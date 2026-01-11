Inter - Napoli 2-2. Remiză în derby-ul etapei #20 din Serie A.

„Nerazzurrii” rămân lideri în Serie A, la 3 puncte de rivala AC Milan.

Gruparea pregătită de Cristi Chivu a început în forță partida de pe „Meazza”, iar jocul agresiv a dat roade foarte rapid.

Dimarco a deschis scorul cu un șut în forță, pe jos, la colțul lung, după o minge așezată perfect de Thuram, pe partea stângă.

Napoli a dat replica după 16 minute, prin McTominay, care a apărut perfect la capătul unei centrări a lui Elmas, și a trimis din prima, la colțul scurt al porții lui Sommer.

Partea secundă a fost dominată de campioana Italiei, însă Inter a trecut în avantaj în minutul 73, după un penalty transformat de Calhanoglu, acordat după intervenția VAR.

În acel moment, Antonio Conte, omologul lui Chivu, a avut o reacție dură și a văzut cartonașul roșu în urma protestelor.

După doar 8 minute, McTominay a lovit din nou și a restabilit egalitatea după o reluare din prima, din 6 metri, în urma unei recentrări a lui Lang de pe partea stângă.

Inter putea da lovitura în prelungiri, însă șutul lui Mkhitaryan din minutul 90+3 a lovit bara porții lui Milinkovic-Savic.

Inter - Napoli 2-2

Au marcat: Dimarco (10), Calhanoglu (73 pen.) / McTominay (26, 81)

Final de meci.

Min. 90+3 - Ocazie imensă pentru Inter. Șutul lui Mkhitaryan lovește bara porții lui Milinkovic-Savic.

Min. 81 - Gol Napoli! McTominay face „dubla”, din 6 metri, după o recentrare perfectă a lui Lang.

Min. 73 - Gol Inter! Calhanoglu transformă penalty-ul cu un șut în partea dreaptă.

Min. 70 - Penalty pentru Inter și cartonaș roșu pentru Antonio Conte, care este trimis în tribune, după proteste vehemente în urma deciziei.

Min. 69 - „Centralul” Doveri este chemat să revadă faza la monitorul VAR, după un posibil fault al lui Rrahmani asupra lui Mkhitaryan.

Min. 68 - Dublă ocazie pentru Inter. Șutul violent al lui Dimarco, din interiorul careului e bloca de defensiva lui Napoli, iar șutul ulterior al lui Bastoni trece pe lângă poartă.

Min. 62 - Iese Zielinski, intră Mkhitaryan.

Min. 48 - Ocazie imensă pentru Napoli. Hojlund a trimis în forță din partea stângă, însă șutul său trece puțin pe lângă poartă.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Milano.

Min. 44 - Ocazie mare pentru Inter! Lovitura de cap a lui Thuram din 8 metri trece este respins cu greu în corner de portarul lui Napoli.

Min. 40 - Jocul se desfășoară mai mult în jumătatea campioanei Napoli, însă Inter nu reușește să-și mai creeze ocazii mari la poarta lui Milinkovic-Savic.

Min. 26 - Gol Napoli! McTominay apare la capătul unei centrări a lui Elmas, și trimite din prima, la colțul scurt al porții lui Sommer.

Min. 19 - Thuram are nevoie de îngrijiri medicale, după ce a acuzat câteva dureri.

Min. 10 - Gol Inter! Dimarco marchează cu un șut în forță, pe jos, la colțul lung, după o minge așezată perfect de Thuram, pe partea stângă.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco - Lautaro, Thuram

Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco - Lautaro, Thuram Antrenor: Cristi Chivu

Napoli: Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Juan Jesus - Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola - Politano, Elmas - Hojlund

Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Juan Jesus - Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola - Politano, Elmas - Hojlund Antrenor: Antonio Conte

Stadion : San Siro (Milano)

: San Siro (Milano) Arbitru: Daniele Doveri. Asistenți: Stefano Alassio și Valerio Colarossi. Arbitru VAR: Marco Di Bello. Arbitru AVAR: Aleandro Di Paolo

Cristi Chivu, despre înfruntarea cu Antonio Contre: „Nu este un meci între noi”

Întrebat despre rivalitatea cu antrenorul celor de la Napoli, Cristi Chivu l-a lăudat pe Conte, însă a preferat a preferat să mute atenția asupra jucătorilor.

„Am un mare respect pentru antrenor. Chiar l-am complimentat când l-am înfruntat ca jucător. Conte a evoluat, este un învingător și am multe de învățat de la el, fiind tânăr.

Inter - Napoli nu este un meci între noi, este un meci între echipe. Antrenorul are impact pentru că este liderul unui grup, dar fotbalul este, mai presus de toate, despre jucători și fani”, a spus Cristi Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

2 meciuri au disputat până acum Cristi Chivu și Antonio Conte: Parma – Napoli (0–0), în sezonul 2024–2025, și Napoli – Inter (3–1), pe 25 octombrie 2025, în actualul sezon

Apoi, tehnicianul român a vorbit despre problemele de lot, iar jurnaliștii italieni susțin că replica sa ar fi o „înțepătură” la adresa lui Conte, care se plânge mereu de absențe.

„Un antrenor nu ar trebui să creeze probleme, ci mai degrabă să le rezolve. Dacă trebuie să inventăm ceva pe dreapta pentru a-l înlocui pe Luis Henrique, care nu va putea juca tot timpul, o vom face. Nu voi veni niciodată aici să mă plâng de ce am sau nu am” .

Conte revine pe San Siro în postura de adversar

Inter și Napoli s-au întâlnit de 84 de ori în meciuri oficiale disputate la Milano. Inter a câștigat 54 de partide, 20 s-au încheiat la egalitate, iar Napoli s-a impus de doar 10 ori.

Inter are cel mai bun atac din Serie A în sezonul 2025/26, cu 40 de goluri înscrise, iar Lautaro Martinez este liderul clasamentului marcatorilor, cu 10 reușite.

Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, revine pe San Siro ca rival. Conte a pregătit Interul în sezoanele 2019/20 și 2020/21, perioadă în care a acumulat 102 meciuri oficiale, în care a obținut 64 de victorii, 23 de remize și 15 înfrângeri.

Clasamentul în Serie A

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Inter 18 42 2 AC Milan 18 39 3 AS Roma 20 39 4 Napoli 18 38 5 Juventus 19 36 6 Como 19 34 7 Atalanta 20 31 8 Bologna 19 27 9 Udinese 20 26 10 Lazio 19 25 11 Sassuolo 20 23 12 Torino 20 23 13 Cremonese 19 22 14 Parma 19 21 15 Cagliari 19 19 16 Lecce 19 17 17 Genoa 19 16 18 Verona 18 13 19 Fiorentina 19 13 20 Pisa 20 13

