„Tot Gigi făcea echipa și anul trecut” Adrian Ilie, despre criza de la FCSB: „Fiecare jucător, când e schimbat, are nervi”

FCSB - CFR Cluj 1-4. Adrian Ilie (51 de ani), fost internațional român, consideră că vina pentru situația în care se află campioana României este a jucătorilor.

Echipa pregătită de Elias Charalambous a acumulat 31 de puncte în Superliga, după 8 victorii, 7 remize și 8 înfrângeri.

Situația este dificilă și în Europa League, unde FCSB este ca și eliminată, având doar 6 puncte.

FCSB - CFR Cluj 1-4 . Adrian Ilie: „Anul trecut tot Gigi făcea echipa. Conducerea nu a pus lucrurile la punct”

„Anul trecut, FCSB defila cu aceiaşi jucători în Europa şi băteau la ei ca la fasole în play-off.

Tot Gigi (n.r. - Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor) făcea echipa şi schimbările. Acelaşi lot, aceiaşi jucători.

Se vede când fiecare jucător, când e schimbat… are nervi. Anii trecuţi nu se întâmpla asta.

Asta înseamnă că la ambele echipe, FCSB şi CFR Cluj, cu toţi jucătorii ăştia buni, conducerea nu a reuşit să pună lucrurile la punct”, a spus Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

Nici CFR Cluj nu a traversat un sezon foarte bun înainte de venirea lui Daniel Pancu, sub comanda căruia echipa a pierdut doar un meci din ultimele 9.

Vicecampioana României ocupă în prezent locul 9, cu 32 de puncte.

La începutul sezonului, CFR Cluj a fost eliminată din preliminariile Conference League, după o înfrângere categorică în fața lui Hacken, scor general 7-3.

FCSB și CFR mai au de disputat încă șapte meciuri în sezonul regulat pentru a se califica în play-off.

VIDEO: Golul marcat de Cordea în meciul FCSB - CFR 1-4

În cariera sa, Adrian Ilie a jucat pentru Electroputere Craiova, Steaua București, Galatasaray, Valencia, Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich.

Pentru echipa națională, atacantul a marcat 13 goluri în cele 55 de meciuri jucate.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Dinamo 23 44 3 Rapid 22 42 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 U Cluj 23 36 7 UTA 22 35 8 Oțelul 22 33 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 22 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

