Pleacă de la U Cluj? Clubul a făcut anunțul despre oferta FCSB pentru Jovo Lukic +8 foto
Jovo Lukic FOTO: Sport Pictures
Superliga

Pleacă de la U Cluj? Clubul a făcut anunțul despre oferta FCSB pentru Jovo Lukic

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 11:08
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 11:08
  • Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a transmis că Jovo Lukic (27 de ani) nu este de vânzare în condițiile propuse de FCSB.
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Gigi Becali anunțase că este dispus să ofere până la două milioane de euro pentru atacantul bosniac, însă suma nu îi mulțumește pe oficialii ardeleni.

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Președintele U Cluj, despre suma anunțată de Becali pentru Jovo Lukic: „Am avut oferte mai mari”

Constantea a spus că, în acest moment, nu există negocieri concrete cu FCSB și că oferta vehiculată este sub pretențiile clubului.

„Nu există nicio discuție legată de un transfer al lui Lukic la FCSB. Repet, nu se pune problema ca Jovo Lukic să plece de la Universitatea Cluj la FCSB. Sunt multe speculații, discuții, fac parte din fenomen.

Pentru noi, lucrurile sunt foarte clare, nu se pune problema unui transfer al lui Lukic la FCSB. Am avut mai multe oferte pentru el, care, din anumite motive tehnice, să spunem așa, nu s-au realizat.

Au fost mai mari de două milioane de euro. Dacă vine ceva bun pentru jucător, dar care să corespundă și așteptărilor noastre, atunci se poate realiza. Acum însă, nu este nimic concret.

Lukic este foarte important în angrenajul echipei și pentru suporterii noștri. Suma nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre. Dacă îl cedăm pe Lukic ne diminuăm lotul, din punct de vedere valoric, asta e clar", a spus Radu Constantea, conform digisport.ro.

2,2 milioane de euro
este cota de piață a atacantului, care a participat la CM 2026, potrivit Transfermarkt

Gigi Becali voia să ofere inițial 1,5 milioane de euro pentru bosniac, apoi a spus că poate urca până la două milioane de euro.

„O să mai fie un atacant. Mă gândesc la Lukic. La ora asta, rămâne un milion și jumătate. E posibil să ridic la două milioane, dar mai mult de două nu dau.

Mai am două variante pentru postul de atacant. Merg pe Lukic și-ți spun de ce: să-l știu eu. La Craiova, el nu avea așa mare experiență și deprindere, dexteritate, dar el se bătea, se vedea că avea forță”, a mai spus Becali.

Jovo Lukic a fost golgheterul sezonului trecut din Superliga, cu 18 goluri.

FOTO. Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul

Galerie foto (8 imagini)

Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1
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