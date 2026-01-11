Odense - CSM București 24-33. Victorie categorică a campioanei României în Danemarca.

A fost prima partidă din Liga Campionilor în 2026 și, totodată, debutul Bojanei Popovic ca antrenor principal.

CSM București s-a impus în fața vicecampioanei Europei și a ajuns la a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor.

Odense - CSM București 24-33 . Debut cu victorie pentru Bojana Popovic

„Tigroaicele” au fost conduse timp de aproximativ un sfert de oră în Danemarca, chiar și la trei goluri diferență, însă s-au redresat excelent și au preluat conducerea după minutul 15, fără să o mai cedeze până la final.

Elevele Bojanei Popovic au profitat de un moment de slăbiciune al danezelor și au marcat de 6 ori la rând, reușind să se desprindă la 5 goluri pe tabelă, diferență care avea să se majoreze la 6 înainte de pauză.

În partea secundă, CSM a continuat cu aceeași dominare autoritară, desprinzându-se la un moment dat chiar și la 11 goluri pe tabelă, reușind o revanșă de senzație, după eșecul din tur de la București, scor 30-36.

Omoregie, cu 6 goluri, și Friis, cu 5 reușite, au fost cele mai bune marcatoare pentru campioana României, în timp ce Moreschi a avut 11 intervenții în poartă.

Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor

Nr. Echipa Meciuri Puncte 1. Brest Bretagne 9 16 2. Odense 9 13 3. Ferencvaros 9 12 4. CSM București 9 10 5. Ikast Handbold 9 10 6. Podravka Vegeta 9 5 7. Ljubljana 9 5 8. Sola 9 1

