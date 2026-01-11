Barcelona, supercampioană VIDEO Catalanii  câștigă Supercupa Spaniei după un meci nebun, disputat în Arabia Saudită +7 foto
Barcelona - Real Madrid/ Foto: IMAGO
Barcelona, supercampioană VIDEO Catalanii câștigă Supercupa Spaniei după un meci nebun, disputat în Arabia Saudită

Alexandru Smeu , Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 11.01.2026, ora 23:31
Actualizat: 11.01.2026, ora 23:58
  • Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei după ce a învins-o pe marea rivală Real Madrid, scor 3-2

Formația blaugrana a fost echipa care a avut controlul în prima parte a meciului, în timp ce „galacticii” au așteptat ocazia de a puncta decisiv pe contraatac.

Catalanii au deschis scorul în minutul 36, prin golul lui Raphinha. Brazilianul a primit mingea în partea stângă de la Fermin Lopez, a intrat în centru și a șutat puternic spre poartă, printre picioarele lui Tchouameni.

În minutul 45+2, Vinicius a restabilit egalitatea pe tabelă, după o fază în care s-a distrat cu apărarea lui Hansi Flick și l-a învins fără probleme pe portar. Avea să fie prima reușită din cele 3 care au avut loc în prelungirile primei părți.

La doar două minute distanță, Lewandowski a dus-o din nou pe Barcelona în avantaj. Pedri i-a pasat polonezului, acesta a preluat superb și a trimis mingea peste Thibaut Courtois direct în poartă.

Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago
Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago

La faza imediat următoare, Real a restabilit din nou egalitatea. Raphinha a respins de pe linia porții, apoi Gonzalo Garcia a șutat spre poartă, mingea s-a dus în bară și apoi a intrat în poartă.

În repriza secundă s-a mai marcat un singur gol, cel care avea să fie decisiv. În minutul 73, Raphinha a realizat dubla, după un șut deviat. Brazilianul a tras puternic la poartă, de pe linia de 11 metri, Courtois fiind neputincios.

Un singur moment important a mai avut loc, pe final, atunci când Frenkie de Jong a fost eliminat, în primul minut al prelungirilor, după un atac asupra lui Mbappe.

Ca urmare a acestei victorii, Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei, primul trofeu al anului 2026.

Barcelona - Real Madrid 3-2

  • Au marcat: Raphinha (min. 36, 73), Lewandowski (45+4) / Vinicius (min. 45+2), G. Garcia (min. 45+6)

Final de meci! Barcelona este supercampioana Spaniei!

Min. 90 + 4 - Ocazie mare ratată de Marcus Rashford. Britanicul a scăpat singur cu portarul, după un contraatac, și a tras pe lângă poartă din partea dreaptă.

Min. 90 + 3 - Lamine Yamal părăsește terenul, fiind înlocuit de Ronald Araujo.

Min. 90 + 1 - Tensiunea crește pe final de meci. „Centralul” îl elimină pe Frenkie de Jong, după ce acesta a intervenit prin alunecare, cu ambele picioare și l-a lovit în tibie pe Kylian Mbappe. Deși impactul nu a fost dur, arbitrul a luat decizia de a-i arăta cartonașul roșu olandezului.

Min. 86 - Pedri primește și el cartonaș galben.

Min. 83 - Două schimbări și în tabăra catalană. Au ieșit Raphinha și Eric Garcia, fiind introduși Rashford și Martin.

Min. 82 - Vinicius părăsește terenul, locul său fiind luat de Mastantuono. Tot în acest minut a fost schimbat și Camavinga, în locul său fiind introdus Dani Ceballos. La faza imediat următoare, Carreras a fost sancționat cu cartonaș galben, după ce și-a ținut adversarul.

Min. 76 - Xabi Alonso efectuează alte două modificări. Au ieșit de pe teren Gonzalo Garcia și Huijsen și au intrat David Alaba și Kylian Mbappe.

Min. 73 - GOL!! (3-2) - Raphinha o duce din nou pe Barcelona în avantaj. Brazilianul a tras cu dreptul, din zonă centrală, de pe linia careului. Balonul a fost deviat de Asencio, ceea ce l-a încurcat pe Thibaut Courtois.

Min. 70 - Thibaut Courtois scoate formidabil șutul trimis de Raphinha, din voleu, de la aproximativ 11 metri de poartă.

Min. 66 - După ce a acuzat probleme la gamba dreaptă, Alonso l-a înlocuit pe Valverde cu Arda Guler. Hansi Flick a efectuat și el două schimbări: au ieșit Fermin Lopez și Lewandowski și au intrat Dani Olmo și Ferran Torres.

Min. 63 - După o fază încâlcită în careu Barcelonei, Rodrygo a tras slab la poartă, Garcia reușind să intervină fără mari probleme.

Min. 59 - Federico Valverde a fost și el sancționat cu cartonaș galben de „central”, după ce a protestat.

Min. 56 - Asencio primește cartonaș galben după ce și-a doborât adversarul. Eric Garcia a fost și el sancționat ca urmare a protestelor la adresa arbitrului.

Min. 54 - Barcelona beneficiază de o lovitură liberă din apropierea careului. Raphinha a tras cu efect peste poarta lui Courtois.

