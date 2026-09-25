Russell, în pole la Baku Pilotul britanic va pleca primul în cursa de duminică. Kimi Antonelli a ratat Q2! Cum arată grila de start
George Russell și Kimi Antonelli. Foto: IMAGO
Formula 1

Russell, în pole la Baku Pilotul britanic va pleca primul în cursa de duminică. Kimi Antonelli a ratat Q2! Cum arată grila de start

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 17:06
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 17:52
  • George Russell (28 de ani) va pleca din pole-position în cursa de sâmbătă, de la Baku.
  • Pilotul britanic s-a clasat pe prima poziție în toate cele 3 sesiuni de calificări și va lupta pentru a obținea a treia victorie a sezonului.
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Aflat la peste la peste 80 de puncte în spatele colegului de echipă, Russell poate restrânge diferența din clasament, după ce Kimi Antonelli a întâmpinat dificultăți, sâmbătă, și nu a reușit accederea în Q2.

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George Russell, în pole-position la Baku

Britanicul a obținut un timp de 1:42.526, fiind urmat de Charles Leclerc și Oscar Piastri, care s-au clasat cu un timp extrem de apropiat, 1:43.363, respectiv 1:43.364.

Campionul mondial Lando Norris a scos un timp de doar 1:43.672 și va pleca de pe poziția 5 în cursa din Azerbaidjan.

Liderul clasamentului, Kimi Antonelli, va pleca de pe 16, după ce a avut probleme seriose în Q1. Acesta a luat prea devreme primul viraj, iar roata stânga față a lovit peretele interior, astfel încât suspensia s-a rupt, potrivit bbc.com.

„A trecut ceva vreme, așa că mă simt cu bine cu siguranță. Este probabil cel mai mare avans din întreaga mea carieră, inclusiv din perioada în care am concurat în F2 și F3, așa că turul acela a fost cu adevărat minunat.

Mașina s-a comportat excelent în acest weekend, iar pe un circuit ca acesta, când reușești să o stăpânești astfel, senzația este cu adevărat uimitoare.

Cred că Max (n.r. - Verstappen) a fost foarte rapid în acest weekend. Nu știu ce s-a întâmplat cu el pe final. Poate că, din cauza steagului galben al lui Lando, nu a mai avut acea ultimă șansă. Aș fi fost curios să văd ce s-ar fi întâmplat”, a declarat Russell, conform racingnews365.com.

Rezultele sesiunii de calificări Q3:

  • George Russell - 1:42.526
  • Charles Leclerc - 1:43.363
  • Oscar Piastri - 1:43.364
  • Isack Hadjar - 1:43.500
  • Lando Norris - 1:43.672
  • Lewis Hamilton - 1:43.858
  • Pierre Gasly - 1:44.047
  • Max Verstappen - 1:44.081
  • Carlos Sainz - 1:44.566
  • Franco Colapinto - 1:44.963

Clasamentul general al piloților din F1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 292 puncte
  2. George Russell (Mercedes) 211
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) 191
  4. Lando Norris (McLaren) 186
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 167
  6. Max Verstappen (RedBull) 145
  7. Oscar Piastri (McLaren) 120
  8. Isack Hadjar (RedBull) 71
  9. Liam Lawson (RedBull) 59
  10. Pierre Gasly (Alpine) 41

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