„Tot Gigi făcea echipa și anul trecut” Adrian Ilie, despre criza de la FCSB: „Fiecare jucător, când e schimbat, are nervi”

- FCSB - CFR Cluj 1-4. Adrian Ilie (51 de ani), fost internațional român, consideră că vina pentru situația în care se află campioana României este a jucătorilor.
Echipa pregătită de Elias Charalambous a acumulat 31 de puncte în Superliga, după 8 victorii, 7 remize și 8 înfrângeri.
Situația este dificilă și în Europa League, unde FCSB este ca și eliminată, având doar 6 puncte.
FCSB - CFR Cluj 1-4. Adrian Ilie: „Anul trecut tot Gigi făcea echipa. Conducerea nu a pus lucrurile la punct”
„Anul trecut, FCSB defila cu aceiaşi jucători în Europa şi băteau la ei ca la fasole în play-off.
Tot Gigi (n.r. - Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor) făcea echipa şi schimbările. Acelaşi lot, aceiaşi jucători.
Se vede când fiecare jucător, când e schimbat… are nervi. Anii trecuţi nu se întâmpla asta.
Asta înseamnă că la ambele echipe, FCSB şi CFR Cluj, cu toţi jucătorii ăştia buni, conducerea nu a reuşit să pună lucrurile la punct”, a spus Adrian Ilie, conform fanatik.ro.
Nici CFR Cluj nu a traversat un sezon foarte bun înainte de venirea lui Daniel Pancu, sub comanda căruia echipa a pierdut doar un meci din ultimele 9.
Vicecampioana României ocupă în prezent locul 9, cu 32 de puncte.
La începutul sezonului, CFR Cluj a fost eliminată din preliminariile Conference League, după o înfrângere categorică în fața lui Hacken, scor general 7-3.
FCSB și CFR mai au de disputat încă șapte meciuri în sezonul regulat pentru a se califica în play-off.
În cariera sa, Adrian Ilie a jucat pentru Electroputere Craiova, Steaua București, Galatasaray, Valencia, Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich.
Pentru echipa națională, atacantul a marcat 13 goluri în cele 55 de meciuri jucate.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|23
|46
|2
|Dinamo
|23
|44
|3
|Rapid
|22
|42
|4
|Argeș
|23
|40
|5
|Botoșani
|23
|38
|6
|U Cluj
|23
|36
|7
|UTA
|22
|35
|8
|Oțelul
|22
|33
|9
|CFR Cluj
|23
|32
|10
|Farul
|23
|31
|11
|FCSB
|23
|31
|12
|Unirea Slobozia
|23
|21
|13
|Petrolul
|23
|20
|14
|Csikszereda
|22
|19
|15
|Hermannstadt
|23
|14
|16
|Metaloglobus
|23
|11