- Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre situația lui Octavian Popescu (23 de ani), care este aproape să plece la Levadiakos, în Grecia.
După ce a oferit trei pase decisive în primele șase meciuri ale sezonului în Superliga, Popescu a lipsit în următoarele două etape, la înfrângerile cu UTA, scor 1-3, și Dinamo, scor 1-2.
Gigi Becali, mesaj despre transferul lui Octavian Popescu în Grecia: „I-am dat ordin de plecare”
FCSB refuzase inițial varianta unui împrumut, însă Becali a confirmat că și-a dat acordul pentru plecarea fotbalistului.
„Eu habar nu am, întrebați-l pe MM (Mihai Stoica). I-am dat ordin de plecare acum două zile. Nu m-a supărat nimic, asta este viața.
Poate că e mai bine acolo, va scăpa de anturaj. Acolo, în Grecia, ce anturaj să aibă?”, a spus Becali, la Digi Sport.
Levadiakos este antrenată de Elias Charalambous, fostul tehnician al roș-albaștrilor, iar Mihai Pintilii face parte din staff.
Nu are bani mulți (n.r. - Octavian Popescu). Luțu chema lăutari în Japonia. El nu are bani. Are pentru apartamentul pe care i l-am dat. În rest, nu are bani să își cheme anturajul acolo. Gigi Becali, patron FCSB
FOTO. FCSB - FC Botoșani 3-2, meci în care Octavian Popescu a jucat 7 minute și a oferit o pasă decisivă
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Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.
Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezerve, iar fotbalistul a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.
Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1 Octavian Popescu, jucător FCSB
Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută cu 1-3, după ce a anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.
Tavi a ratat și confruntarea cu FC Argeș, 5-0, din Cupa României, și derby-ul cu Dinamo, scor 1-2.