Decizii radicale la Rapid Dan Șucu i-a hotărât viitorul lui Pancu, după scandalul de la club + Mutare-surpriză în conducere

Dan Șucu (63 de ani), patronul Rapidului, a organizat astăzi o ședință de urgență după discuțiile din ultima vreme.

Ce decizie a luat Șucu în privința antrenorului Daniel Pancu (49 de ani) și ce fost rapidist a fost cooptat la formația giuleșteană, mai jos în articol.

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La meciul cu Csikszereda, câștigat de Rapid cu 2-0, s-a creat o controversă după titularizarea lui Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu.

Daniel Pancu l-a înlocuit la pauză, după o primă repriză în care tânărul jucător nu a reușit să se impună. Ulterior, antrenorul a fost criticat de Diana Șucu pentru declarațiile făcute la finalul meciului despre fiul ei.

Dan Șucu i-a decis viitorul lui Daniel Pancu la Rapid

După schimbul de replici în care a fost implicat Daniel Pancu după titularizarea lui Andrei Șucu, au apărut mai multe informații potrivit cărora antrenorul ar urma să plece din Giulești.

Dan Șucu a convocat o ședință de urgență în care s-a discutat despre acest conflict. În acest sens, patronul Rapidului a decis ca Daniel Pancu trebuie să continue la club, conform fanatik.ro.

Tot în cadrul acestei ședințe s-a decis că Andrei Șucu va rămâne în continuare la Rapid, însă va fi trimis să joace la CSL Ștefănești în unele partide.

Cele două cluburi au încheiat în vară un parteneriat destinat sprijinirii fotbaliștilor români aflați la început de drum.

Robert Niță, cooptat oficial la Rapid

Dan Șucu a mai decis să-l angajeze pe Robert Niță, fost atacant de la Rapid, la clubul giuleștean.

Acesta ar urma să ocupe un post în cadrul Consiliului de Administrație din care mai fac parte atât Dan Șucu, cât și Victor Angelescu, conform sursei citate.

În funcția pe care o va ocupa, Niță va fi responsabil de bugetul de achiziții al Rapidului, dar și de obiectivele sportive.

Robert Niță a evoluat în cariera pentru Steaua, Corvinul, Oțelul sau Pandurii. A îmbrăcat și tricoul Rapidului în perioada 2001-2004.

Acesta este apropiat de familia Șucu. În urmă cu aproximativ o lună, Niță a povestit cum a fost ajutat de patronul giuleștenilor într-un moment dificil din viața sa, atunci când fiul său, Andreas, a fost operat în Spania după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate.

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