Cea mai mare eroare de arbitraj luni a fost în favoarea clubului lui Becali, care dacă n-ar fi fost remediată ar fi viciat complet clasamentul la această oră.

FCSB a pierdut meciul cu Universitatea Cluj, a pierdut locurile de play-off și a lansat, prin intermediul patronului și antrenorului, o ofensivă violentă la adresa arbitrului Iulian Călin.

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FCSB a jucat slab și nu merita să câștige la Cluj. Nu știu neapărat dacă victoria Universității e meritată, după aspectul jocului, însă modul în care arată trupa roș-albastră e foarte departe nu de lupta la titlu, ci și de cea pentru accesul în cupele europene.

Una e să acuzi, alta e să ai și dreptate

Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf au găsit însă responsabilul pentru eșec. Cine? Cel mai la îndemână alibi: arbitrul.

Patronul și antrenorul lansau în același timp, primul în emisiune la Prima Sport, cel de-al doilea la flash-interviu, o ofensivă violentă la adresa lui Iulian Călin.

Una e însă să acuzi și cu totul altceva să ai și dreptate. Fiindcă în acest caz, diferența e uriașă. Să invoci un fault inventat la mijlocul terenului, Muhar asupra lui Mendy, la care Călin a greșit, e adevărat, ca scuză pentru a-l acuza, jigni și a-l face rapidist pe central, așa ceva e prea mult.

Fără VAR, meciul și clasamentul erau grav viciate pro-FCSB

De fapt, pentru a stabili un adevăr absolut al meciului de luni, de pe Cluj Arena, singura eroare clară și majoră făcută de brigada din teren condusă de Iulian Călin a fost pro, nu anti FCSB!

În minutul 44, golul marcat de Stoian fusese validat în teren de cuplul Marius Badea, asistent - Călin, central.

Pentru primul nu a fost nimic neregulamentar, fanionul a rămas jos, deși poziția de ofsaid era clară, iar linia de 6 metri ar fi trebuit să-i ofere o perspectivă ușoară asistentului pentru a indica ofsaid. Noroc că există VAR în Liga 1, altfel era 1-0 pentru FCSB și probabil că Cisotti și compania ar fi câștigat. Pe o eroare evidentă!

Știți cum ar fi arătat clasamentul în acest moment dacă nu aveam VAR și dacă FCSB s-ar fi impus la Cluj?

FCSB pe locul 4, aproape de trioul Dinamo, Craiova, Rapid, aflat în frunte.

U Cluj în afara zonei de play-off, abia pe locul 7

Arbitrajul video însă și-a confirmat încă o dată, mai ales pentru cei care îl contestă, imensa utilitate.

Iulian Călin

Până la alte discuții pornite de cei de la FCSB, e bine să nu trecem ușor cu vederea peste o eroare foarte gravă comisă de un asistent, care, după părerea mea, nu avea voie să greșească la cât de clară a fost poziția în afara jocului a lui Stoian.

Trei faze controversate, toate judecate bine de Iulian Călin

Abia apoi putem lua în calcul și dezbate toate celelalte faze, incriminate de FCSB. Care, de fapt, sunt trei:

Dacă a fost sau nu fault la duelul Cristea - Crețu, la faza golului Universității Cluj. Analiza VAR a durat exagerat de mult raportat la reluările care nu indicau că s-ar fi produs un fault evident.



Există, într-adevăr, un duel fizic între cei doi, pe care Crețu pare că îl pierde din start. Decizia finală a fost cea corectă, durata analizei a fost mult prea mare.

Faza cu posibilul penalty la Drăguș, la care Călin dictează simulare. După părerea mea, decizia e perfectă.



Drăguș se folosește de un contact minim al adversarului pentru a se arunca și pentru a-și lăsa piciorul drept în direcția adversarului, sperând că-l păcălește pe arbitru. Nu l-a păcălit!

După părerea mea, decizia e perfectă. Drăguș se folosește de un contact minim al adversarului pentru a se arunca și pentru a-și lăsa piciorul drept în direcția adversarului, sperând că-l păcălește pe arbitru. Nu l-a păcălit! Faza cu Pădurariu, care e tras de tricou în timp ce vrea să centreze-șuteze, după care se solicită penalty la Poulolo, bucureștenii invocând henț.



În privința tragerii de tricou, ea există, însă e de scurtă durată și nu are impact în acțiunea desfășurată de Pădurariu, care nici măcar nu acuză acest lucru.



Cât privește posibilul henț, pe nici o reluare nu se vede că stoperul lui U Cluj ar fi respins cu brațul drept, ci mai degrabă cu piept sau umăr.

Explicație pentru cine n-a înțeles ce s-a întâmplat la ultima fază

Mai există o fază, chiar la final, acuzată și de jucătorii FCSB-ului, dar și de Becali. Și anume: de ce Călin a fluierat finalul jocului, după ce mingea respinsă în urma cornerului de care beneficiase FCSB ajunsese în posesia unui jucător de-ai lui Reghecampf, care se pregătea să centreze?

Simplu: Iulian Călin chemase cei doi căpitani, pe Muhar și pe Chipciu, înainte de executare cornerului, pentru a le explica fix acest lucru: e ultima fază, dacă mingea se respinge, fluieră finalul. Și acest lucru s-a întîmplat. Iar Călin a procedat regulamentar!

Iulian Călin e un arbitru slab…

Dacă FCSB crede că a pierdut din cauza arbitrului se păcălește singură. Și le creează inclusiv jucătorilor, dar și antrenorului, un alibi fals.

Să mai adaug ceva. În opinia mea, Iulian Călin nu e un arbitru bun, mai degrabă face parte din categorie celor submediocri, ținuți în spate de influențele politice pe care le are grație asocierii lui cu Partidul Național Liberal.

Dar lipsa de valoare a unui arbitru nu atrage de la sine transformarea lui într-un țap ispășitor pe care Becali și Reghecampf îl vor după această înfrângere.

Există, în schimb, mai mulți „țapi” responsabili de faptul că în 4 zile, FCSB a fost îngenuncheată în Cupa României, unde nu mai este la mâna ei pentru a se califica, dar și scoasă din zona de play-off.

Să pierzi de două ori 0-1, după ce ai folosit de fiecare dată jucătorii odihniți, iată cu adevărat cine este vinovatul: lipsa de valoare a fotbaliștilor, dar și a staff-ului tehnic.

… dar nu din cauza lui Călin, FCSB a ajuns echipă mediocră

Până să se uite la Călin, Becali și Reghecampf ar fi bine să vad că FCSB, în ultimele 5 meciuri, a reușit o singură repriză foarte bună, cea secundă cu Rapid. Cam puțin pentru un club, patron și antrenor care sunt foarte vocali în a se scuza și acuza, dar refuză să accepte că FCSB a ajuns o echipă de duzină.

Dacă nu credeți, parcurgeți linia de clasament în acest sezon, în toate jocurile oficiale, unde o să găsiți ceva cu adevărat șocant: mai multe înfrângeri decât victorii!