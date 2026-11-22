Claudiu Vaișcovici (64 de ani) nu i-a iertat pe jucătorii lui Dinamo, după înfrângerea suferită sâmbătă cu Petrolul, scor 0-1.

Legenda „câinilor” a identificat și care e fotbalistul indispensabil din jocul echipei lui Nuno Campos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dinamo a cedat în fața Petrolului și a suferit a doua înfrângere consecutivă în campionat, după ce în runda precedentă a pierdut duelul cu FC Argeș, scor 1-2.

Citește și Decizia FRF Moment de reculegere în memoria lui Dudu Georgescu Citește mai mult Decizia FRF Moment de reculegere în memoria lui Dudu Georgescu

Dinamo - Petrolul 0-1 . Claudiu Vaișcovici: „Când nu joacă el, Dinamo e moartă”

Claudiu Vaișcovici este de părere că Danny Armstrong este în continuare jucătorul cel mai important al „câinilor”.

„Joacă 2-3 mai modest, ceilalţi îi trag şi pe ăştia de păr. Astăzi Dinamo, toţi la un loc, acelaşi ritm. Dacă poţi să evidenţiezi pe cineva, pe fază defensivă, Mărginean şi-a făcut cât de cât treaba.

Dar ceilalţi 3 mijlocaşi nimic, ăia în atac nimic. Fundaşii laterali nu prea au ajutat, Irimia deloc, Opruţ nu a fost inspirat. A avut şi Dinamo 2-3 ocazii.

La începutul jocului 3 şuturi, niciunul pe spaţiul porţii. În momentul când nu joacă Armstrong, Dinamo e cam moartă”, a declarat Vaișcovici, conform primasport.ro.

Armstrong are parte de un sezon excelent. A marcat 6 goluri și a reușit 10 pase decisive în 16 meciuri jucate pentru Dinamo.

Evoluțiile sale foarte bune au stârnit interesul cluburilor din străinătate, printre care se numără și Rangers, dar scoțianul nu se gândește în acest moment la o plecare.

1 milion de euro este cota de piață a lui Danny Armstrong, conform Transfermarkt

În urma înfrângerii suferite, Dinamo a rămas pe poziția secundă în Superliga, cu 33 de puncte. Pe primul loc se află U Craiova, care poate ajunge la 36 de puncte dacă o va învinge astăzi pe UTA Arad.

Rapid este pe locul al treilea, cu 31 de puncte, dar o poate depăși pe Dinamo dacă se va impune, luni, în meciul cu Sepsi.

VIDEO. Monitorul VAR, dărâmat de suporteri în Dinamo - Petrolul! Haos de nedescris la Slobozia

Citește și