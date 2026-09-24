Craiova cere suspendarea lui Reghe Becali a intervenit: „Nu poate să spună ceva imaginar! Cum să plătesc eu datoria cuiva?”

U Craiova ar fi cerut executarea suspendării lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani), noul antrenor de la FCSB.

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Tehnicianul a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă, însă, în acest moment, nu are dreptul să activeze în România.

Universitatea Craiova a cerut suspendarea lui Laurențiu Reghecampf

Reghecampf are în continuare probleme din cauza datoriei neachitate spre U Craiova, după ce și-a reziliat unilateral contractul cu oltenii în septembrie 2023 pentru a o prelua pe Al Tai, formație din Arabia Saudită.

Contractul prevedea o clauză de reziliere de 300.000 de euro: 200.000 de euro pentru club și 100.000 de euro pentru preparatorul fizic Bogdan Merișanu.

În acest moment, tehnicianul mai are de achitat 150.000, plus o dobândă de 17.000 de euro.

Interdicția a expirat în februarie 2026, dar litigiul e în continuare în instanță, iar U Craiova este gata să ia măsuri.

Potrivit digisport.ro, oltenii au solicitat Comisiei de Disciplină a FRF punerea în aplicare a suspendării lui Reghecampf pentru că nu și-a plătit întreaga datorie timp de doi ani, așa cum a decis Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor (CNSL) din cadrul FRF.

Gigi Becali: „Imediat după ce semnează vine și suma la Craiova”

Patronul de la FCSB a vorbit și el despre acest subiect și a dezvăluit cum intenționează să rezolve situația datoriei lui Laurențiu Reghecampf către Universitatea Craiova.

„Abia am semnat contractul acum 10-15 minute, dacă l-o fi semnat. Și ce dacă a apărut la conferință fără să semneze? Am vorbit: «La revedere». El nu mă știe pe mine? Reghe e altceva, nu e ca ceilalți. Am zis: ce e da e da, ce e nu e nu.

Cum să plătesc datoria înainte să fac un contract? Cum să plătesc eu datoria cuiva? Eu fac un contract și acolo scrie că suma pe care o are el de plătit la Craiova o plătește FCSB.

Imediat după ce semnează, vine și suma la Craiova. Acum nu e timp, deci probabil luni. Plata poate să se facă și astăzi”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Digi Sport Special”

Întrebat și despre dobânda de 17,000 de euro, Becali a replicat:

„Ei pot spune dar contează ce e în hotărârea judecătorească. Nu poate să spună ceva imaginar, ce nu e în contabilitate.

Da, dă-l în judecată pe Reghe, să stabilească instanța ce dobândă trebuie la 150.000 și să plătească el după.”

Craiova a repus dosarul pe rol la FRF. Termen pe 30 septembrie

U Craiova a făcut o nouă mutare în cazul lui Reghecampf. Dosarul privind executarea drepturilor financiare a fost repus pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF.

Potrivit listei cauzelor din 16 septembrie 2026, cazul are următorul termen pe 30 septembrie 2026 (facsimil, jos).

Reghecampf: „Nu am ce să plătesc”

În aprilie 2024, după decizia FRF, Reghecampf a vorbit public despre litigiul cu Universitatea Craiova.

Antrenorul a susținut că nu consideră justificată suma de 200.000 de euro stabilită de CNSL și că încearcă să ajungă la o înțelegere cu Mihai Rotaru.

„Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege! Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege.

Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc!”, declara Reghecampf, conform fanatik.ro.

Reghecampf, în 2024: „Nu pot antrena în România, dar nici nu am de gând”

Antrenorul susținea și că decizia Comisiei de Disciplină și Etică a FRF, care îi interzicea să activeze în fotbalul românesc până la achitarea sumei, nu îl îngrijorează.

„Comisia din cadrul FRF are jurisdicție doar în România, iar conform deciziei eu nu pot antrena în România, însă nici nu am de gând!

Nu mă poate scoate nimeni din fotbal. Și nu mă poate obliga nimeni să plătesc ceva! Pe Mutu l-au scos din fotbal, când a avut acele probleme cu Chelsea?”, a declarat Reghecampf.

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