Min. 52 - Vinicius trage puternic la poartă, dar Joan Garcia reușește să respingă balonul. A fost o intervenție grea pentru portarul Barcelonei, deoarece mingea a atins pământul.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Min. 45 + 5 - GOL!! (2-2) - ULUITOR!!! Real Madrid egalează din nou, la faza imediat următoare după golul lui Lewandowski. Raphinha a respins de pe linia porții, apoi Gonzalo Garcia a șutat spre poartă, mingea s-a dus în bară și apoi a intrat în poartă. Este 2-2 și se anunță o repriză secundă „de foc”.

Min. 45 + 4 - GOL!! (2-1) - Final de repriza senzațional! Robert Lewandowski o duce pe Barca în avantaj la următoarea fază după ce Real Madrid egalase. Pedri i-a pasat polonezului, acesta a preluat superb și a trimis mingea peste Thibaut Courtois direct în poartă.

Min. 45+2 - GOL!! (1-1) - Vinicius aduce egalarea pentru Real Madrid. Gonzalo Carcia preia mingea, pleacă pe contraatac și îi pasează brazilianului, cel care s-a distrat cu apărarea catalană și l-a învins pe portar fără probleme.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 45 - Tchouameni respinge o nouă minge în corner.

Min. 40 - Încă o ocazie mare pentru Barcelona. Fermin a pătruns în careu și a șutat puternic la colțul scurt. Courtois a reușit să respingă balonul.

Min. 36 - GOL!! (1-0) - Raphinha deschide scorul în favoarea formației catalane. Brazilianul a primit mingea în partea stângă de la Fermin Lopez, a intrat în centru și a șutat puternic spre poartă, printre picioarele lui Tchouameni. Courtois a fost neputincios la această fază.

Min. 34 - Raphinha a ratat o ocazie gigantică. După o pasă perfectă de la Lamine Yamal, Raphinha a rămas în poziție perfectă, singur cu portarul Courtois, și a tras mult pe lângă poartă.

Min. 33 - Ocazie mare pentru Real Madrid! Gonzalo Garcia a rămas singur cu portarul, dar a tras slab la poartă și nu i-a pus probleme portarului catalan.

Min. 27 - Raphinha șutează puternic din preajma liniei careului, dar Courtois respinge fără probleme. Anterior, defensiva „galacticilor” a respins un șut al lui Lamine Yamal.

Min. 22 - Jocul s-a calmat în ultimele minute. În aceste momente, catalanii încearcă sa creeze un atac pozițional.

Min. 15 - Corner pentru Real Madrid. Raphinha l-a deposedat în careu pe Vinicius, cel care a plecat în viteză pe contraatac.

Min. 14 - Vinicius și-a depășit în viteză adversarul, a ajuns în careu și a șutat la poartă, dar Garcia a prins ușor balonul, fără a avea probleme.

Min. 11 - După aproape un sfert de oră de joc, formația catalană are posesia balonului, în timp ce Real Madrid așteaptă oportunități pentru a ataca rapid, pe contraatacuri.

Min. 8 - Eric Garcia intervine fără probleme la un șut trimis de Vinicius din lateral și trimite balonul în corner.

Min. 3 - Asencio reușește să evite cornerul după un duel cu Raphinha.

Min. 1 - A început partida de la Jeddah!

Echipele de start:

  • Barcelona: J. Garcia - Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde - De Jong, Pedri - Yamal, Fermin, Raphinha - Lewandowski
  • Rezerve: Ter Stegen, Araujo, Ferran Torres, Rashford, Casado, Gerard Martin, Roony, Olmo, Bernal, Szczesny, Tommy
  • Antrenor: Hansi Flick
  • Real Madrid: Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Camavinga, Tchouameni, Bellingham - Rodrygo, Gonzalo, Vinicius
  • Rezerve: Lunin, Carvajal, Alaba, Mbappe, Guler, Ceballos, Rudiger, Mastantuono, Jimenez, Thiago, Fran Garcia
  • Antrenor: Xabi Alonso
  • Stadion: King Abdullah Sports City (Jeddah)
  • Arbitru: Jose Munuera

Real Madrid, în căutarea revanșei

În total, cele două rivale s-au întâlnit de 18 ori în finala Supercupei Spaniei. Real Madrid a câștigat 10 meciuri, Barcelona 6, iar două meciuri s-au terminat la egalitate.

Cele două remize au avut loc în perioada în care câștigătoarea era decisă în dublă manșă, ceea ce nu se mai întâmplă din 2018 încoace.

După ce Real Madrid s-a impus, scor 4-1, în anul 2024, Barcelona s-a revanșat sezonul trecut. Catalanii n-au avut milă de rivali și le-au administrat acestora o înfrângere usturătoare, 5-2.

Kylian Mbappe revine în lotul celor de la Real Madrid

Starul francez s-a accidentat la finele anului 2025 la genunchi, iar rezultatul testelor preconizau că va absenta de pe gazon cel puțin trei săptămâni.

Totuși, la conferința de presă de la finalul meciului cu Athletic Bilbao, Xabi Alonso a anunțat că Mbappe se simte mult mai bine și se va alătura lotului pentru acest duel, după ce inițial nu făcuse deplasarea în Arabia Saudită.

29 de goluri
a marcat Kylian Mbappe în acest sezon, în 24 de apariții pentru Real Madrid

VIDEO. Rezumatul partidei Real Madrid - Barcelona 2-1, primul El Clasico din sezonul 2025/2026

Real Madrid Supercupa Spaniei barcelona LIVE
