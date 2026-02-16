Ce se întâmplă cu Tănase și Thiam Cei doi jucători de la FCSB vor merge la Belgrad pentru tratament. Când ar putea reveni în lot +11 foto
Ce se întâmplă cu Tănase și Thiam Cei doi jucători de la FCSB vor merge la Belgrad pentru tratament. Când ar putea reveni în lot

16.02.2026, ora 16:50
  • FCSB are serioase bătăi de cap după accidentările lui Mamadou Thiam (30 de ani) și Florin Tănase (31 de ani). Clubul a decis să-i trimită la Belgrad, pentru a accelera recuperarea lor.

Cei doi jucători s-au accidentat în ultimele zile și niciunul nu a fost disponibil pentru a doua partidă cu U Craiova, scor 1-0.

Mihai Stoica: „Tănase și Thiam vor pleca la Belgrad”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a transmis acum că ambii jucători vor pleca la Belgrad, unde vor urma un tratament la medicul Marijana Kovacevic.

„Vor pleca mâine (n.r. marți) la Belgrad și de poimâine încep tratamentul”, a dezvăluit oficialul de la FCSB.

Atâta timp cât Ngezana, Mihai Popescu, Chiricheș, Arad, Tănase și Thiam lipsesc… e o problemă, într-adevăr. 

În mod normal, jucăm luni, deci ar putea să fie și la meciul cu Metaloglobus (n.r. – Tănase și Thiam)”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Tănase merge pentru a doua lună consecutivă la Belgrad, după ce în ianuarie a ratat alte trei partide din cauza unei accidentări.

FOTO. Accidentarea lui Tănase în U Craiova - FCSB 2-2

Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport
Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

Ultimele trei meciuri pentru FCSB în sezonul regulat:

  • FCSB – Metaloglobus, luni, 23 februarie, ora 20:00
  • UTA – FCSB, duminică, 1 martie, ora 21:00
  • FCSB – U Cluj, în jurul datei de 7 martie

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2753
2Rapid2749
3Dinamo2649
4U Cluj2745
5FC Argeș2743
6FC Botoșani2742
7CFR Cluj2641
8UTA Arad2741
9Oțelul Galați2740
10FCSB2740
11Farul Constanța2737
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2711

Florin Tanase belgrad fcsb Marijana Kovacevic mamadou thiam
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share