Florin Manea (46 de ani) a dezvăluit că dorește să-l impresarieze pe Ianis Hagi (28 de ani), mijlocașul celor de la Alanyaspor.

Agentul a anunțat că există și o ofertă importantă pentru Valentin Mihăilă (26 de ani), extrema stângă de la Rizespor.

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Pe lângă Radu Drăgușin, Florin Manea vrea să-și treacă un nou nume important în portofoliu.

Florin Manea l-ar putea impresaria pe Ianis Hagi

Impresarul a dezvăluit că a avut mai multe discuții cu Ianis Hagi în această perioadă.

„Da, poate o să lucrez cu el. Am vorbit de câteva ori cu Ianis și nu știu… Am înțeles că nu are impresar. Eu îl iubesc pe taică-su, a fost idolul meu Gică.

Nu numai asta, dar nu aș vrea niciodată un jucător în care nu am încredere. Am renunțat să mai reprezint jucătorii în care nu cred”, a declarat Florin Manea, citat de fanatik.ro.

În acest moment, Ianis Hagi nu este reprezentat de niciun impresar, după ce parteneriatul de șase ani cu agenția AC Talent s-a încheiat în vara lui 2026.

Florin Manea: „Ianis nu și-a spus ultimul cuvânt”

Manea i-a luat apărarea mijlocașului după evoluțiile mai puțin convingătoare de la națională și a dezvăluit în ce campionate l-ar vedea jucând în cazul unei despărțiri de Alanyaspor.

„Toată lumea cu Ianis... Dă-mi unul mai bun decât el, un număr 10! Dă-mi unul mai bun! Dă-mi un număr 10 să facă ce face Ianis Hagi și nu mai zic nimic.

E multă presiune pe Gică Hagi. E Stanciu, care are o vârstă. Eu înțeleg că lumea îl critică pe Gică, dar nu are de ce. La momentul de față, nu e nimeni peste Ianis.

Și Ianis nu și-a spus ultimul cuvânt. Poate s-a greșit cu anumite alegeri pe care le-a făcut. Trebuia să fie mult mai sus. Cine știe, poate o să lucrez eu cu el și revenim. El poate să joace și în Italia, și în Anglia. A jucat foarte bine la Rangers înainte să se accidenteze.

Eu l-aș vedea pe Ianis jucând în Anglia, dar să înceapă cu o echipă de top din Championship, să intre un pic în mână. Sau să înceapă în Italia”, a adăugat Florin Manea.

Florin Manea: „ S-ar putea să am ceva bun pentru Mihăilă”

Fostul jucător de la U Craiova evoluează la Rizespor din vara lui 2025, după despărțirea de Parma, însă ar putea părăsi în curând formație ce ocupă locul 10 în Turcia:

„Am întâlniri cu o grămadă de cluburi. Chiar m-am întâlnit cu cineva, s-ar putea să am ceva pentru Valentin Mihăilă. Nu divulg, dar este o echipă bună. Dacă se întâmplă, va fi ceva bun și pentru el și pentru echipa României”.

3.5 milioane de euro este cota lui Valentin Mihăilă, potrivit transfermarkt.ro

În prezent, Mihăilă riscă să rateze toate meciurile rămase de disputat de echipa sa în prima parte a sezonului.

Internaționalul român s-a accidentat la ultimul antrenament dinaintea partidei cu Erzurum FK (2-1).

Accidentarea l-a scos și din calculele selecționerului Gheorghe Hagi pentru ultimele două meciuri ale României din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina. Mihăilă ar urma să revină pe teren abia în 2027.

6 meciuri a disputat Mihăilă pentru Rizespor în acest sezon, fără să marcheze vreun gol. În sezonul trecut, românul a bifat 26 de apariții, a înscris 6 goluri și a oferit 4 pase decisive

De-a lungul carierei, Mihăilă a evoluat pentru U Craiova, Parma, Atalanta și Rizespor.

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