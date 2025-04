Petrolul - Gloria Buzău 4-0. Victoria facilă pentru trupa lui Mehmet Topal (39 de ani), care a egalat-o pe Oțelul Galați în fruntea play-out-ului.

Petrolul Ploiești a spulberat-o pe Gloria Buzău, luni, pe „Ilie Oană”, scor 4-0, într-o partidă din etapa #5 din play-out-ul Ligii 1.

Grozav, „one man show” contra Buzăului

Veteranul Gicu Grozav a fost omul meciului. A reușit să marcheze două goluri și a ratat și o lovitură de la 11 metri.

Primul gol a fost unul superb. Totuși, atacantul este fair-play și a recunoscut că a avut parte de foarte mult noroc.

9 goluri a marcat Gicu Grozav pentru Petrolul Ploiești, în acest sezon, în 37 de partide.

„Știam că va fi un meci greu, pe care doar noi ni-l puteam face ușor. Mă bucur din suflet că am luat cele trei puncte. Trebuie să muncim în continuare, să fim umili”, a declarat Gicu Grozav după meci.

Întrebat dacă a reușit să-l păcălească pe Lazar la golul spectaculos pe care l-a marcat, Grozav a recunoscut: „ Tocmai, că am vrut să centrez. Din fericire, el a plecat spre centrare, eu am lovit-o cu exteriorul și mi-a sărit. Am avut noroc .

După, m-a păcălit el la penalty. Nu mi-a zis nimic la execuție. M-am dus decis să trag pe centru. M-am ofticat puțin, dar sunt fericit că mi-am ajutat echipa să câștige cele trei puncte”.

Grozav: „Totul se joacă până-n ultima etapă”

În urma acestui rezultat, Petrolul a urcat pe locul 2 în play-out, la egalitate de puncte cu liderul Oțelul Galați, 28, dar cu un golaveraj inferior.

De partea cealaltă, Gloria Buzău rămâne blocată la 16 puncte, cu 6 mai puține decât primul loc de baraj, ocupat în acest moment de Sepsi.

„Acum se văd foarte frumos lucrurile. Când câștigi, toate sunt roz, Nu doar noi știm prin ce am trecut. Încă nu s-a jucat nimic. E totul strâns. Se va juca până-n ultima etapă.

Grupul a contat. Avem grup foarte unit. În vestiar suntem împreună și la bine și la greu. Asta e cel mai important. Dă forța grupului. Da, putem lua locul 1 în play-out. Avem un grup unit, cu calitate și avem șanse mari să câștigăm play-out-ul”, a completat atacantul.

Clasament Liga 1, play-out

Echipe Meciuri Puncte/golaveraj 7. Oțelul 5 28 (6-2) 8. Petrolul 5 28 (7-4) 9. Hermannstadt 5 27 (5-5) 10. Poli Iași 5 26 (8-1) 11. Farul 5 24 (9-7) 12. UTA Arad 5 24 (5-7) 13. Botoșani 5 22 (6-8) 14. Sepsi 5 22 (4-11) 15. Unirea Slobozia 5 19 (4-5) 16. Gloria Buzău 5 16 (4-8)

