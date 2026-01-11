Emoții înainte de baraj FOTO: Andrei Rațiu s-a accidentat în partida cu Mallorca și a fost schimbat în prima repriză. Ce spun spaniolii +10 foto
Andrei Rațiu
Stranieri

Emoții înainte de baraj FOTO: Andrei Rațiu s-a accidentat în partida cu Mallorca și a fost schimbat în prima repriză. Ce spun spaniolii

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 11.01.2026, ora 21:39
  • Momente de panică în Rayo Vallecano - Mallorca 2-1, cu Andrei Rațiu (27 de ani) în prim plan
  • Fundașul român s-a accidentat în prima repriză și nu a mai putut continua partida.

Rayo s-a impus în partida de pe teren propriu de duminică, însă Rațiu le-a oferit emoții suporterilor, după ce a părăsit terenul accidentat.

Chivu, analizat de L'Equipe Prestigioasa publicație laudă parcursul românului la Inter: „A readus-o pe linia de plutire! Are o calitate esențială”  
Citește și
Chivu, analizat de L'Equipe Prestigioasa publicație laudă parcursul românului la Inter: „A readus-o pe linia de plutire! Are o calitate esențială”
Citește mai mult
Chivu, analizat de L'Equipe Prestigioasa publicație laudă parcursul românului la Inter: „A readus-o pe linia de plutire! Are o calitate esențială”  

Rayo Vallecano - Mallorca 2-1. Andrei Rațiu a ieșit accidentat de pe teren

21:00 Cât va lipsi Rațiu

Site-ul spaniol marca.com scrie că „internaționalul român va rata cel puțin meciurile lui Rayo de săptămâna viitoare: miercuri, împotriva lui Alavés, în Copa del Rey, și duminică, în La Liga, împotriva lui Celta Vigo, ambele în deplasare”.

Știrea inițială Probleme pentru Andrei Rațiu

Titular incontestabil la Rayo pentru al doilea sezon consecutiv, Rațiu a început din primul minut și partida contra celor de la Mallorca.

În minutul 36, la scorul de 1-1, internaționalul român nu a mai putut continua jocul în urma unei accidentări și s-a așezat pe gazon, primind ulterior îngrijiri medicale pentru probleme musculare la coapsa stângă.

Două minute mai târziu, Rațiu a fost înlocuit de Balliu, fiind vizibil că avea dificultăți în a călca, atunci când a ajuns în afara terenului.

Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1
Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1

Galerie foto (10 imagini)

Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1 Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1 Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1 Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1 Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1
+10 Foto
labels.photo-gallery

„Deocamdată, nu pare a fi o accidentare gravă, dar va trebui să așteptăm și să vedem ce spun testele medicale în zilele următoare.

Aceasta reprezintă o altă lovitură grea pentru Inigo Perez, deoarece românul este un titular incontestabil pentru antrenor”, a transmis publicația unionrayo.com.

O posibilă absență îndelungată i-ar crea probleme și selecționerului Mircea Lucescu, înaintea semifinalei barajului pentru CM 2026, cu Turcia, programat pe 26 martie, Rațiu fiind titular și în naționala României.

Rayo s-a impus în cele din urmă, prin golurile marcate de Jorge de Frutos (4) și Isi Palazon (42), cel din urmă din lovitură de la 11 metri. Pentru oaspeți a marcat Muriqi, în minutul 30.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
accidentare mallorca Rayo Vallecano la liga andrei ratiu
Știrile zilei din sport
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Campionate
10:52
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Investigatii
08:15
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește mai mult
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Stranieri
12:13
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Citește mai mult
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Superliga
11:41
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Citește mai mult
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:25
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
15:36
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
15:18
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
15:34
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Top stiri din sport
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Campionate
11:11
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Citește mai mult
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Diverse
11.01
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro: robinete din aur și piscină din sticlă
Citește mai mult
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Superliga
11.01
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Citește mai mult
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Stranieri
10:43
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Citește mai mult
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share