„Am inventat oferte ca să vă crească cota” Gigi Becali dă cărțile pe față și s-a luat de Bîrligea și Târnovanu: „N-ați avut nimic!”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, recunoaște că a mințit în privința ofertelor pentru jucătorii săi „ca să le fac vizibilitate”.

Finanțatorul campioanei a mers la baza de pregătire a echipei și a stat de vorbă cu jucătorii.

Gigi Becali spune că le-a trasat noi obiective fotbaliștilor. Vrea victorii pe linie în ultimele 7 etape din sezonul regulat.

Gigi Becali: „Am inventat oferte ca să vă crească cota”

Gigi Becali și-a pus la punct jucătorii. Patronul roș-albaștrilor a fost deranjat de nemulțumirile unora dintre fotbaliști, că n-ar fi fost lăsați să plece, deși ar fi avut oferte.

Cei luați la ochi au fost Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu:

„Ce oferte, mă? Alea le inventez eu și le comentez eu la televizor, ca să vă fac vizibilitate, să vă crească cota. Am zis de 10 milioane, de 7 milioane, am zis la mișto, dar n-ai avut nimic. Astea le bag eu de la mine, zic și eu ca să citească în Italia și Franța, să vă fac piață”, a spus Becali la Digi Sport.

Becali susține că atacantul și portarul i-ar fi spus: „Da, nea Gigi, ai dreptate”.

Astea șapte meciuri, dacă le câștigați, intrăm în play-off cu patru puncte înjumătățite. Și luăm campionatul! Gigi Becali, către jucătorii de la FCSB

