„A fost Messi egoist, arogant și rasist?” FOTO. Controverse după ultimul meci al starului pentru Argentina: „L-a tratat ca pe un gunoi”

Lionel Messi (39 de ani) a fost acuzat de rasism după ce a refuzat să facă un selfie cu un jucător al Beninului, la finalul meciului său de retragere din naționala Argentinei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

A fost sărbătoare pe El Monumental, marți seara, la amicalul dintre Argentina și Benin, încheiat 3-0.

Partida a marcat ultima apariție a lui Lionel Messi în tricoul naționalei „Pumelor”, însă sărbătoarea a fost umbrită de criticile apărute pe rețelele de socializare la finalul meciului.

FOTO. Lionel Messi a refuzat să facă un selfie cu Serge Obassa

După ce arbitrul a pus capăt jocului, starul lui Inter Miami a dat mâna cu adversarii săi, dar Serge Obassa, rezervă în meciul cu Argentina, a vrut să aibă o amintire aparte cu Messi.

A scos telefonul din buzunar, hotărât să facă un selfie cu „La Pulga”. Starul argentinian l-a ignorat pe moment, dar pare să-i fi transmis că va face fotografia cu Obassa după încheierea momentului special dedicat retragerii sale din națională.

În minutul 10, când jocul a fost oprit pentru ca spectatorii să-l aplaude și să-i aducă omagiul meritat, starul argentinian i-a îmbrățișat și a dat mâna cu adversarii săi.

După momentul cu Serge Obassa, Lionel a fost aspru criticat pe rețelele de socializare.

Contul mexican „La Catrina Nortena” a redistribuit imaginile, adăugând propria interpretare:

„Messi nu a vrut să facă poze cu jucătorii africani la ceremonia sa de retragere. Așa l-a îndepărtat pe un jucător din Benin care voia să facă un selfie cu el, după care și-a continuat drumul”, scrie goal.com.

Ulterior, reacțiile de pe rețelele de socializare au fost împărțite:

„Nu e nimic de râs sau de plâns aici!! Messi i-a ignorat complet pe toți jucătorii din Benin care voiau un selfie!”

„Cel mai simplu lucru de făcut! Durează doar câteva secunde! Ce păcat!”

„Mi-a părut rău pentru jucătorul acela din Benin care încerca să-și facă un selfie cu Messi”

„Fratele meu voia doar un selfie, dar Messi l-a tratat ca pe un gunoi”

„Chiar și în ultimele sale zile pe teren? A fost Messi egoist, arogant și rasist? Se pare că da”

„Li s-a recomandat (jucătorilor din Benin) să nu se apropie de Messi, deoarece spectacolul începuse deja, iar mai târziu li se va permite să facă poze. Informează-te mai întâi și abia apoi critică, idiotule!”.

„Suferi de o traumă psihologică legată de Messi... campania ta anti-Messi (care ignoră faptele) este părtinitoare și extrem de răuvoitoare.” au fost câteva comentarii lăsate de utilizatori.

Au existat însă și voci care au pus gestul lui Messi pe seama emoțiilor puternice din acea seară. Argentinianul urma să susțină un discurs emoționant, care i-a făcut pe colegii săi să plângă și în care a evocat inclusiv decesul tatălui său, Jorge, notează dailymail.com.

FOTO. Imagini de la meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport