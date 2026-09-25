„Eu și Hagi avem un dezavantaj” Ce a spus selecționerul Poloniei înaintea startului Ligii Națiunilor 

Jan Urban, antrenorul Poloniei, crede că el și Gică Hagi pornesc această ediție a Ligii Națiunilor cu un minus față de selecționerii Suediei și Bosniei.

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Gică Hagi începe vineri seară oficial noul mandat de selecționer al „tricolorilor”.

Are un start dificil, cu patru meciuri în zece zile în Liga Națiunilor B, toți adversarii fiind dificil de combătut.

25 septembrie, Suedia (d).

28 septembrie, Bosnia (a).

2 octombrie, Polonia (d).

5 octombrie, Suedia (a).

Antrenorul în vârstă de 61 de ani pornește cu un minus față de tehnicienii Suediei și Bosniei, a observat selecționerul Poloniei.

Urban: „Eu și Hagi nu am avut la fel de mult timp să pregătim echipa”

Înaintea confruntării de astăzi cu Bosnia, acasă, la Varșovia, Jan Urban a subliniat acest aspect. El și Gică pleacă din spatele lui Graham Potter și Sergej Barbarez.

Gică Hagi, înaintea amicalului contra galezilor (2-1). Foto: Sport Pictures

„Eu și Hagi, antrenorul României, plecăm cu un dezavantaj. Nu am avut la fel de mult timp să pregătim echipa ca selecționerii Bosniei și Suediei.

Mă refer la Campionatul Mondial, tot acel timp petrecut împreună în vară”, a declarat Urban, potrivit Sportsport.ba.

România și Polonia nu au avut această pregătire și ne lipsește, de aceea Bosnia și Suedia pornesc cu un avantaj în Liga Națiunilor Jan Urban, selecționerul Poloniei

Bosnia și Suedia au participat la CM 2026 în vară. Au stat o lună în America de Nord și Centrală la turneul final.

Ambele au depășit faza grupelor, dar au fost eliminate în „16-imi”: Bosnia, 0-2 cu SUA; Suedia, 0-3 cu Franța.

10 meciuri are Jan Urban ca selecționer al Poloniei (din iulie 2025): 5 victorii, 3 egaluri, două eșecuri. Gică Hagi are doar două (din aprilie 2026): un succes, o remiză

Urban: „Indiferent pe cine chemi la lot, există întotdeauna discuții”

Urban, 64 de ani, nu vrea să intre în conflict cu cei care-l critică pentru selecția făcută.

„Indiferent pe cine chemi la lot, există întotdeauna discuții despre cine ar fi trebuit să fie pe listă.

Fac ce este mai bine pentru echipa națională și îi convoc pe cei care cred că ar trebui să joace. Timpul va arăta dacă am ales bine”.

Liga Națiunilor e o competiție în care poți testa și alți jucători. Trebuie să folosim acest moment, vrem să vedem și băieți care nu au fost la națională recent, să ne lămurim dacă avem nevoie de ei sau nu Jan Urban, selecționer Polonia

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