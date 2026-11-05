„Familia gimnasticii”, cum o numește președintele Federației de specialitate, n-a avut o seară bună. Așa a comentat Ioan Suciu vestea suspendării de 2 ani a Anei-Maria Bărbosu.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Sunt surprins neplăcut, m-aș fi așteptat la un an, din păcate sunt doi ani de suspendare”, mai declară șeful gimnasticii românești.

Dar de ce se aștepta „familia gimnasticii” la o pedeapsă blândă, eventual la o ștergere a suspendării? Nu era clar că Bărbosu încălcase protocolul antidoping?

Reacțiile lui Suciu vin după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a confirmat decizia inițială a ITA (Agenția Internațională de Testare) și însușită de World Gymnastics (Federația Internațională de Gimnastică).

Ioan Suciu

Ce poate fi mai frumos!

Dincolo de consternarea președintelui FRG, cât o fi ea de sinceră sau de jucată, sunt câteva lucruri neclare în presupusa colaborare/comunicare pe care forul de la București ar fi trebuit să o aibă cu Ana Bărbosu.

Pentru cine nu știe, medaliata cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris se află din ianuarie 2025 în America, unde a primit o bursă de la Universitatea Stanford.

Sună foarte bine treaba asta, să fii acceptat ca bursier timp de 4 ani la o universitate prestigioasă. Înveți și faci sport într-un mediu academic, model patentat cu mare succes de decenii în America. Profesionism și spirit universitar la un loc, ce poate fi mai frumos!

Responsabilitate individuală și manualul de supraviețuire

Doar că profesionismul presupune (și) responsabilitate individuală. Nu te urmărește nimeni, ca la noi, dacă și cum îți faci treaba.

Acolo nu te iau de mână domnul sau doamna profesoară, Ana, ai mers la cursuri?, ai studiat ca să îți iei examenele?, te-ai antrenat conform programului?, te-ai odihnit?, ai mâncat potrivit schemei de alimentație stabilită de nutriționist?

Nu, în America aceea care clasează constant 6 sau 7 universități în Top 10 mondial (Stanford de regulă este pe locurile 2-3!!) ți se dă un program și tu student ai obligația să îl aplici ca pe un manual de supraviețuire.

Asta înseamnă să te integrezi în mediul universitar american. Iar atunci când tu nu răspunzi prezent agenților antidoping ai WADA de trei ori la rând înseamnă că ai o problemă.

Ori ești neglijent(ă), ori ai făcut-o cu bună știință. Vina este aproape la fel de mare.

Nu e doi fără trei nu merge decât la fotbal

În a doua variantă, înseamnă că ai ceva de ascuns dacă inspectorii WADA nu te găsesc la adresa comunicată de mai mult de 2 ori într-un interval de 12 luni.

O dată erai sub duș, a doua oară dormeai atât de profund că nu i-ai auzit când îți băteau la ușă. Să zicem. Deși tu ai indicat adresa unde poți fi găsită. Dar a 3-a oară?

Ce-i asta, că nu e inconștiență! E sinonim cu faptul că te-ai sustras de la control, știind că testul urma să fie pozitiv.

Aceasta este interpretarea suspendării dictate de ITA și World Gymnastic, iar acum confirmată de TAS. Chit că ai fost apărată la Lausanne de celebrul avocat Howard L. Jacobs (apărător numit de Universitatea Stanford), care a scos-o practic imaculată pe Simona Halep într-o speță similară, aceea a unei suspendări pentru doping.

Cei care-și spală echipamentul în familie

Uite că acum nu s-a putut, iar „familia gimnasticii” este tristă din cauză că poate pierde un sportiv important pentru JO Los Angeles 2028.

Dar poate că și familia gimnasticii și familia familie puteau face mai mult, astfel încât Ana-Maria să nu ajungă în situația să nu răspundă agenților antidoping de 3 ori consecutiv între septembrie și decembrie 2025.

În 4 luni să ratezi cu poarta goală (ușa închisă) 3 controale inopinate este prea mult și prea bătător la ochi.

Încă o întrebare. A fost monitorizată și de FRG gimnasta Bărbosu sau a fost lăsată în plata Domnului și a domnilor de la Stanford? Nu știm.

Ce știm e doar că președintele Ioan Suciu e „surprins neplăcut”. Ca atunci când constați că ai uitat să uzi florile de pe balcon și acestea s-au cam ofilit.

Iar lumea crede în continuare că presa a distrus gimnastica din România anchetând nepăsarea și abuzurile. E adevărat, nu ne-am comportat ca unii care-și spală echipamentul doar în familie.