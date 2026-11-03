Gigi Becali a jignit o jurnalistă  Patronul FCSB, deparaj suburban: „Nu ți-e rușine, ordinaro care ești? Cum îți permiți?”
Gigi Becali
Diverse

Gigi Becali a jignit o jurnalistă Patronul FCSB, deparaj suburban: „Nu ți-e rușine, ordinaro care ești? Cum îți permiți?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 13:17
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 13:17
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB și fost deputat AUR, a jignit o jurnalistă atunci când i s-a cerut un punct de vedere despre declarația sa de avere.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Este vorba despre Oana Manițiu de la context.ro, care a fost victima unui derapaj suburban al lui Gigi Becali, în prezent este deputat independent.

Discuția telefonică a avut loc pe 28 octombrie.

Decizii radicale la Rapid   Dan Șucu i-a hotărât viitorul lui Pancu, după scandalul de la club + Mutare-surpriză în conducere
Citește și
Decizii radicale la Rapid Dan Șucu i-a hotărât viitorul lui Pancu, după scandalul de la club + Mutare-surpriză în conducere
Citește mai mult
Decizii radicale la Rapid   Dan Șucu i-a hotărât viitorul lui Pancu, după scandalul de la club + Mutare-surpriză în conducere

Gigi Becali a jignit o jurnalistă: „Nu ți-e rușine ordinaro care ești? Ești o ordinară!”

Când a fost sunat pentru a i se adresa câteva întrebări despre declarația sa de avere, în vederea publicării unui material, Gigi Becali a răbufnit și a jignit-o pe jurnalistă.

Oana Manițiu: Bună ziua, domnule Becali. Sunt Oana Manițiu, reporter la redacția Context.

Gigi Becali: Ce Context, mă? Ești nebună?

Oana Manițiu: Vă sun cu privire la un material pe care îl realizăm. Și în calitate de deputat aș vrea, dacă puteți, să ne răspundeți la câteva întrebări despre declarația dumneavoastră de avere. Mai precis, aveți opt autoturisme declarate. Voiam să vă întreb care sunt veniturile care v-au permis achiziționarea acestor autoturisme.

Gigi Becali: Întreab-o pe mama ta și pe tatăl tău.

Oana Manițiu: Ce v-a determinat să plecați din mediul privat și să deveniți parlamentar?

Gigi Becali: Păi cum îți permiți să dai telefon să mă suni tu cu mine? Cine ești tu de-ți permiți să suni un deputat al României?

Oana Manițiu: Sunt jurnalist și dumneavoastră…

Gigi Becali: Nu știu dacă ești jurnalist. Eu cred că ești o impostoare.

Oana Manițiu: Nu sunt o impostoare, dacă vreți pot să vă trimit legitimația de presă. Dumneavoastră…

Gigi Becali: Nu trebuie legitimația, ești impostoare și ești și obraznică tu. Cum îți permiți să dai telefon? Dacă nu ți l-am dat eu numărul de telefon, cum îți permiți să mă suni?

Oana Manițiu: Dumneavoastră, în calitate de deputat al României, ar trebui să răspundeți la întrebări.

Gigi Becali: Mă impostoareo, cum îți permiți să-l suni pe un om pe care nu-l cunoști. Nu ți-e rușine, ordinaro care ești? Ești o ordinară! Cum îți permiți să faci asta? Să îți fie rușine ordinară care ești!

În momentul când jurnalista l-a întrebat pe Gigi Becali unde i-ar putea adresa întrebările, patronul FCSB a început să râdă și a închis telefonul.

Atilla Biro: „Nu tolerăm violența verbală și hărțuirea la adresa jurnaliștilor”

Atilla Biro, cofondatorul context.ro, a reacționat imediat după derapajul pe care l-a avut Gigi Becali la adresa Oanei Manițiu.

„Ce ați văzut a fost reacția deputatului George Becali când colega noastră Oana Manițiu l-a întrebat despre bani și proprietăți. Oana i-a cerut un punct de vedere, iar Becali a reacționat folosind un limbaj violent, inacceptabil.

Noi, la Context.ro, nu tolerăm violența verbală și hărțuirea la adresa jurnaliștilor. Chiar dacă în trecut injuriile și atacurile suburbane ale lui Becali au fost normalizate în spațiul public, pentru noi ele sunt inacceptabile.

Prin codul nostru de etică am stabilit că cerem puncte de vedere tuturor celor despre care scriem. Așa a procedat și Oana în acest caz. Domnul Becali putea să refuze să răspundă la întrebare, însă nu are dreptul să umilească și să jignească un jurnalist care își face corect meseria.

Comportamentul său este incompatibil cu regulile democrației în care jurnaliștii respectă politicienii, iar politicienii respectă jurnaliștii care informează publicul”, a spus Atilla Biro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
gigi becali fcsb jigniri deputat derapaj oana manitiu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:01
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
12:07
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
12:18
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
11:35
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
B365
04.11
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
Citește mai mult
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share