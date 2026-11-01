Mirel Rădoi, așteptat în Grecia! Antrenorul român ar putea urmări din tribune meciul viitoarei sale echipe

Mirel Rădoi (45 de ani) ar fi unul dintre principalii candidați pentru preluarea echipei Asteras Tripolis, din prima ligă a Greciei.

Fostul selecționer al României ar putea fi prezent astăzi pe stadionul Toumba, pentru a urmări partida dintre PAOK Salonic și Asteras.

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Rădoi este liber de contract după despărțirea de Gaziantep, formație pe care a pregătit-o timp de aproximativ patru luni.

Mirel Rădoi ar putea fi prezent la PAOK - Asteras Tripolis

Asteras Tripolis caută un nou antrenor după despărțirea de Georgios Antonopoulos, iar Rădoi se află printre variantele luate în calcul de conducerea clubului.

„Mirel Rădoi ar putea fi prezent astăzi (1 noiembrie) pe stadionul Toumba, pentru a urmări din tribune meciul dintre PAOK și Asteras Tripolis”, au notat jurnaliștii greci.

Partida este programată de la ora 19:00, în etapa #9 a campionatului Greciei.

Asteras traversează o perioadă dificilă și ocupă locul 11 în campionatul Greciei, cu 6 puncte. Echipa a obținut o singură victorie în acest sezon sub comanda lui Antonopoulos.

12 milioane de euro valorează lotul celor de la Asteras Tripolis. Cei mai valoroși jucători sunt Dimitrios Kourbelis, Franz Brorsson și Julian Bartolo, fiecare cotat la 800.000 de euro.

Mirel Rădoi ar putea antrena pentru prima dată în Grecia

Dacă va ajunge la un acord cu Asteras, Rădoi va avea prima experiență ca antrenor în campionatul Greciei.

Fostul internațional le-a mai pregătit pe FCSB, Universitatea Craiova, Al-Jazira, Al-Bataeh, Al-Tai și Gaziantep.

De asemenea, Rădoi a fost selecționerul României și al reprezentativei U21, pe care a condus-o până în semifinalele Campionatului European din 2019.

Ultima sa experiență a fost la Gaziantep, de care s-a despărțit după numai patru luni. În cele 7 meciuri pe banca echipei turce, Rădoi a înregistrat 5 înfrângeri, o remiză și o victorie.

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