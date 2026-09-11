„I-am dat ordin de plecare” Gigi Becali, mesaj despre transferul lui Octavian Popescu în Grecia: „Poate că e mai bine acolo” +83 foto
Octavian Popescu FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

„I-am dat ordin de plecare” Gigi Becali, mesaj despre transferul lui Octavian Popescu în Grecia: „Poate că e mai bine acolo”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 17:04
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 17:05
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a vorbit  despre situația lui Octavian Popescu (23 de ani), care este aproape să plece la Levadiakos, în Grecia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce a oferit trei pase decisive în primele șase meciuri ale sezonului în Superliga, Popescu a lipsit în următoarele două etape, la înfrângerile cu UTA, scor 1-3, și Dinamo, scor 1-2.

Ce are Chivu în minus față de Inzaghi Detaliul care îl ține pe antrenorul nerazzurro mult în spatele predecesorului
Citește și
Ce are Chivu în minus față de Inzaghi Detaliul care îl ține pe antrenorul nerazzurro mult în spatele predecesorului
Citește mai mult
Ce are Chivu în minus față de Inzaghi Detaliul care îl ține pe antrenorul nerazzurro mult în spatele predecesorului

Gigi Becali, mesaj despre transferul lui Octavian Popescu în Grecia: „I-am dat ordin de plecare”

FCSB refuzase inițial varianta unui împrumut, însă Becali a confirmat că și-a dat acordul pentru plecarea fotbalistului.

„Eu habar nu am, întrebați-l pe MM (Mihai Stoica). I-am dat ordin de plecare acum două zile. Nu m-a supărat nimic, asta este viața.

Poate că e mai bine acolo, va scăpa de anturaj. Acolo, în Grecia, ce anturaj să aibă?”, a spus Becali, la Digi Sport.

Levadiakos este antrenată de Elias Charalambous, fostul tehnician al roș-albaștrilor, iar Mihai Pintilii face parte din staff.

Nu are bani mulți (n.r. - Octavian Popescu). Luțu chema lăutari în Japonia. El nu are bani. Are pentru apartamentul pe care i l-am dat. În rest, nu are bani să își cheme anturajul acolo. Gigi Becali, patron FCSB

FOTO. FCSB - FC Botoșani 3-2, meci în care Octavian Popescu a jucat 7 minute și a oferit o pasă decisivă

FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg

Galerie foto (83 imagini)

FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+83 Foto
labels.photo-gallery

Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.

Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezerve, iar fotbalistul a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1 Octavian Popescu, jucător FCSB

Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută cu 1-3, după ce a anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.

Tavi a ratat și confruntarea cu FC Argeș, 5-0, din Cupa României, și derby-ul cu Dinamo, scor 1-2.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
gigi becali liga 1 Octavian Popescu fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
00:42
Explicațiile lui Bellaarouch VIDEO: Discuție cu antrenorul de portari, după golul primit cu Csikszereda
Explicațiile lui Bellaarouch VIDEO: Discuție cu antrenorul de portari, după golul primit cu Csikszereda
23:37
„Departe de ceea ce vrem” Nuno Campos, după ce Dinamo a învins-o și pe Csikszereda: „Am fost destul de clar cu asta”
„Departe de ceea ce vrem” Nuno Campos,  după ce Dinamo a învins-o și pe Csikszereda: „Am fost destul de clar cu asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda  » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Superliga
11.09
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Citește mai mult
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda  » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Superliga
11.09
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Citește mai mult
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Superliga
11.09
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Citește mai mult
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța
B365
10.09
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța
Citește mai mult
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 29 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share