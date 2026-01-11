Inter - Napoli 2-2 VIDEO Remiză pentru formația lui  Cristi Chivu  contra campioanei Italiei, după o repriză secundă plină de tensiuni +5 foto
Inter - Napoli foto: IMAGO
Campionate

Inter - Napoli 2-2 VIDEO Remiză pentru formația lui Cristi Chivu contra campioanei Italiei, după o repriză secundă plină de tensiuni

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 23:55
alt-text Actualizat: 12.01.2026, ora 12:50
  • Inter - Napoli 2-2. Remiză în derby-ul etapei #20 din Serie A.
  • „Nerazzurrii” rămân lideri în Serie A, la 3 puncte de rivala AC Milan.

Gruparea pregătită de Cristi Chivu a început în forță partida de pe „Meazza”, iar jocul agresiv a dat roade foarte rapid.

Dimarco a deschis scorul cu un șut în forță, pe jos, la colțul lung, după o minge așezată perfect de Thuram, pe partea stângă.

Napoli a dat replica după 16 minute, prin McTominay, care a apărut perfect la capătul unei centrări a lui Elmas, și a trimis din prima, la colțul scurt al porții lui Sommer.

Partea secundă a fost dominată de campioana Italiei, însă Inter a trecut în avantaj în minutul 73, după un penalty transformat de Calhanoglu, acordat după intervenția VAR.

În acel moment, Antonio Conte, omologul lui Chivu, a avut o reacție dură și a văzut cartonașul roșu în urma protestelor.

După doar 8 minute, McTominay a lovit din nou și a restabilit egalitatea după o reluare din prima, din 6 metri, în urma unei recentrări a lui Lang de pe partea stângă.

Inter putea da lovitura în prelungiri, însă șutul lui Mkhitaryan din minutul 90+3 a lovit bara porții lui Milinkovic-Savic.

Inter - Napoli 2-2

  • Au marcat: Dimarco (10), Calhanoglu (73 pen.) / McTominay (26, 81)

Final de meci.

Min. 90+3 - Ocazie imensă pentru Inter. Șutul lui Mkhitaryan lovește bara porții lui Milinkovic-Savic.

Min. 81 - Gol Napoli! McTominay face „dubla”, din 6 metri, după o recentrare perfectă a lui Lang.

Min. 73 - Gol Inter! Calhanoglu transformă penalty-ul cu un șut în partea dreaptă.

Min. 70 - Penalty pentru Inter și cartonaș roșu pentru Antonio Conte, care este trimis în tribune, după proteste vehemente în urma deciziei.

Min. 69 - „Centralul” Doveri este chemat să revadă faza la monitorul VAR, după un posibil fault al lui Rrahmani asupra lui Mkhitaryan.

Min. 68 - Dublă ocazie pentru Inter. Șutul violent al lui Dimarco, din interiorul careului e bloca de defensiva lui Napoli, iar șutul ulterior al lui Bastoni trece pe lângă poartă.

Min. 62 - Iese Zielinski, intră Mkhitaryan.

Min. 48 - Ocazie imensă pentru Napoli. Hojlund a trimis în forță din partea stângă, însă șutul său trece puțin pe lângă poartă.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Milano.

Min. 44 - Ocazie mare pentru Inter! Lovitura de cap a lui Thuram din 8 metri trece este respins cu greu în corner de portarul lui Napoli.

Min. 40 - Jocul se desfășoară mai mult în jumătatea campioanei Napoli, însă Inter nu reușește să-și mai creeze ocazii mari la poarta lui Milinkovic-Savic.

Min. 26 - Gol Napoli! McTominay apare la capătul unei centrări a lui Elmas, și trimite din prima, la colțul scurt al porții lui Sommer.

Min. 19 - Thuram are nevoie de îngrijiri medicale, după ce a acuzat câteva dureri.

Min. 10 - Gol Inter! Dimarco marchează cu un șut în forță, pe jos, la colțul lung, după o minge așezată perfect de Thuram, pe partea stângă.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco - Lautaro, Thuram
  • Antrenor: Cristi Chivu
  • Napoli: Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Juan Jesus - Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola - Politano, Elmas - Hojlund
  • Antrenor: Antonio Conte
  • Stadion: San Siro (Milano)
  • Arbitru: Daniele Doveri. Asistenți: Stefano Alassio și Valerio Colarossi. Arbitru VAR: Marco Di Bello. Arbitru AVAR: Aleandro Di Paolo

Cristi Chivu, despre înfruntarea cu Antonio Contre: „Nu este un meci între noi”

Întrebat despre rivalitatea cu antrenorul celor de la Napoli, Cristi Chivu l-a lăudat pe Conte, însă a preferat a preferat să mute atenția asupra jucătorilor.

„Am un mare respect pentru antrenor. Chiar l-am complimentat când l-am înfruntat ca jucător. Conte a evoluat, este un învingător și am multe de învățat de la el, fiind tânăr.

Inter - Napoli nu este un meci între noi, este un meci între echipe. Antrenorul are impact pentru că este liderul unui grup, dar fotbalul este, mai presus de toate, despre jucători și fani”, a spus Cristi Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

2 meciuri
au disputat până acum Cristi Chivu și Antonio Conte: Parma – Napoli (0–0), în sezonul 2024–2025, și Napoli – Inter (3–1), pe 25 octombrie 2025, în actualul sezon

Apoi, tehnicianul român a vorbit despre problemele de lot, iar jurnaliștii italieni susțin că replica sa ar fi o „înțepătură” la adresa lui Conte, care se plânge mereu de absențe.

„Un antrenor nu ar trebui să creeze probleme, ci mai degrabă să le rezolve. Dacă trebuie să inventăm ceva pe dreapta pentru a-l înlocui pe Luis Henrique, care nu va putea juca tot timpul, o vom face. Nu voi veni niciodată aici să mă plâng de ce am sau nu am”.

Conte revine pe San Siro în postura de adversar

Inter și Napoli s-au întâlnit de 84 de ori în meciuri oficiale disputate la Milano. Inter a câștigat 54 de partide, 20 s-au încheiat la egalitate, iar Napoli s-a impus de doar 10 ori.

Inter are cel mai bun atac din Serie A în sezonul 2025/26, cu 40 de goluri înscrise, iar Lautaro Martinez este liderul clasamentului marcatorilor, cu 10 reușite.

Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, revine pe San Siro ca rival. Conte a pregătit Interul în sezoanele 2019/20 și 2020/21, perioadă în care a acumulat 102 meciuri oficiale, în care a obținut 64 de victorii, 23 de remize și 15 înfrângeri.

Clasamentul în Serie A

LocEchipăMeciuriPuncte
1Inter1842
2AC Milan1839
3AS Roma2039
4Napoli1838
5Juventus1936
6Como1934
7Atalanta2031
8Bologna1927
9Udinese2026
10Lazio1925
11Sassuolo2023
12Torino2023
13Cremonese1922
14Parma1921
15Cagliari1919
16Lecce1917
17Genoa1916
18Verona1813
19Fiorentina1913
20Pisa2013

serie a Inter Milano Cristi Chivu napoli antonio conte
