Daniel Pancu (49 de ani) a vorbit despre situația lui Luka Gojkovic (26 de ani), înaintea partidei cu Sepsi din etapa #16 a Superligii.

Sepsi - Rapid se joacă luni, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Atacantul sârb al giuleștenilor a fost împrumutat la UTA Arad la începutul acestui an.

După o ruptură de ligamente, în urma unei accidentări din februarie, acesta a stat departe de gazon timp de câteva luni, revenind din nou la Rapid.

Daniel Pancu: „Nu știam că Gojkovic nu are drept de joc”

Gojkovic nu este trecut astfel pe lista Rapidului pentru Superliga, fiind eligibil doar pentru partidele din Cupa României, aspect care l-a surprins pe Daniel Pancu.

„Nici nu știam că Gojkovic nu are drept de joc, nu este pe listă. Este singurul jucător similar cu Moruțan, de care personal cred că Rapid are mare nevoie în momentul de față.

Un jucător care să destabilizeze, să dribleze, să se descurce în spații foarte mici între liniile de presiune ale adversarului.

Doar în Cupă are drept de joc și nu știu dacă va fi apt, oricum vine după o pauză foarte lungă, dar ca și calități este un jucător care îmi lipsește!”, a spus Daniel Pancu, potrivit fanatik.ro.

Daniel Pancu: „Ca să fie un sezon reușit, trebuie să ne clasăm între primele 3”

În plus, tehnicianul a vorbit despre deplasarea din prima etapă a returului din sezonul regulat și a setat un obiectiv în ceea ce privește clasarea la finalul stagiunii.

„Începem returul cu o deplasare grea, la o echipă bună, cu un stil bine definit. Au un antrenor foarte bun, care e acolo de un an și jumătate. Problemele sunt doar la noi.

Vorbeam și după meciul de la Constanța că pentru a ajunge să terminăm între primele 3, avem nevoie de constanță în joc, o evoluție mai bună pe o durată cât mai mare din meciuri, nu să alternăm momentele bune cu cele în care nu recunoaștem nimic din ce suntem. Vom reuși, cu siguranță.

Nu sunt lucruri care se schimbă peste noapte, e o problemă veche, dar care are, cu siguranță, și rezolvare. Nu știu dacă ne-a ajutat pauza. După pauza trecută, care a fost lungă, am avut un joc greu în deplasare, la U Cluj, și am câștigat.

Mergem cu aceleași gânduri și la Sfântu Gheorghe, dar v-am spus: principala problemă este la noi, la modul în care reușit să rămânem concentrați pe o perioadă cât mai mare din meci. Ca să fie un sezon reușit, trebuie să ne clasăm între primele 3, cu siguranță”, a mai spus Pancu.

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