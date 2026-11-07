„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile

Gianni Infantino a vrut servicii VIP pe aeroportul din Miami pentru familia sa. Ce a cerut la Doha.

Președintele FIFA riscă o anchetă în Statele Unite. Democrații au cale liberă acum, când domină Congresul american.

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Scandalurile se țin lanț de Gianni Infantino. Ultimul, legat de familia sa și cererile șocante ale președintelui FIFA.

Cotidianul american New York Post a descoperit că a vrut ca soția și fiicele lui să fie tratate precum VIP-urile pe aeroportul internațional din Miami.

Infantino a cerut să se întindă covorul roșu pe aeroport pentru fiicele sale și câinii lor

NY Post susține că familia lui Infantino a primit aceste servicii VIP de 125 de ori din ianuarie 2024.

Nu înseamnă doar check-in ultrarapid, ci și escortă până la avion, tratament de care se bucură numai personalitățile foarte importante.

De multe ori, șeful forului mondial nici nu era împreună cu nevasta și copiii.

Infantino e președintele FIFA din 2016. Foto: Imago

Ce s-a întâmplat la Miami nu se compară însă cu pretențiile avocatului elvețian în capitala Qatarului.

Infantino a dorit covorul roșu pentru fiicele lui venite la Doha cu câinii. Și s-a întins covorul roșu.

Concluzia pentru Post a lui Arnout Geeraert, expert în guvernanță sportivă la universitatea din Utrecht: „Abuz de putere”.

Va fi citat Infantino după ce democrații au câștigat alegerile din Congres?

Liderul FIFA ar putea să aibă probleme mari în viitorul apropiat în Statele Unite.

Mai ales acum, după ce democrații au câștigat alegerile la mijlocul mandatului președintelui Donald Trump și domină Congresul.

Infantino ar putea fi obligat să explice legătura sa cu Trump, susține The Times.

Inclusiv planul de a vinde o parte din Cupa Mondială unui fond de investiții dirijat din umbră de Joshua Kushner, fratele ginerelui președintelui american. Plan abandonat în cele din urmă după protestul înverșunat al lumii fotbalului.

The Times amintește că democrații din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților au confirmat pe 26 iulie că au lansat o anchetă, pe 23 septembrie afirmând că „nivelul de cooperare al lui Infantino în investigație a fost lamentabil”.

Atunci, ca partid minoritar, nu îl puteau cita pe președintele FIFA. Acum, democrații au majoritatea în ambele camere ale Congresului american.

FIFA nu a predat încă niciun document prioritar solicitat de comisie - inclusiv cele ce ar arăta câți bani a dat FIFA familiei Trump - care ar răspunde la întrebări cheie legate de acordarea Premiului FIFA pentru Pace sau care ar explica cum a fost concepută schema Kushner-Infantino de a vinde Cupa Mondială. Comisia de anchetă, pentru The Times

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