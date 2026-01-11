FCSB, aproape de un nou transfer Mihai Stoica, despre jucătorul cu care negociază campioana: „Cernat a venit cu o propunere care ne place tuturor”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre un posibil transfer al echipei.

Campioana a ofertat deja un jucător propus de directorul sportiv, Florin Cernat, iar acum așteaptă ca fotbalistul să ia o decizie.

FCSB l-a transferat în această iarnă doar pe fundașul portughez Andre Duarte, însă patronul Gigi Becali a transmis de mai multe ori că își mai dorește întăriri.

Mihai Stoica: „Jucătorul ar putea da curs ofertei noastre”

Acum, Mihai Stoica, aflat în cantonamentul echipei din Antalya, a dezvăluit că FCSB a ofertat un mijlocaș, care are de ales între mai multe oferte.

„Rămânem cu variantele Toma, Stoian, David Popa pe poziţia de atacant lateral. Nu se mai pune problema să vină un jucător sub vârstă.

Gigi îşi doreşte foarte tare un mijlocaş. Urmărim foarte mulţi jucători. Florin Cernat a venit cu o propunere care ne place tuturor, dar, deocamdată, nu ştim dacă jucătorul va alege să vină la noi, pentru că are oferte mult mai interesante din punct de vedere al banilor.

Ezită însă să plece pe alt continent şi ar putea da curs ofertei noastre. Nu are sens să pronunţăm numele, deoarece nu avem siguranţa că ne va alege pe noi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

FOTO. Beșiktaș - FCSB 2-1 , amicalul jucat de campioană în Antalya

FCSB se va întoarce din Antalya joi, iar vineri va disputa primul meci oficial din 2026, contra celor de la FC Argeș, de la ora 20:00.

