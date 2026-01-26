Guardiola, pus la zid! Fost arbitru din Premier League: „Asta e experiența mea din mai 2021, când Pep a decis să ducă relația noastră la un nivel mai fizic”
Campionate

  • Graham Scott (58 de ani), fost arbitru în Premier League, retras la finalul sezonului 2024-2025, îl critică dur pe Pep Guardiola pentru criticile la adresa arbitrajelor din Anglia.
  • Mai mult, fostul „central” cere măsuri drastice contra antrenorilor care pătrund pe teren, la finalul partidei, pentru a cere socoteală arbitrilor.

Graham Scott a oficiat partide în Premier League din 2015 până la finalul sezonului 2024-2025 și povestește interacțiunile pe care le-a avut cu antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola.

Guardiola, pus la zid de un fost arbitru: „Paranoia perpetuă a ieșit din nou la iveală”

„A venit în spatele meu. Am simțit corpul lui ferm lipit de al meu, urmat rapid de brațele lui care mă țineau strâns înainte de a mă ridica de la pământ, făcându-mi inima să tresară. Apoi mi-a șoptit la ureche…

Nu, nu e începutul următorului meu roman de dragoste de prost gust, ci exact experiența mea de la Brighton, în mai 2021, ca rezervă de arbitru, când Pep Guardiola a decis să ducă relația noastră la un nivel mai fizic.

Era în ultimele secunde ale penultimului meci al sezonului pentru Manchester City , moment în care aceștia erau deja campioni.

«Am câștigat campionatul și nu puteți face nimic în privința asta», mi-a spus el în șoaptă”, scrie Scott, într-un articol pe telegraph.co.uk.

Fostul arbitrul îl pune la zid pe Guardiola pentru felul în care se comportă.

„Sentimentul său accentuat de ceea ce poate fi descris doar ca o paranoia perpetuă a ieșit din nou la iveală în acest weekend, când l-a înfruntat pe arbitrul Farai Hallam la finalul victoriei echipei sale cu 2-0, pe teren propriu, împotriva lui Wolves.

Decizia lui Guardiola – și să nu aveți nicio îndoială că tot ce face are un scop – de a-l certa pe Hallam pe teren, după fluierul final, l-a făcut pe un mare manager să pară un om mic. Se pare că nu poate fi întotdeauna amabil, nici măcar când câștigă. Graham Scott, fost arbitru în Premier League

Scott îl laudă pe „centralul” de la meciul City - Wolves 2-0:

„Mă bucur că acțiunile lui par să se fi întors împotriva lor, aproape toți observatorii luând partea arbitrului.

Hallam a apărut a fi adultul din încăpere și va intra pe teren pentru al doilea său meci din Premier League cu o încredere în sine și mai mare”.

Am câștigat în ciuda arbitrilor. Am câștigat șase titluri în Premier League în nouă ani. Mi-ar plăcea să am jucătorii care să lupte împotriva lor. Spun asta pentru că vreau să lupt alături de jucătorii mei, pentru că am reușit de-a lungul anilor să câștigăm chiar și cu aceste decizii împotrivă. Pep Guardiola

[...] „Totuși, sentimentul său că este nedreptățit pur și simplu nu este susținut de dovezi. Înainte de meciul de sâmbătă, avuseseră loc patru intervenții VAR în meciurile lui City, trei dintre ele fiind în favoarea lor.

Guardiola va argumenta că City ar fi trebuit să primească penalty-uri acasă cu Tottenham și în deplasare cu Newcastle, dar memoria lui pare mai neclară atunci când încearcă să-și amintească egalarea anulată pe nedrept a lui Liverpool pe Etihad sau al doilea cartonaș galben care ar fi trebuit să i se arate lui Ruben Dias cu Nottingham Forest.

Guardiola a fost ferm convins că Diogo Dalot ar fi trebuit eliminat în derby-ul de săptămâna precedentă de la Manchester, dar aș fi uimit dacă comisia care judecă astfel de decizii ar decreta că VAR ar fi trebuit să recomande o revizuire”.

„Trebuie luate măsuri împotriva managerilor care intră pe teren”

Graham Scott, fost arbitru Graham Scott, fost arbitru
Graham Scott, fost arbitru

Graham Scott cere ca antrenorul lui Manchester City să fie tras la răspundere, iar tehnicienii, în general, să nu mai aibă voie să intre pe teren după meci pentru a le cere socoteală „fluierașilor”:

„Uneori, deciziile se echilibrează de-a lungul sezonului. Nu înțeleg de ce Howard Webb le satisface crizele de furie acestor manageri care se poartă ca niște copii, ridicând telefonul atunci când sună.

Singurul apel telefonic care ar trebui să aibă loc săptămâna aceasta este de la Guardiola către Hallam, în care își cere scuze pentru comportamentul său.

Premier League ar trebui să ia și ea măsuri, începând prin a împiedica antrenorii să intre pe teren după meci dacă nu se poate avea încredere că se vor comporta corect.

Guardiola nu este singurul manager care folosește perioada de după meci pentru a se confrunta cu oficiali și adversari, probabil în speranța că o astfel de pantomimă performativă va aduce beneficii în meciurile viitoare.

Ar trebui doar să dea mâna cu omologul său, să meargă spre vestiare și să se pregătească, înainte de a se întâlni cu presa”, încheie Scott.

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
Premier League arbitraj pep guardiola Graham Scott
