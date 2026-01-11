Emoții înainte de baraj FOTO: Andrei Rațiu s-a accidentat în partida cu Mallorca și a fost schimbat în prima repriză. Ce spun spaniolii

- Momente de panică în Rayo Vallecano - Mallorca 2-1, cu Andrei Rațiu (27 de ani) în prim plan
- Fundașul român s-a accidentat în prima repriză și nu a mai putut continua partida.
Rayo s-a impus în partida de pe teren propriu de duminică, însă Rațiu le-a oferit emoții suporterilor, după ce a părăsit terenul accidentat.
Rayo Vallecano - Mallorca 2-1. Andrei Rațiu a ieșit accidentat de pe teren
21:00 Cât va lipsi Rațiu
Site-ul spaniol marca.com scrie că „internaționalul român va rata cel puțin meciurile lui Rayo de săptămâna viitoare: miercuri, împotriva lui Alavés, în Copa del Rey, și duminică, în La Liga, împotriva lui Celta Vigo, ambele în deplasare”.
Știrea inițială Probleme pentru Andrei Rațiu
Titular incontestabil la Rayo pentru al doilea sezon consecutiv, Rațiu a început din primul minut și partida contra celor de la Mallorca.
În minutul 36, la scorul de 1-1, internaționalul român nu a mai putut continua jocul în urma unei accidentări și s-a așezat pe gazon, primind ulterior îngrijiri medicale pentru probleme musculare la coapsa stângă.
Două minute mai târziu, Rațiu a fost înlocuit de Balliu, fiind vizibil că avea dificultăți în a călca, atunci când a ajuns în afara terenului.
„Deocamdată, nu pare a fi o accidentare gravă, dar va trebui să așteptăm și să vedem ce spun testele medicale în zilele următoare.
Aceasta reprezintă o altă lovitură grea pentru Inigo Perez, deoarece românul este un titular incontestabil pentru antrenor”, a transmis publicația unionrayo.com.
O posibilă absență îndelungată i-ar crea probleme și selecționerului Mircea Lucescu, înaintea semifinalei barajului pentru CM 2026, cu Turcia, programat pe 26 martie, Rațiu fiind titular și în naționala României.
Rayo s-a impus în cele din urmă, prin golurile marcate de Jorge de Frutos (4) și Isi Palazon (42), cel din urmă din lovitură de la 11 metri. Pentru oaspeți a marcat Muriqi, în minutul 30.