George Russell (28 de ani, Mercedes) l-a criticat dur pe Max Verstappen (29 de ani, Red Bull), după un incident petrecut în timpul celei de-a treia sesiuni de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas.

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Cei doi au fost implicați într-un duel pe circuit, în urma căruia monoposturile lor s-au atins.

Deranjat de manevra rivalului său, Verstappen i-a arătat degetul mijlociu, iar ulterior a reclamat prin radio că Russell l-a împins spre barierele de protecție.

Cum a început conflictul dintre George Russell și Max Verstappen

Incidentul s-a produs în apropierea virajului 14, după ce Verstappen l-a depășit pe Russell pe lunga linie dreaptă a circuitului din Las Vegas, în încercarea de a obține o poziție mai bună înaintea începerii unui tur rapid.

Pilotul Red Bull a frânat apoi mai devreme decât se aștepta britanicul și și-a schimbat traiectoria. Russell a încercat să-l depășească pe interiorul virajului, moment în care cele două monoposturi s-au atins.

Verstappen i-a arătat degetul mijlociu pilotului de la Mercedes, apoi s-a plâns prin radio: „M-a împins spre bariere”.

Comisarii FIA au considerat că manevra olandezului în timpul frânării a fost imprevizibilă și nu a respectat standardele de pilotaj, însă au decis că un avertisment este suficient.

George Russell, atac dur la adresa lui Verstappen: „Se comportă ca și cum ar fi superior tuturor”

După calificări, Russell a comentat incidentul.

„Cred că un avertisment este în regulă. Nu există nimic în regulament care să spună că nu poți depăși pe cineva care se pregătește să înceapă un tur rapid, dar, când faci asta, îl încurci pe pilotul respectiv.

Face asta săptămână de săptămână cu mulți piloți și toată lumea acceptă. Eu nu voi accepta ca cineva să mă încurce în felul acesta, iar apoi să se comporte ca și cum ar fi mai important și superior tuturor celorlalți.

Cineva trebuie să-i țină piept tipului ăstuia”, a declarat Russell, conform skysports.com.

Ulterior, întrebat despre declarațiile britanicului, Verstappen a refuzat să continue schimbul de replici.

Nici măcar nu vreau să-mi pierd timpul cu asta. Pentru mine, chiar nu merită Max Verstappen, pilot Red Bull

Rivalitatea dintre Russell și Verstappen a început în urmă cu mai mulți ani

Nu este prima dată când cei doi piloți intră într-un conflict. Un episod tensionat a avut loc și la Marele Premiu al Qatarului din 2024, când Verstappen a primit o penalizare de un loc pe grila de start după ce l-a încurcat pe Russell în calificări.

Olandezul a fost extrem de nemulțumit de comportamentul britanicului în fața comisarilor și a declarat ulterior că și-a pierdut respectul pentru acesta.

În fața camerelor se arată întotdeauna foarte politicos, dar, când îl întâlnești personal, devine o persoană complet diferită. Chiar nu-l suport Max Verstappen, pilot Red Bull

Russell a răspuns atunci că nu intenționează să se lase intimidat de rivalul său.

„Nu aveam de gând să stau deoparte și să-l las să mă intimideze. Se pare că oamenii dau mereu înapoi în fața lui, dar eu nu procedez așa.

Nu sunt aici ca să fiu cel mai bun prieten al unui campion mondial, sunt aici ca să câștig. Și el are aceeași mentalitate.

Nu există nicio afecțiune între noi. Nu mi-a fost niciodată teamă să concurez împotriva lui Max. Întotdeauna i-am ținut piept”, declara pilotul Mercedes pentru BBC, în 2024.

Cei doi rivali vor avea ocazia să se dueleze din nou în Marele Premiu de la Las Vegas, programat duminică, 22 noiembrie, de la ora 06:00, ora României.

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