„Tot Gigi făcea echipa și anul trecut" Adrian Ilie, despre criza de la FCSB: „Fiecare jucător, când e schimbat, are nervi"
Adrian Ilie. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Tot Gigi făcea echipa și anul trecut" Adrian Ilie, despre criza de la FCSB: „Fiecare jucător, când e schimbat, are nervi"

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 26.01.2026, ora 16:17
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 16:17
  • FCSB - CFR Cluj 1-4. Adrian Ilie (51 de ani), fost internațional român, consideră că vina pentru situația în care se află campioana României este a jucătorilor.

Echipa pregătită de Elias Charalambous a acumulat 31 de puncte în Superliga, după 8 victorii, 7 remize și 8 înfrângeri.

Situația este dificilă și în Europa League, unde FCSB este ca și eliminată, având doar 6 puncte.

FCSB - CFR Cluj 1-4. Adrian Ilie: „Anul trecut tot Gigi făcea echipa. Conducerea nu a pus lucrurile la punct”

„Anul trecut, FCSB defila cu aceiaşi jucători în Europa şi băteau la ei ca la fasole în play-off.

Tot Gigi (n.r. - Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor) făcea echipa şi schimbările. Acelaşi lot, aceiaşi jucători.

Se vede când fiecare jucător, când e schimbat… are nervi. Anii trecuţi nu se întâmpla asta.

Asta înseamnă că la ambele echipe, FCSB şi CFR Cluj, cu toţi jucătorii ăştia buni, conducerea nu a reuşit să pună lucrurile la punct”, a spus Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Nici CFR Cluj nu a traversat un sezon foarte bun înainte de venirea lui Daniel Pancu, sub comanda căruia echipa a pierdut doar un meci din ultimele 9.

Vicecampioana României ocupă în prezent locul 9, cu 32 de puncte.

La începutul sezonului, CFR Cluj a fost eliminată din preliminariile Conference League, după o înfrângere categorică în fața lui Hacken, scor general 7-3.

FCSB și CFR mai au de disputat încă șapte meciuri în sezonul regulat pentru a se califica în play-off.

VIDEO: Golul marcat de Cordea în meciul FCSB - CFR 1-4

În cariera sa, Adrian Ilie a jucat pentru Electroputere Craiova, Steaua București, Galatasaray, Valencia, Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich.

Pentru echipa națională, atacantul a marcat 13 goluri în cele 55 de meciuri jucate.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Dinamo 2344
3Rapid 2242
4Argeș2340
5Botoșani2338
6U Cluj2336
7UTA 2235
8Oțelul 2233
9CFR Cluj2332
10Farul 2331
11FCSB2331
12Unirea Slobozia2321
13Petrolul 2320
14Csikszereda2219
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus 2311

gigi becali Adrian Ilie fcsb superliga
