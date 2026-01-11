- Odense - CSM București 24-33. Victorie categorică a campioanei României în Danemarca.
- A fost prima partidă din Liga Campionilor în 2026 și, totodată, debutul Bojanei Popovic ca antrenor principal.
CSM București s-a impus în fața vicecampioanei Europei și a ajuns la a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor.
Odense - CSM București 24-33. Debut cu victorie pentru Bojana Popovic
„Tigroaicele” au fost conduse timp de aproximativ un sfert de oră în Danemarca, chiar și la trei goluri diferență, însă s-au redresat excelent și au preluat conducerea după minutul 15, fără să o mai cedeze până la final.
Elevele Bojanei Popovic au profitat de un moment de slăbiciune al danezelor și au marcat de 6 ori la rând, reușind să se desprindă la 5 goluri pe tabelă, diferență care avea să se majoreze la 6 înainte de pauză.
În partea secundă, CSM a continuat cu aceeași dominare autoritară, desprinzându-se la un moment dat chiar și la 11 goluri pe tabelă, reușind o revanșă de senzație, după eșecul din tur de la București, scor 30-36.
Omoregie, cu 6 goluri, și Friis, cu 5 reușite, au fost cele mai bune marcatoare pentru campioana României, în timp ce Moreschi a avut 11 intervenții în poartă.
Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor
|Nr.
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Brest Bretagne
|9
|16
|2.
|Odense
|9
|13
|3.
|Ferencvaros
|9
|12
|4.
|CSM București
|9
|10
|5.
|Ikast Handbold
|9
|10
|6.
|Podravka Vegeta
|9
|5
|7.
|Ljubljana
|9
|5
|8.
|Sola
|9
|1