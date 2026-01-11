Emoții înainte de baraj FOTO: Andrei Rațiu s-a accidentat în partida cu Mallorca și a fost schimbat în prima repriză. Ce spun spaniolii

Momente de panică în Rayo Vallecano - Mallorca 2-1, cu Andrei Rațiu (27 de ani) în prim plan

Fundașul român s-a accidentat în prima repriză și nu a mai putut continua partida.

Rayo s-a impus în partida de pe teren propriu de duminică, însă Rațiu le-a oferit emoții suporterilor, după ce a părăsit terenul accidentat.

Rayo Vallecano - Mallorca 2-1 . Andrei Rațiu a ieșit accidentat de pe teren

Site-ul spaniol marca.com scrie că „internaționalul român va rata cel puțin meciurile lui Rayo de săptămâna viitoare: miercuri, împotriva lui Alavés, în Copa del Rey, și duminică, în La Liga, împotriva lui Celta Vigo, ambele în deplasare”.

Titular incontestabil la Rayo pentru al doilea sezon consecutiv, Rațiu a început din primul minut și partida contra celor de la Mallorca.

În minutul 36, la scorul de 1-1, internaționalul român nu a mai putut continua jocul în urma unei accidentări și s-a așezat pe gazon, primind ulterior îngrijiri medicale pentru probleme musculare la coapsa stângă.

Două minute mai târziu, Rațiu a fost înlocuit de Balliu, fiind vizibil că avea dificultăți în a călca, atunci când a ajuns în afara terenului.

„Deocamdată, nu pare a fi o accidentare gravă, dar va trebui să așteptăm și să vedem ce spun testele medicale în zilele următoare.

Aceasta reprezintă o altă lovitură grea pentru Inigo Perez, deoarece românul este un titular incontestabil pentru antrenor”, a transmis publicația unionrayo.com.

O posibilă absență îndelungată i-ar crea probleme și selecționerului Mircea Lucescu, înaintea semifinalei barajului pentru CM 2026, cu Turcia, programat pe 26 martie, Rațiu fiind titular și în naționala României.

Rayo s-a impus în cele din urmă, prin golurile marcate de Jorge de Frutos (4) și Isi Palazon (42), cel din urmă din lovitură de la 11 metri. Pentru oaspeți a marcat Muriqi, în minutul 30.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport