Radu Naum Misteriosul cititor
Opinii

Radu Naum Misteriosul cititor

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 10.01.2026, ora 12:48
alt-text Actualizat: 10.01.2026, ora 12:48
  • - Care este cartea preferată?
  • - Nu pot să spun, încă nu am terminat-o

Mărturisesc că am parcus de mai multe ori această parte dintr-un dialog cu Filipe Coelho publicat de gsp.ro. Am încercat să înțeleg. Am renunțat.

Antrenorul Craiovei numise cititul printre lucrurile pe care le face în afara fotbalului. Legătura de nume cu autorul „Jurnalului unui Mag”, Paolo Coelho, cheamă către literatură. Poate că răspunsul portughezului e o greșeală de redactare a autorilor. Se mai întâmplă. Dar dacă nu, se potrivește cu personajul.

Coelho, prin reacțiile la întrebări după meciuri, adesea săpate în lemn masiv („echipa e importantă, nu contează cine marchează, nu privim decât către meciul următor, toți jucători sunt buni, ne interesează doar 3 puncte”), pare câteodată pierdut în spațiu. În spațiul nevrotic în care a aterizat fără parașută.

E drept că nu e simplu să cazi în plin campionat românesc, și la Craiova, și în cupele europene pentru prima oară de o veșnicie pentru clubul oltean. Nu trebuie să fie comod în pielea lui.

Privirea lui mereu circumspectă, așteptând să fie lovit, o atestă. Platoșa pe care o poartă e, probabil, o necesitate. Poate e cu gândul în altă parte.

Dar toate acestea sunt accesorii, fie și bizare, raportat la realitatea frustă: până acum e unul dintre cei mai eficienți antrenori ai acestui sezon. Trei puncteeee!, cum ar zice altcineva.

Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Filipe Coelho spune ceva care doare. Că ar trebui să dăm mai multă încredere jucătorilor tineri

Da, are încă puține meciuri. Și da, a greșit schimările la Atena. Dar e lider al Superligii! Și să nu spuneți că era normal. A preluat echipa de pe locul 4. Da, susține că vrea să își impună stilul deși până acum a călcat pe urmele lui Rădoi. Dar a folosit și pregătește alte sisteme.

Și mai ales spune ceva care doare, pe bună dreptate. Spune că ar trebui să dăm mai multă încredere jucătorilor tineri. Adică fix ce urlăm, unii și alții, de ani de zile în direcția unui campionat care are mai mulți străini decât își permite.

Adevărul e că suntem prea săraci (în rezultate) ca să ne permitem jucători ieftini, mediocri, trecând pe aici ca printr-o gară de provincie. E ca și cum ai mânca numai prostii pentru că prețul de mic, după care te plângi că n-ai bani pentru medicamente.

Coelho a înțeles că această brazdă poate rodi mai bine dacă e udată. Dar cine să-l audă? Pare că suntem pe acest pământ pentru a-l pustii, ca mongolii.

Din 2026 o să începem să aflăm cu adevărat cine e și ce poate

Cine e Coelho, cu adevărat? E tipul care s-a supărat și a plecat din interviu când a fost întrebat de ce nu l-a titularizat pe Nsimba sau omul care a luat asupra lui penaltiul ratat de Anzor cu Sparta Praga? E omul care a reușit să stabilizeze Craiova după plecarea lui Mirel sau cel care a eșuat în Conference? De fapt, nu știm.

Pentru că a fost multă vreme un secund nu știe probabil nici el situația lui exactă. E un „work în progress”, e cel care aplică ceea ce a învățat alături de Bento străbătând Asia din Coreea până în Emirate. Abia la 45 de ani a ajuns pe o scenă cu adevărat importantă pentru un antrenor de fibra lui, dincolo de Leixoes, Casa Pia sau Vilafranquense.

Ar fi avut tot timpul din lume ca să-și creeze ceea ce pretențios s-ar numi o filozofie, pe care tot așteptăm să o vedem. De fapt, din 2026 o să începem să aflăm cu adevărat cine e și ce poate. Perioada de acomodare s-a terminat. A trecut prin foc și s-a luptat cu multe săbii, a supraviețuit, rănit în bătălii grele.

De acum totul e decisiv. Acum, cum ar zice celălalt Coehlo, se va dezvălui trama romanului său. Și vom ști cum se sfârșește.

Portughezul e una dintre marile întrebări ale campionatului. Va fi sau nu va fi? Nu doar campion, ci și omul care să dărâme un soi de blestem al Craiovei. Sau va pleca așa cum au făcut-o și alții, cu multe mulțumiri și puține explicații?

Universitatea Craiova liga 1 Filipe Coelho
Știrile zilei din sport
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Stranieri
10.01
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Citește mai mult
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Stranieri
10.01
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa! Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Citește mai mult
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Superliga
10.01
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Citește mai mult
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Superliga
10.01
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Citește mai mult
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:13
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa! Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
22:26
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
22:27
Aproape de Dinamo Interes confirmat pentru fundașul din Serie A: „Nu e speculație”
Aproape de Dinamo Interes confirmat pentru fundașul din Serie A: „Nu e speculație”
22:02
La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament
La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Top stiri din sport
FRG are un nou antrenor  Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Superliga
10.01
FRG are un nou antrenor Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Citește mai mult
FRG are un nou antrenor  Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea  naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Handbal
10.01
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Citește mai mult
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea  naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Superliga
10.01
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Citește mai mult
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci”
Campionate
10.01
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren: „Micuțule ciudat, taci”
Citește mai mult
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci”

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share