Dinamo își ia atacant George Pușcaș semnează! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu » Detaliile contractului

George Pușcaș (29 de ani) e la un pas să semneze cu Dinamo!

Atacantul e liber de contract din septembrie 2025, când și-a încheiat înțelegerea cu formația turcă Bodrum.

Dinamo caută noi soluții pentru ofensivă și negociază cu George Pușcaș.

Președintele lui Dinamo a anunțat că negocierile cu George Pușcaș sunt aproape finalizate. Andrei Nicolescu a dezvăluit că atacantul va semna un contract valabil pe un an și jumătate.

„Ne-am înțeles, urmează doar să avem o semnătură pe contract. Sper să fie alegerea bună pentru noi, dar și pentru el. Sper să-l ajutăm și el să ne ajute pe noi.

E un contract pe un an și jumătate, vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Știre inițială:

George Pușcaș, la un pas de Dinamo

Informația publicată de jurnalistul Emanuel Roșu e confirmată de sursele GOLAZO.ro.

Sunt șanse mari ca vârful care, în aprilie, va împlini 30 de ani să semneze cu alb-roșiii. Mai sunt doar mici detalii de pus la punct, clubul și fotbalistul trebuie să cadă de acord asupra unor clauze.

Pușcaș nu a pierdut timpul de când a rămas liber de contract. S-a antrenat intens și e sută la sută la punct cu pregătirea fizică.

E de așteptat ca Dinamo să-l poată folosi pe Pușcaș în play-off.

După ce s-a despărțit de turcii de la Bodrum, vârful a fost aproape să semneze cu Legia Varșovia, unde era dorit de Edi Iordănescu. Negocierile nu s-au concretizat însă.

Între timp, la finalul lunii octombrie 2025, Iordănescu jr și-a reziliat înțelegerea cu Legia și e liber de contract.

