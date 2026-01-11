Chivu, analizat de L'Equipe Prestigioasa publicație laudă parcursul românului la Inter: „A readus-o pe linia de plutire! Are o calitate esențială”   +7 foto
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Chivu, analizat de L'Equipe Prestigioasa publicație laudă parcursul românului la Inter: „A readus-o pe linia de plutire! Are o calitate esențială"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 11.01.2026, ora 17:17
Actualizat: 11.01.2026, ora 17:28
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român de la Inter Milano, a fost lăudat de unul dintre cel mai cunoscute și respectate ziare sportive din lume, L’Equipe.
  • Publicația franceză a evidențiat schimbarea de atmosferă și de atitudine din cadrul echipei de pe San Siro.
  Inter va juca astăzi, de la 21:45, împotriva celor de la Napoli, în etapa #20 din Serie A.

Inter ocupă primul loc în Serie A, cu 42 de puncte, iar situația este favorabilă și în Liga Campionilor, unde nerazzurrii se află pe poziția #6, cu 12 puncte.

Chivu, lăudat de L'Equipe pentru modul în care a „readus-o pe linia de plutire” pe Inter

Într-un articol publicat de L’Equipe, intitulat „Cum a readus-o Cristian Chivu pe linia de plutire pe Inter Milano după înfrângerea cu PSG în finala Ligii Campionilor”, jurnaliștii francezi evidențiază și laudă impactul pozitiv al tehnicianului român asupra echipei.

0-5
este scorul cu care a pierdut Inter în finala Ligii Campionilor, în sezonul 2024-2025. Au marcat: Hakimi ('12), Doue ('20, '63), Kvaratskhelia ('73), Mayulu ('87)

În articolul amplu dedicat românului, L’Equipe a subliniat că, în loc să se prăbușească, Inter s-a unit în jurul noului antrenor.

„Condusă de un antrenor aproape debutant, care iese în evidență printre omologii săi, Cristian Chivu, Inter Milano a reușit să se redreseze după înfrângerea din finala Ligii Campionilor contra lui PSG.

Aceeași sală de conferințe a găzduit două atmosfere complet diferite: seriozitatea lui Simone Inzaghi și sociabilitatea succesorului său, Chivu.

Dintre toate calitățile pe care se presupune că trebuie să le aibă un antrenor de top, tehnicianul român, aflat de mai puțin de un an la nivel profesionist, reușit deja să bifeze una esențială: o comunicare ușoară.

Poate tocmai acest lucru le-a fost necesar jucătorilor lui Inter pentru a se reface atât de rapid după umilința suferită în finala Ligii Campionilor de anul trecut, pierdută în fața lui PSG”, au notat jurnaliștii francezi.

VIDEO: Chivu îl îndeamnă pe Lautaro Martinez să zâmbească mai mult

Un alt detaliu notat de francezi: Chivu refuză să folosească dezastrul cu PSG ca „bici”. Finala pierdută este tratată ca un capitol încheiat, nu ca o rană redeschisă zilnic.

„El a fost numit în grabă la începutul lunii iunie, după ce Inzaghi a părăsit clubul pe neașteptate.

În CV-ul său figura doar o misiune de salvare, abia dusă la bun sfârșit la Parma, și șase ani petrecuți la conducerea echipelor de juniori ale lui Inter.

Mondialul Cluburilor (eliminare în optimile de finală) și începutul de sezon în Serie A (o victorie și două înfrângeri în primele trei etape) au fost suficiente pentru acomodare.

La jumătatea sezonului, debutantul conduce campionatul, cu un ritm identic cu cel al lui Inter din sezonul trecut.

Mai mult, se află în fața unor antrenori extrem de experimentați: Antonio Conte la Napoli, Massimiliano Allegri la AC Milan, Gian Piero Gasperini la AS Roma și Luciano Spalletti la Juventus, care au câștigat împreună 12 titluri”, au mai notat francezii.

FOTO: PSG - Inter 5-0

PSG - Inter
PSG - Inter

Articolul subliniază și faptul că Chivu nu a venit să „dărâme” ceea ce a găsit, ci să ajusteze.

„Zece dintre cei unsprezece titulari din finala de la Munchen se regăsesc încă în lot. Spre deosebire de Inzaghi, care tindea să-și suprasolicite jucătorii de bază, Chivu a operat câteva schimbări de ștafetă.”

Francezii au remarcat că antrenorul român a păstrat sistemul 3–5–2, dar a făcut rotiri inteligente:

  • a dat mai mult timp de recuperare unor jucători precum Yann Bisseck sau Henrikh Mkhitaryan
  • l-a integrat perfect pe Manuel Akanji, adus în locul lui Benjamin Pavard
  • l-a pus în valoare pe Luis Henrique, profitând de absența lui Denzel Dumfries

În atac, cuplul Marcus Thuram – Lautaro Martínez a primit sprijinul lui Pio Esposito și Ange-Yoan Bonny, jucători pe care Chivu îi cunoaște bine din perioada petrecută la juniori sau din scurta experiență de la Parma.

L’Equipe notează că, spre deosebire de predecesorul său, Chivu lucrează foarte mult pe partea de încredere individuală.

„Acolo unde predecesorul său încerca să perfecționeze la maximum mecanismele colective, românul lucrează mai mult pe individualități, ceea ce a permis eliminarea ultimelor frustrări provenite de la gestionarea anterioară”, concluzionează ziarul francez.

serie a Inter Milano lequipe Cristi Chivu
