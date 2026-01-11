Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă +10 foto
Cristiano Ronaldo și-a construit o vilă de lux în Cascais
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro: robinete din aur și piscină din sticlă

Publicat: 11.01.2026, ora 21:13
  • Cristiano Ronaldo a finalizat vila de lux din Cascais, evaluată la 34,5 de milioane de euro, pregătindu-și reședința pentru viața de după fotbal.

Cristiano Ronaldo (40 de ani) și-a construit reședința în care plănuiește să se stabilească după încheierea carierei.

Cristiano Ronaldo și-a mai construit o vilă de lux de 900 de metri pătrați

Vila din Cascais, finalizată recent după mai mulți ani de lucrări, a depășit semnificativ bugetul inițial de 19,7 milioane de euro și a ajuns la 34,5 de milioane de euro, devenind una dintre cele mai scumpe proprietăți private din Portugalia, potrivit A Bola.

Situată în Quinta da Marinha, o zonă exclusivistă aflată la câțiva kilometri de Lisabona și la mică distanță de Oceanul Atlantic, reședința impresionează prin dimensiuni, design și nivelul facilităților.

Proprietatea are 900 de metri pătrați, distribuiți pe trei etaje, și include opt dormitoare, spații largi de living, zone vitrate generoase și un concept arhitectural modern, axat pe lumină naturală și intimitate.

Vila lui Cristiano Ronaldo din Cascais (FOTO: abola.pt) Vila lui Cristiano Ronaldo din Cascais (FOTO: abola.pt) Vila lui Cristiano Ronaldo din Cascais (FOTO: abola.pt) Vila lui Cristiano Ronaldo din Cascais (FOTO: abola.pt) Vila lui Cristiano Ronaldo din Cascais (FOTO: abola.pt)
Piscină infinity cu pereți din sticlă

Unul dintre punctele de atracție ale vilei este piscina infinity cu pereți din sticlă, care permite vizibilitate subacvatică și oferă un efect vizual rar întâlnit chiar și în segmentul de lux extrem.

Complexul rezidențial mai include sală de fitness complet echipată, zonă de spa, cinema privat și spații dedicate relaxării, toate personalizate conform preferințelor starului portughez. Există, de asemenea, un loc de joacă pentru cei cinci copii ai cuplului.

Reședința dispune și de un garaj subteran de mari dimensiuni, proiectat special pentru a găzdui impresionanta colecție de automobile a lui Ronaldo, evaluată în prezent la peste 13 milioane de euro.

1,2 miliarde de euro
este averea lui Cristiano Ronaldo, potrivit Bloomberg. Lusitanul este primul fotbalist activ miliardar

Robineți din aur masiv

Finisajele sunt la cel mai înalt nivel: marmură premium, elemente decorative unicat și detalii opulente, inclusiv robineți din aur masiv.

Inițial, proiectul fusese estimat la un cost mult mai redus, însă modificările aduse pe parcurs, materialele exclusiviste și soluțiile tehnice speciale au dus la o creștere substanțială a investiției.

Rezultatul final reflectă însă statutul unuia dintre cei mai bine plătiți și mai influenți sportivi din istoria fotbalului.

Aflat încă sub contract cu Al-Nassr din Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo intenționează să se mute definitiv în această vilă după Cupa Mondială din 2026, când mulți cred că se va retrage din fotbal la vârsta de 41 de ani.

Alegerea nu este întâmplătoare: Cascais a devenit în ultimii ani un adevărat magnet pentru elitele internaționale, consolidându-și statutul de pol al imobiliarelor de lux din Europa.

portugalia cristiano ronaldo vila cascais
