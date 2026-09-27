Gheorghe Hagi (61 de ani) pregătește mai multe schimbări în echipa României pentru meciul cu Bosnia.

România - Bosnia se joacă luni, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Selecționerul a anunțat că primul „11” va arăta diferit față de cel folosit la eșecul cu Suedia, scor 1-2, și a confirmat deja doi jucători care ar urma să înceapă partida.

Hagi pregătește un alt „11” după eșecul cu Suedia: „Așa cred că e nevoie”

„Am folosit o formație în Suedia, vom face multe schimbări pentru al doilea meci, pentru că așa cred eu, că e nevoie de acest lucru.

Am încredere în jucători, iar cei care intră trebuie să câștige meciul.

Am făcut asta în mai-iunie și am câștigat, să vedem acum cum va fi”, a spus Hagi la conferința de presă de duminică.

Întrebat dacă are deja în minte formula de start, selecționerul a răspuns zâmbind:

„Tu ce crezi? (n.r. - râde). Sigur că da. Nu contează cum începi, ci cum termini meciurile. Îmi place să fac și toate cele 5 schimbări și să folosesc tot ce e pe bancă.

La echipa națională nu există titular și rezervă. Toți jucătorii sunt importanți și voi încerca să le dau spațiu tuturor în aceste 4 meciuri”, a mai spus selecționerul.

Hagi a dezvăluit și una dintre modificările pregătite la mijlocul terenului: „Dacă e sănătos, Screciu va juca în mijloc”.

Vladimir Screciu a început pe bancă meciul cu Suedia și a fost introdus în repriza secundă, în locul lui Tudor Băluță.

La conferința de după partida de la Stockholm, Hagi anunțase deja că Nicolae Stanciu va începe meciul cu Bosnia. Mijlocașul intrase abia în minutul 81 contra Suediei.

Echipa de start aleasă de Gheorghe Hagi pentru meciul cu Suedia:

Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - I. Hagi - Munteanu, Man

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