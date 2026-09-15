„Păi, ce, gazul e ilegal?”  Gigi Becali a negat formal, printre hohote cu subînțeles, cazul șocant al lui Tavi Popescu
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Păi, ce, gazul e ilegal?” Gigi Becali a negat formal, printre hohote cu subînțeles, cazul șocant al lui Tavi Popescu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 20:21
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a reacționat după informațiile că Octavian Popescu (23 de ani) a fost protagonistul unor scene șocante înaintea meciului cu UTA Arad, scor 1-3.
  • Fotbalistul împrumutat acum la Levadiakos a lipsit de la acea partidă, iar FCSB a precizat că Popescu a acuzat dureri de cap și frisoane.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului cu UTA. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Ulterior, acesta a fost găsit în propria locuință, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
Citește și
Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
Citește mai mult
Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia

„Păi, ce, gazul e ilegal?”. Gigi Becali a negat formal, printre hohote cu subînțeles, cazul șocant al lui Tavi Popescu

Gigi Becali a evitat să comenteze, inițial, cazul Tavi Popescu, după care a negat formal, râzând:

„Nu știu nimic. Nu mi s-a spus nimic. Dacă nu erau droguri și dacă nu l-au internat sau nu l-au arestat, atunci nu știu ce să zic.

El s-a prezentat tot timpul la club. A fost foarte punctual și la antrenamente. Dacă voi spuneți acum treburile astea, minciunile astea, dar nu le e rușine unora să fie așa de mincinoși? Nu-mi vine să cred că oamenii pot să mintă în halul ăsta.

De unde se aducă dovezi dacă sunt minciuni? Nu a făcut omul nimic ilegal. Păi, ce, gazul e ilegal?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

234 de meciuri
a jucat Octavian Popescu pentru FCSB. A marcat 28 de goluri și a oferit 30 de pase decisive

Gazul ilariant nu este ilegal în România. Nici deținerea, nici comercializarea și nici consumul nu sunt incriminate de lege. De asta a devenit în ultima vreme o variantă tot mai folosită de sportivi, inclusiv a fotbaliștilor cu nume mare.

Gazul ilariant, cunoscut chimic sub numele de protoxid de azot sau oxid nitros, este un gaz incolor, inodor și cu un gust ușor dulceag, care provoacă stări de euforie, relaxare și râs incontrolabil atunci când este inhalat. Este foarte folosit în medicină ca sedativ și analgezic, pentru calmarea durerii, în timpul procedurilor stomatologice.

În amestec cu oxigenul, sub denumirea de Entonox, se folosește adesea pentru a reduce durerea și anxietatea în timpul travaliului și al nașterii.

El provoacă dependență, iar utilizarea lui în exces aduce probleme grave fiindcă provoacă lipsă de oxigen la nivelul creierului, care de cele mai multe ori duce la tulburări psihice. Este folosit des la petreceri din lumea mondenă.

Ce s-a întâmplat cu Octavian Popescu

După ce fotbalistul nu a răspuns la telefonul înaintea meciului cu UTA, părinții și oficialii FCSB au sunat la poliție.

Un echipaj al Poliției și unul de la Pompieri au mers acasă la Popescu, jucătorul nu a răspuns, așa că au fost nevoiți să spargă ușa pentru a a intra!

Acolo, Tavi Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant și ascultau manele. Conform martorilor prezenți, în locuință ar fi fost „baxuri de baloane cu gaz ilariant”.

Cei care au văzut scenele au povestit că Tavi Popescu nu ar fi fost cooperant cu polițiștii și prezenta o evidentă stare de euforie, iar ulterior ar fi deveni chiar recalcitrant și agresiv verbal la adresa celor veniți la el acasă. Tocmai din acest motiv a fost luat pe sus pe polițiști, care l-au pus la dispoziția medicilor de pe o ambulanță, pentru a fi dus la Spitalul Obregia.

Popescu a lipsit de la meciul cu UTA, care s-a jucat pe 30 august, după care clubul FCSB a decis să nu facă publice problemele fotbalistului, iar Mihai Stoica i-a dat zile libere pentru a merge la părinți, așa cum a explicat în spațiul public.

Ulterior, în regim de urgență, Becali a acceptat să-l împrumute pe Popescu în Grecia, la Levadiakos, unde antrenori sunt Charalambous și Pintilii, iar printre jucători, foștii colegi de-ai lui Tavi: Șut și Pantea.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
gigi becali liga 1 Octavian Popescu fcsb gaz ilariant
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:30
Giulești, aproape gol De ce vor fi puțini spectatori miercuri la Hapoel - Dinamo Zagreb. Românii au voie, dar tot nu vin
Giulești, aproape gol De ce vor fi puțini spectatori miercuri la Hapoel - Dinamo Zagreb. Românii au voie, dar tot nu vin
15:17
Dan Udrea Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru
Dan Udrea Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru
15:32
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu LIVE. Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu LIVE. Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”
16:49
Schimbare majoră la compania lui Hagi Selecționerul naționalei nu mai este administrator. Cine a preluat funcția
Schimbare majoră la compania lui Hagi Selecționerul naționalei nu mai este administrator. Cine a preluat funcția
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Top stiri
Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
Superliga
15.09
Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
Citește mai mult
Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
Revoluție și la naționale UEFA modifică Liga Națiunilor și preliminariile Euro și CM după modelul Champions League
Liga Națiunilor
15.09
Revoluție și la naționale UEFA modifică Liga Națiunilor și preliminariile Euro și CM după modelul Champions League
Citește mai mult
Revoluție și la naționale UEFA modifică Liga Națiunilor și preliminariile Euro și CM după modelul Champions League
Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat
Campionate
15.09
Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat
Citește mai mult
Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat
FOTO | Cineastul, armata și ecranul. Cum s-a văzut Războiul din 1877 în primul lungmetraj din sitoria cinematografiei naționale, la Teatrul Bulevard din București
B365
02:00
FOTO | Cineastul, armata și ecranul. Cum s-a văzut Războiul din 1877 în primul lungmetraj din sitoria cinematografiei naționale, la Teatrul Bulevard din București
Citește mai mult
FOTO | Cineastul, armata și ecranul. Cum s-a văzut Războiul din 1877 în primul lungmetraj din sitoria cinematografiei naționale, la Teatrul Bulevard din București

Echipe/Competiții

fcsb 70 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 17 rapid 17 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 15 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share