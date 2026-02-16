FRF îl reclamă pe Dani Coman! Conform surselor GOLAZO.ro, secretarul general al FRF va sesiza Comisia de Disciplină. Urmează o suspendare record?
alt-text Dan Udrea
Publicat: 16.02.2026, ora 16:38

Dani Coman ar putea să fie suspendat tot anul 2026! El riscă o sancțiune-record fiindcă va ajunge să facă obiectul unei judecăți a Comisiei de Disciplină a FRF.

FRF îl reclamă pe Dani Coman!

Conform surselor GOLAZO.ro, va fi întocmită în aceste zile o sesizare din partea Federației Române de Fotbal din cauza derapajului pe care fostul portar l-a avut după meciul Petrolul - FC Argeș 2-1, la adresa centralului Radu Petrescu.

Cel care are în fișa postului puterea de a reclama către Comisia de Disciplină e secretarul general al Federației, Radu Vișan.

În ultimii ani, Vișan a făcut aproape de fiecare dată astfel de memorii, când anumite derapaje nu au fost semnalate în rapoartele oficiale de către observatori sau declarațiile au fost făcute în mass-media, așa cum s-a petrecut și acum cu Dani Coman.

În aprilie 2024 a existat chiar o suspendare imensă, în urma unei intervenții a secretarului general de la Casa Fotbalului, care a trimis cazul la Disciplină: Gigi Becali a fost suspendat 6 luni și amendat cu 10.000 de euro pentru comportament jignitor și ofensator.

După ce sesizarea va fi oficial înregistrată de comisie, imediat se va deschide un dosar, iar Dani Coman va fi judecat.

Pentru ce e el în culpă? A făcut declarații în care a incitat la violență la adresa lui Radu Petrescu și a arbitrilor în general: „Își bat joc de noi și nu e prima dată. Ne mai întrebăm ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmpla cu Ganea, când l-a luat de gât pe Mudura?

Știți ce merită ăștia? Merită bătuți, călcați în picioare!”, a declarat Coman la Digi Sport.

La scurt timp după acest episod, „centralul” chiar a primit amenințări cu moartea!

Dani Coman riscă o suspendare-record în fotbalul românesc, care l-ar putea scoate din joc chiar până la finalul anului 2026!

Derapajul fostului portar e incriminat în mod clar de un articol de regulament care stipulează sancțiuni pentru exact acest gen de incitări la violență.

Articolul 50 e denumit „Incitarea la ură, violență și comportarea jignitoare”. La punctele 2 și 3 din acest articol se încadrează cazul Dani Coman:

  • „Fapta unei persoane de a incita/îndemna, în mod public, la un comportament violent sau la ură, se sancționează cu suspendare de la 10 la 16 jocuri dacă fapta a fost săvârșită de un jucător sau antrenor și suspendare între 4 și 6 luni dacă fapta a fost săvârșită de un oficial”
  • „În special, când abaterea a fost săvârșită prin intermediul mass-media (presa scrisă, televiziune, radio, internet, etc), atunci penalitatea sportivă se va dubla.

Cum declarațiile incitatoare la violență ale lui Dani Coman acoperă ambele puncte de regulament, supendarea lui s-ar încadra în intervalul 8-12 luni!

Coman amenință că iese din fotbal!

Dani Coman s-a referit la această posibilitate, de a fi chemat la comisie și de a fi sancționat și a spus că „dacă eu voi fi cel suspendat, atunci nu mai am ce să mai caut prin fotbal”.

Superliga
14:07
Superliga
12:44
FRF comisia de disciplina suspendare Dani Coman
