Anunțul lui Rădoi Noul antrenor al lui FCSB a vorbit între patru ochi cu Gigi Becali. Mirel a explicat ce a stabilit cu patronul
Mirel Rădoi foto: GOLAZO.ro
Anunțul lui Rădoi Noul antrenor al lui FCSB a vorbit între patru ochi cu Gigi Becali. Mirel a explicat ce a stabilit cu patronul

Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu
Publicat: 09.03.2026, ora 15:02
Actualizat: 09.03.2026, ora 15:02
  • Mirel Rădoi (44 de ani) a oferit prima reacție după ce a fost numit în funcția de antrenor principal la FCSB.

Gigi Becali a făcut anunțul duminică, iar luni a purtat o discuție față în față cu noul antrenor al echipei.

Mirel Rădoi: „Pentru mine, cuvântul e ca și cum am fi semnat”

Rădoi a spus doar câteva cuvinte în urma discuțiilor, confirmând înțelegerea, iar marți va răspunde pe larg mai multor întrebări ale jurnaliștilor.

„Am discutat, e totul în regulă. O să facem mâine (n.r. - marți) într-un cadru mai civilizat, ca să nu pară că sunt arogant și vorbesc din mașină.

O să vorbească nașu' (n.r. - Gigi Becali) și mâine ne vedem, puteți să întrebați orice. Totul e în regulă. Pentru mine, cuvântul e ca și cum am fi semnat”, a declarat Mirel Rădoi, imediat după discuția cu patronul FCSB.

Mirel Rădoi nu mai antrenat de 4 luni, după despărțirea de Universitatea Craiova, din noiembrie 2025, iar acum va prelua FCSB pentru a doua oară, după mandatul din 2015, când a pregătit echipa timp de 6 luni.

