Dinamo, victorie cu emoții „Câinii” au condus pe Gangwon FC cu 3-0, dar au tremurat pe final, în ultimul test din Antalya +25 foto
Dinamo- Gangwon FC/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo, victorie cu emoții „Câinii” au condus pe Gangwon FC cu 3-0, dar au tremurat pe final, în ultimul test din Antalya

alt-text Alexandru Smeu , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 15:51
alt-text Actualizat: 11.01.2026, ora 17:25
  • Dinamo a învins Gangwon FC (locul 5 din Coreea de Sud), scor 3-2, în ultimul meci de pregătire al cantonamentului din Antalya.

În primul test din Turcia, elevii antrenați de Zeljko Kopic au trecut cu 2-0 de Young Boys, fosta adversară din Europa League a celor de la FCSB, după reușitele semnate de Nikita Stoinov și Mamoudou Karamoko.

Dinamo, victorie cu emoții în amicalul cu Gangwon

Dinamo a făcut o primă repriză excelentă atât din punct de vedere ofensiv, dar și defensiv. Tot ce a vrut sa exerseze Kopic azi i-a reușit.

„Câinii” au intrat cu un avantaj de două goluri la cabine, după reușitele semnate de Cîrjan și Mazilu.

A doua repriza, după schimbări, jocul a scăzut mult, in ambele faze, poate și din cauza agresivității exacerbate a coreenilor, în ciuda faptului că Karamoko a dus scorul la 3-0.

Elevii lui Kopic s-au relaxat pe final și au încasat rapid două goluri, însă au obținut în cele din urmă victoria.

Pentru Dinamo, duelul cu Gangwon FC a reprezentat ultimul test înainte de reluarea campionatului.

Roș-albii vor debuta oficial în anul 2026 sâmbătă, 18 ianuarie, când vor primi vizita celor de la U Cluj. Partida va avea loc pe Arena Națională, cu începere de la ora 20:30.

Dinamo - Gangwon FC 3-2

  • Au marcat: Cîrjan ('10), Mazilu ('24), Karamoko ('64) / Kim Gunhee ('71), Kang Yungu ('77)

Final de meci, 3-2!

Min.84 - Boateng s-a enervat, a părut ca se răzbună când l-a luat pe sus pe coreean. Cartonaș galben.

Min.77 - GOL Gangwon 3-2! O nouă eroare în defensivă, iar sud coreeni se aproapie pe tabelă.

Min.71 - GOL Gangwon 3-1! Kim Gunhee transformă fără probleme. Intrat în locul lui Roșca, Codruț Sandu nu a avut nicio șansă.

Min.70 - Penalty pentru Gangwon, după o intrare imprudentă a lui Boateng.

Min.65 - Armstrong a avut ceva probleme medicale și i-a reproșat arbitrului că acceptă jocul mult prea agresiv al coreenilor.

Min.64 - GOL DINAMO, 3-0! Contraatac școală al „câinilor” finalizat de Karamoko. Înainte de a trimite mingea în poartă, atacantul a driblat și portarul.

Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+25 Foto
Min.60 - Cinci schimbări la Dinamo: intră Karamoko, Armstrong, Cristi Mihai, Ikoko și Milanov, ies Musi, Sivis, Mărginean, Cîrjan și Perica.

Min.57 - Musi l-a suparat iar pe Kopic: „Musi, șut!”. Jucătorul lui Dinamo a încercat pasă deși era singur cu portarul.

Min.51 - Musi i-a pasat greșit lui Sivis, iar Kopic s-a luat cu mâinile de cap.

Min.46 - Jocul se reia! Mazilu și Ghaore au fost înlocuiți cu Soro și Pop.

Min,45 - Final de primă repriză.

Min.35 - Adrian Mazilu vede cartonașul galben după un fault tactic. Fotbalistul lui Dinamo a fost depășit ușor la mijlocul terenului și și-a tras un adversar de tricou.

Părinții lui Lisav și Leam Eissat sunt și ei prezenți la meci pentru a-l vedea la lucru pe Leam.

