Handbalistul sloven Gasper Horvat (28 de ani) a fost amenințat că i se vor rupe ambele picioare dacă nu acceptă să-și rezilieze contractul cu ASV Hamm-Westfalen.

Parchetul din Dortmund investighează o tentativă de șantaj ce vizează trei oficiali ai clubului din liga secundă a Germaniei.

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Pentru a încheia colaborarea înainte de termen, fără a-i achita drepturile contractuale, oficialii clubului ar fi recurs la mai multe măsuri împotriva jucătorului.

Gasper Horvat, forțat de ASV Hamm-Westfalen să renunțe la contract

Conform informațiilor din anchetă, în timp ce se afla în perioada de recuperare după o accidentare, Horvat a fost chemat la o discuție cu doi reprezentanți ai conducerii, scrie bild.de.

Aceștia i-au pus pe masă un acord de reziliere amiabilă a înțelegerii valabile până la 30 iunie 2027. Când sportivul a refuzat să semneze, oficialii l-au amenințat că, a doua zi, vor avea grijă să-i fie rupte ambele picioare chiar în sala de antrenament.

Episodul l-a marcat profund pe handbalistul sloven, care a mers direct la poliție și a depus plângere penală.

Deși am 2 metri înălțime, am plâns în fața celor doi bărbați ca un copil mic. Gasper Horvat, handbalist sloven

În urma plângerii, anchetatorii au descins la locuințele a trei persoane din conducerea clubului și au ridicat telefoane mobile și dispozitive electronice. Dosarul instrumentat de procurori a adunat deja peste 800 de pagini.

După refuzul de a ceda șantajului, Horvat a fost supus unei izolări totale la club. A fost declarat persona non grata, nu i s-a mai dat echipament și i s-a luat locul din vestiar.

În luna iunie, după ce s-a întors dintr-un stagiu de recuperare medicală efectuat în Slovenia, handbalistul și-a găsit apartamentul golit complet de către club.

Rămas fără locuință, sportivul a stat o perioadă într-un hotel din Hamm, iar în prezent locuiește într-o cameră la o pensiune agroturistică din Werne-Stockum: „Acolo toată lumea este într-adevăr foarte amabilă cu mine”.

Negocierile pentru rezilierea contractului au eșuat

În paralel, cele două părți au încercat să ajungă la o înțelegere pentru rezilierea amiabilă a contractului, în schimbul unei despăgubiri financiare. Negocierile păreau să avanseze, însă discuțiile s-au încheiat fără un acord.

„Eram pe un drum bun pentru a găsi o soluție, cel puțin din punct de vedere al dreptului muncii”, a declarat avocatul jucătorului.

Deși este refăcut complet și apt de joc încă de la începutul lunii noiembrie, Horvat nu a revenit în activitatea echipei și continuă să fie ținut în afara lotului.

Contactați în legătură cu situația jucătorului, reprezentanții clubului au evitat să comenteze acuzațiile și detaliile anchetei.

„În prezent nu ne exprimăm cu privire la detaliile discuțiilor individuale și nici la alte aspecte ale procedurii, pentru a proteja drepturile personale ale tuturor celor implicați și desfășurarea anchetei în curs”.

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