Dinamo a încheiat prima repriză de la Slobozia fără niciun șut pe poartă .

. Dean Zandbergen, vârf al „câinilor”, a atins mingea de doar cinci ori .

. Karamoko, celălalt om de atac, a avut 26 de atingeri în aceleași 48 de minute

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

O atingere la aproape zece minute. Atât a avut, în medie Zandbergen în prima repriză cu Petrolul. Olandezul a atins mingea de două ori în careul advers, fără să trimită vreun șut.

A reușit trei dintre cele doar patru pase încercate, una dintre ele fiind înregistrată ca pasă-cheie, și a pierdut ambele dueluri în care a intrat. Aproape invizibil în acest meci, evoluție de coșmar.

Karamoko, de peste cinci ori mai multe atingeri

Francezul în schimb a fost mult mai implicat, deși nu i-au ieșit multe. A încercat opt driblinguri și i-au reușit patru, a câștigat cinci dintre cele zece dueluri și a completat 11 pase din 12.

A avut și de două ori mai multe atingeri în careu decât Zandbergen, patru față de două.

Tot Karamoko a semnat singura finalizare dintre cei doi. A șutat din interiorul careului, pe lângă poartă.

Chiar și cu francezul mult mai prezent în joc, Dinamo a intrat la vestiare fără să-l oblige pe portarul Petrolului să intervină la vreun șut. 0 șuturi pe poartă în 45 de minute. Doar 3 la poartă.

Zandbergen vs Karamoko în prima repriză cu Petrolul

Atingeri de minge: 5 - 26

5 - 26 Atingeri în careul advers: 2 - 4

2 - 4 Șuturi: 0 - 1

0 - 1 Șuturi pe poartă: 0 - 0

0 - 0 Driblinguri reușite: 0 - 4 din 8

0 - 4 din 8 Pase reușite: 3 din 4 (75%) - 11 din 12 (92%)

3 din 4 (75%) - 11 din 12 (92%) Pase reușite în ultima treime: 2 din 3 - 4 din 5

2 din 3 - 4 din 5 Pase-cheie: 1 - 0

1 - 0 Dueluri câștigate: 0 din 2 - 5 din 10

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport