Arad
|27
|41
|9
|Oțelul Galați
|27
|40
|10
|FCSB
|27
|40
|11
|Farul Constanța
|27
|37
|12
|Petrolul Ploiești
|27
|28
|13
|Csikszereda
|27
|25
|14
|Unirea Slobozia
|26
|24
|15
|Hermannstadt
|26
|17
|16
|Metaloglobus
|27
|11