Min.24 - GOL DINAMO 2-0! Mazilu marchează cu un șut superb de la 18 metri, cu piciorul stâng. Mingea a lovit bara înainte de a intra în poartă.

  • Întreaga fază a fost frumoasă: Opruț a urmărit o pasă lungă, centrare în careu, Musi i-a întors mingea lui Cîrjan, care i-a pasat la marginea careului lui Mazilu, șut perfect
Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu

Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
+5 Foto
Min.10 - GOL DINAMO, 1-0! După un presing colectiv, Cîrjan a recuperat balonul la marginea careului, a pătruns și l-a învins pe portarul advers cu un șut din apropierea punctului cu var.

  • Kopic cere foarte mult azi băieților lui: presing agresiv la care participa toată echipa și recuperare rapidă

Min.6 - Kopic l-a certat pe Stoinov că nu l-a lansat în adâncime pe Musi, demarcat perfect. Faza s-a terminat cu cu un corner al coreenilor, însă poarta lui Roșca nu a fost pusă în pericol.

Min.1 - Start de meci! Sud-coreenii au avut lovitura de începere.

Echipele de start:

Față de amicalul cu elvețienii, Kopic a efectuat trei modificări, toate în linia ofensivă. Au ieșit Armstrong, Karamokoși Soro, au intrat Musi, Perica și Mazilu.

  • Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Mărginean, Gnahore, Cîrjan - Musi, Perica, Mazilu
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Gangwon: K. Junghun, Lee Hyobin, Jung Seungbeen, Yeo Junyeop, Kim Eojin, Cho Wonwoo, Kim Taehwan, Hwang Eunchong, Lee Eunho, Yoo Byungheon, Choi Jinam
  • Antrenor: Kyung-ho Chung

14:00 Adrian Iencsi, Costin Curelea și Lucian Sânmărtean sunt și ei la meci

Cei doi selecționeri ai naționalelor de tineret U20 și U21 nu ratează nici ei acest duel.

13;57 Perica face glume cu arbitrii

Jucătorii lui Dinamo glumesc cu arbitrii turci înainte sa iasă pe teren. Mai ales Perica, care tot repetă: „Arkadaș, arkadaș (n.r. prietene)”.

13:53 Andrei Nicolescu nu avea cum să lipsească

Președintele lui Dinamo este prezent alături de echipa sa ca de fiecare dată.

Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+25 Foto
13:50 Colaboratorii lui Mircea Lucescu, prezenți la meci

Jerry Gane, Florin Constantinovici, Leo Toader, Marius Niculae se află în tribunele arenei din Antalya.

13:45 A început să plouă în Antalya

Cu 15 minute înainte de startul meciului condițiile meteo nu sunt unele foarte prielnice. Vântul bate puternic, iar ploaia și-a făcut și ea prezența.

Partida cu Gangwon FC, locul 5 la finalul sezonului 2025 din Coreea de Sud, va avea loc pe terenul B al complexului Limak Football Center din Belek.

Înaintea acestui duel, Zeljko Kopic are tot lotul valid. De asemenea, cu ocazia acestui amical, antrenorul croat poate să testeze ritmul de joc al singurului nou-venit la echipă din această iarnă, Valentin Țicu.

Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)
Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)

Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)
+10 Foto
Din lotul „câinilor” face parte și Leam Eissat, fratele lui Lisav Eissat, care este în perioada de probă. Fotbalistul născut în Israel este liber de contract și ar putea ajunge gratis la Dinamo.

În Antalya se află și Codruț Sandu, portarul sosit în vară de la Rapid și împrumutat la Corvinul Hunedoara. „Câinii” au vrut neapărat să-l testeze în acest cantonament, urmând ca acesta să se întoarcă la liderul din Liga 2 până la finalul sezonului.

Lotul lui Dinamo în cantonamentul din Antalya

  • Portari: Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu
  • Fundași: Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Champos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu
  • Atacanți: Alexandru Musi, Daniel Armstrong, Adrian Caragea, Leam Eissat (18 ani, în teste), Alberto Soro, Alexandru Pop, Stipe Perica, Mamoudou Karamoko, Adrian Mazilu

