Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Suporteri FCSB pe Arena Națională FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan
Europa League

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 15:36
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 15:36
  • FCSB - Fenerbahce se va disputa în ultima etapă din Europa League, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională
  • Roș-albaștrii au înfrângeri pe linie în cele 3 jocuri din 2026, au ajuns pe locul 11 în Liga 1, însă vor avea în tribune o asistență importantă la meciul de joi
  • FCSB are deja vândute un număr de bilete mai mare decât prezența de la partida cu Feyenoord

FCSB a fost părăsită de suporteri la meciul cu CFR, pierdut de o manieră categorică, scor 1-4, duminică seara. Pe Arena Națională au fost doar 5.000 de spectatori, mai puțin de jumătate din media roș-albaștrilor din actualul sezon al Ligii 1, care trece de 11.000 de fani.

Cu înfrângeri pe linie în 2026, dar și cu șanse doar pe hârtie de a mai prinde primele 24 de locuri în Europa League, meciul de joi seară, din ultima etapă a tabloului principal din UEL, aduce însă o surpriză de proporții.

23.000 de bilete vândute pentru FCSB - Fenerbahce

E așteptată o asistență mare în tribune. Din informațiile GOLAZO.ro, până în acest moment, sunt vândute pentru jocul cu Fenerbahce nu mai puțin de 23.000 de bilete. E un nivel care depășește deja ceea ce a avut FCSB la confruntarea cu Feyenoord, când au fost sub 23.000 de spectatori.

În toamnă, imediat după calificarea în competiție, clubul a scos la vânzare pachete, pentru toate cele 4 meciuri de pe teren propriu. Și a reușit să comercializeze nu mai puțin de 10.000, deși prețurile n-au fost mici. Media a fost de 500 de lei un pachet, la tribuna a II-a, inelul 1, zonă centrală.

Ulterior, FCSB a vândut separat bilete, pentru fiecare meci în parte, iar cel cu Fenerbahce a stârnit un interes important. Cum până la meci mai sunt 3 zile, FCSB e în joc pentru a stabili recordul de asistență pe tabloul principal din Europa League, în actualul sezon. În momentul de față, recordul e deținut de confruntarea cu Bologna.

Prezența pe stadion la meciurile din Europa League din acest sezon

  • FCSB - Young Boys Berna 0-2, 25.056 spectatori
  • FCSB - Bologna 1-2, 27.643 spectatori
  • FCSB - Feyenoord 4-3, 22.857 spectatori
  • FCSB - Fenerbache, 23.000 bilete deja vândute

Vor veni pe stadion toți cei care și-au cumpărat bilet?

Dacă până joi, FCSB mai vinde 4.000 de bilete, atunci meciul cu Fenerbahce va avea parte de cele mai multe tichete vândute.

Nu va fi însă obligatoriu, în această situație, ca în tribune să fie prezenți și toți cei care sunt în posesia unui bilet. Meciul nu mai are o miză deosebită, fiindcă FCSB aproape sigur nu s-ar califica în play-off-ul optimilor nici dacă va câștiga.

Mai mult, mulți dintre suporteri sunt afectați de criza fără precedent pe care echipa o traversează în campionat, unde a ajuns pe locul 11, cu doar 7 etape înainte de finalul sezonului regulat.

35.341 de spectatori
au fost prezenți la meciul FCSB - Aberdeen 3-0, din play-off-ul Europa League, cea mai mare asistență înregistrată de campioană în actualul sezon european, la jocurile de acasă

Peste 2 milioane de euro doar din biletele în UEL

Rețeta financiară reușită de FCSB pe tabloul principal din Europa League, din bilete, a fost una foarte bună. Pentru cele 4 partide de acasă a trecut de 2 milioane de euro.

Sezonul trecut însă, parcursul bun european i-a adus FCSB-ului încasări cu multe peste cele de acum. La cele 4 meciuri de pe tabloul principal a adunat cu 65% mai mulți spectatori decât acum și a raportat venituri din bilete de 3,5 milioane de euro.

Prezența pe stadion la meciurile din Europa League din sezonul trecut

  • FCSB - Riga 4-1, 34.257 spectatori
  • FCSB - Midtjylland 2-0, 37.152 spectatori
  • FCSB - Olympiakos 0-0, 43.572 spectatori
  • FCSB - Man. United 0-2, 50.128 spectatori

