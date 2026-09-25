„Ne-au primit cu puști Kalașnikov” Experiența stranie a unui internațional suedez. Înaintea jocului cu România, colegul lui Olaru a descris și durerea Kosovo
Zeneli (dreapta), duel cu Mbappe la Franța - Suedia 3-0, în „16-imile” CM 2026. Foto: Imago
Liga Națiunilor

„Ne-au primit cu puști Kalașnikov” Experiența stranie a unui internațional suedez. Înaintea jocului cu România, colegul lui Olaru a descris și durerea Kosovo

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 11:44
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 11:44
  • Besfort Zeneli, 23 de ani, a ales Suedia în fața naționalei familiei sale, Kosovo. Nu a uitat ce au trăit părinții când au fugit de război.
  • Coechipierul lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise și-a amintit și un moment tensionat trăit la un meci jucat în Moldova cu Sheriff Tiraspol.
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Besfort Zeneli, 23 de ani, joacă la Union Saint-Gilloise din ianuarie 2026.

E coleg cu Darius Olaru din vară, după transferul fostului căpitan FCSB. El îl ține rezervă pe „tricolor” în campionatul belgian.

Ambii sunt în lot acum pentru meciul de vineri seară, Suedia - România, la startul Ligii Națiunilor B.

Zeneli: „Părinții au simțit la timp că lucrurile din Iugoslavia scăpau de sub control”

Înaintea acestei confruntări, Zeneli a vorbit despre legătura cu Kosovo, țara originii familiei sale.

El a jucat la naționala kosovară U21, dar a ales să reprezinte Suedia la seniori. Țara natală. Fratele lui mai mare, Arber, 31 de ani, a preferat Kosovo.

Zeneli (dreapta), la echipa de club, Union Saint-Gilloise. Foto: Imago Zeneli (dreapta), la echipa de club, Union Saint-Gilloise. Foto: Imago
Zeneli (dreapta), la echipa de club, Union Saint-Gilloise. Foto: Imago

„Părinții mei au venit în Suedia din Kosovo în 1991 și s-au întâlnit abia acolo pentru prima dată.

Mama a fugit în Scandinavia cu întreaga familie, iar tatăl meu a venit singur. A trebuit să-i lase pe toți în urmă. Câți ani trebuie să fi avut? În jur de 20 de ani cred.

Ambele țări au un loc foarte special în inima și în viața mea”, a declarat Zeneli pentru cotidianul flamand Het Nieuwsblad.

Zeneli are două goluri și 5 assisturi în 11 meciuri la Union în acest sezon. A fost de două ori ales MVP. Foto: Imago Zeneli are două goluri și 5 assisturi în 11 meciuri la Union în acest sezon. A fost de două ori ales MVP. Foto: Imago
Zeneli are două goluri și 5 assisturi în 11 meciuri la Union în acest sezon. A fost de două ori ales MVP. Foto: Imago

A continuat povestea legată de Kosovo: „Părinții au simțit la timp că lucrurile din Iugoslavia scăpau de sub control. De aceea au decis să plece înainte să fie prea târziu. A fost un mare noroc pentru ei și pentru noi.

Dar, oricum, face parte din istoria noastră. Chiar și bunicul meu a luptat în război, așa că nu a fost niciodată o problemă îndepărtată”.

Nu voi uita niciodată ce au trebuit să îndure părinții mei pentru a ne oferi totul: fiecare oportunitate, o viață fericită. De aceea, vom face absolut totul și în fotbal pentru a reuși. ​​Pentru a ne asigura că toate eforturile lor nu au fost în zadar Besfort Zeneli, internațional suedez

Besfort: „Erau mai mulți oameni înarmați decât suporteri pe stadion”

Mijlocașul și-a amintit și o experiență stranie trăită în carieră. Un meci la Tiraspol împotriva lui Sheriff când evolua încă la Elfsborg.

„Nu uit acea călătorie în Moldova. Un zbor nebunesc, apoi drumul ce părea nesfârșit cu autocarul până la hotel și stadion. Nu a ajutat deloc faptul că șoselele erau pline de gropi.

Când am ajuns, am fost primiți de forțele de securitate cu puștile Kalașnikov pregătite.

În timpul partidei, erau mai mulți oameni înarmați decât suporteri pe stadion. O experiență ciudată”.

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