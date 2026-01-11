Mazilu, ce GOLAZO! VIDEO + FOTO.  Atacantul a spart gheața în tricoul lui Dinamo cu o execuție superbă +5 foto
Adrian Mazilu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Mazilu, ce GOLAZO! VIDEO + FOTO. Atacantul a spart gheața în tricoul lui Dinamo cu o execuție superbă

alt-text Alexandru Smeu , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 15:10
alt-text Actualizat: 11.01.2026, ora 17:25
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Adrian Mazilu (20 de ani) a marcat primul gol în tricoul lui Dinamo.
  • Extrema dreaptă a „câinilor” a dublat avantajul echipei sale în amicalul cu Gangwon FC (Coreea de Sud).

Titularizat de Zeljko Kopic în ultimul test al lui Dinamo din Antalya, Mazilu a profitat la maxim de șansa acordată de antrenorul croat.

VIDEO Adrian Mazilu a spart gheața în tricoul lui Dinamo

În minutul 24 al meciului, fostul jucător al celor de la Viitorul Constanța a reușit să marcheze primul său gol în tricoul „câinilor”, cu o execuție superbă.

Cum s-a desfășurat acțiunea lui Dinamo:

  • Opruț a urmărit o pasă lungă de la Sivis și a centrat în careu pentru Musi
  • Fostul jucător de la FCSB i-a întors mingea lui Cîrjan la marginea careului
  • Căpitanul lui Dinamo i-a pasat lui Mazilu, iar, după o preluare cu piciorul stâng, acesta a șutat perfect, de la 18 metri, direct sub bară.
Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu

Galerie foto (5 imagini)

Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Golul marcat de Adrian Mazilu în Dinamo - Gangwon FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
+5 Foto
Pentru Mazilu, reușita din meciul cu Gangwon FC este prima după aproape doi ani.

Ultima dată marcase în tricoul României U19 într-o victorie cu naționala similară a Germaniei, scor 3-2. Se întâmpla pe 23 martie 2024.

Atacantul s-a confruntat cu mai multe probleme grave, ce l-au ținut în afara terenului un an și jumătate.

Mazilu, schimbat la pauză

După ce a încasat un cartonașul galben în minutul 35 al partidei, în urma unui fault făcut la mijlcoul terenului, Mazilu a fost schimbat de Zeljko Kopic la pauza duelului din Antalya. Locul său a fost luat de Alberto Soro.

Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+25 Foto
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
16:25
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
15:36
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
15:18
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
15:34
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
