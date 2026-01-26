„Am inventat oferte ca să vă crească cota” Gigi Becali dă cărțile pe față și s-a luat de Bîrligea și Târnovanu: „N-ați avut nimic!”
„Am inventat oferte ca să vă crească cota” Gigi Becali dă cărțile pe față și s-a luat de Bîrligea și Târnovanu: „N-ați avut nimic!”

Publicat: 26.01.2026, ora 16:47
Actualizat: 26.01.2026, ora 16:56
  • Gigi Becali, patronul de la FCSB, recunoaște că a mințit în privința ofertelor pentru jucătorii săi „ca să le fac vizibilitate”.
  • Finanțatorul campioanei a mers la baza de pregătire a echipei și a stat de vorbă cu jucătorii.

Gigi Becali spune că le-a trasat noi obiective fotbaliștilor. Vrea victorii pe linie în ultimele 7 etape din sezonul regulat.

„Tot Gigi făcea echipa și anul trecut" Adrian Ilie, despre criza de la FCSB: „Fiecare jucător, când e schimbat, are nervi"
„Tot Gigi făcea echipa și anul trecut” Adrian Ilie, despre criza de la FCSB: „Fiecare jucător, când e schimbat, are nervi”
„Tot Gigi făcea echipa și anul trecut” Adrian Ilie, despre criza de la FCSB: „Fiecare jucător, când e schimbat, are nervi”

Gigi Becali: „Am inventat oferte ca să vă crească cota”

Gigi Becali și-a pus la punct jucătorii. Patronul roș-albaștrilor a fost deranjat de nemulțumirile unora dintre fotbaliști, că n-ar fi fost lăsați să plece, deși ar fi avut oferte.

Cei luați la ochi au fost Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu:

„Ce oferte, mă? Alea le inventez eu și le comentez eu la televizor, ca să vă fac vizibilitate, să vă crească cota. Am zis de 10 milioane, de 7 milioane, am zis la mișto, dar n-ai avut nimic. Astea le bag eu de la mine, zic și eu ca să citească în Italia și Franța, să vă fac piață”, a spus Becali la Digi Sport.

Becali susține că atacantul și portarul i-ar fi spus: „Da, nea Gigi, ai dreptate”.

Astea șapte meciuri, dacă le câștigați, intrăm în play-off cu patru puncte înjumătățite. Și luăm campionatul! Gigi Becali, către jucătorii de la FCSB

Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
15:36
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Guardiola, pus la zid! Fost arbitru din Premier League: „Asta e experiența mea din mai 2021, când Pep a decis să ducă relația noastră la un nivel mai fizic"
15:36
Guardiola, pus la zid! Fost arbitru din Premier League: „Asta e experiența mea din mai 2021, când Pep a decis să ducă relația noastră la un nivel mai fizic”
Guardiola, pus la zid! Fost arbitru din Premier League: „Asta e experiența mea din mai 2021, când Pep a decis să ducă relația noastră la un nivel mai fizic”

„De departe cel mai bun din România!"  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el"
10:29
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră"
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
11:07
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Îl acuză pe Becali de „disperare" Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă"
10:01
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
