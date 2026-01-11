CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Adrian Mazilu (20 de ani) a marcat primul gol în tricoul lui Dinamo.

Adrian Mazilu (20 de ani) a marcat primul gol în tricoul lui Dinamo. Extrema dreaptă a „câinilor” a dublat avantajul echipei sale în amicalul cu Gangwon FC (Coreea de Sud).

Titularizat de Zeljko Kopic în ultimul test al lui Dinamo din Antalya, Mazilu a profitat la maxim de șansa acordată de antrenorul croat.

VIDEO Adrian Mazilu a spart gheața în tricoul lui Dinamo

În minutul 24 al meciului, fostul jucător al celor de la Viitorul Constanța a reușit să marcheze primul său gol în tricoul „câinilor”, cu o execuție superbă.

Cum s-a desfășurat acțiunea lui Dinamo:

Opruț a urmărit o pasă lungă de la Sivis și a centrat în careu pentru Musi

Fostul jucător de la FCSB i-a întors mingea lui Cîrjan la marginea careului

Căpitanul lui Dinamo i-a pasat lui Mazilu, iar, după o preluare cu piciorul stâng, acesta a șutat perfect, de la 18 metri, direct sub bară.

Pentru Mazilu, reușita din meciul cu Gangwon FC este prima după aproape doi ani.

Ultima dată marcase în tricoul României U19 într-o victorie cu naționala similară a Germaniei, scor 3-2. Se întâmpla pe 23 martie 2024.

Atacantul s-a confruntat cu mai multe probleme grave, ce l-au ținut în afara terenului un an și jumătate.

Mazilu, schimbat la pauză

După ce a încasat un cartonașul galben în minutul 35 al partidei, în urma unui fault făcut la mijlcoul terenului, Mazilu a fost schimbat de Zeljko Kopic la pauza duelului din Antalya. Locul său a fost luat de Alberto Soro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport