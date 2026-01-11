Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”

Basarab Panduru (55 de ani), component al „Generației de aur”, l-a lăudat pe Adrian Mazilu (20 de ani).

Atacantul lui Dinamo a marcat un gol superb în amicalul disputat de „câini” împotriva sud-coreenilor de la Gangwon FC, scor 3-2.

Basarab Panduru, laude pentru Adrian Mazilu: „E pariul lui Dinamo”

După ce a reușit să înscrie în ultimul amical din Antalya, Basarab Panduru a vorbit la superlativ despre tânărul atacant.

„Clar e pariul lui Dinamo, Mazilu a venit, dar nu era pus la punct, mai degrabă a fost băgat grăbit în unele meciuri, pentru că lipsea Musi.

Da, a dat un gol frumos. Face faze frumoase, duce mingea, aleargă, cere pe poziţie viitoare...

Ce şut! Uite cum fug, cum cer toţi pe poziţie viitoare. Ce frumos şi golul lui Karamoko. Fază senzațională”, a declarat Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

VIDEO Golul marcat de Adrian Mazilu în amicalul cu Gangwon FC

Pentru Mazilu, reușita din meciul cu Gangwon FC este prima după aproape doi ani.

Ultima dată marcase în tricoul României U19 într-o victorie cu naționala similară a Germaniei, scor 3-2. Se întâmpla pe 23 martie 2024.

Atacantul s-a confruntat cu mai multe probleme grave, ce l-au ținut în afara terenului un an și jumătate.

FOTO. Imagini de la Dinamo - Gangwon FC, scor 3-2

