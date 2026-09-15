Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a reacționat după informațiile că Octavian Popescu (23 de ani) a fost protagonistul unor scene șocante înaintea meciului cu UTA Arad, scor 1-3.

Fotbalistul împrumutat acum la Levadiakos a lipsit de la acea partidă, iar FCSB a precizat că Popescu a acuzat dureri de cap și frisoane.

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Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului cu UTA. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Ulterior, acesta a fost găsit în propria locuință, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

„Păi, ce, gazul e ilegal?”. Gigi Becali a negat formal, printre hohote cu subînțeles, cazul șocant al lui Tavi Popescu

Gigi Becali a evitat să comenteze, inițial, cazul Tavi Popescu, după care a negat formal, râzând:

„Nu știu nimic. Nu mi s-a spus nimic. Dacă nu erau droguri și dacă nu l-au internat sau nu l-au arestat, atunci nu știu ce să zic.

El s-a prezentat tot timpul la club. A fost foarte punctual și la antrenamente. Dacă voi spuneți acum treburile astea, minciunile astea, dar nu le e rușine unora să fie așa de mincinoși? Nu-mi vine să cred că oamenii pot să mintă în halul ăsta.

De unde se aducă dovezi dacă sunt minciuni? Nu a făcut omul nimic ilegal. Păi, ce, gazul e ilegal?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

234 de meciuri a jucat Octavian Popescu pentru FCSB. A marcat 28 de goluri și a oferit 30 de pase decisive

Gazul ilariant nu este ilegal în România. Nici deținerea, nici comercializarea și nici consumul nu sunt incriminate de lege. De asta a devenit în ultima vreme o variantă tot mai folosită de sportivi, inclusiv a fotbaliștilor cu nume mare.

Gazul ilariant, cunoscut chimic sub numele de protoxid de azot sau oxid nitros, este un gaz incolor, inodor și cu un gust ușor dulceag, care provoacă stări de euforie, relaxare și râs incontrolabil atunci când este inhalat. Este foarte folosit în medicină ca sedativ și analgezic, pentru calmarea durerii, în timpul procedurilor stomatologice.

În amestec cu oxigenul, sub denumirea de Entonox, se folosește adesea pentru a reduce durerea și anxietatea în timpul travaliului și al nașterii.

El provoacă dependență, iar utilizarea lui în exces aduce probleme grave fiindcă provoacă lipsă de oxigen la nivelul creierului, care de cele mai multe ori duce la tulburări psihice. Este folosit des la petreceri din lumea mondenă.

Ce s-a întâmplat cu Octavian Popescu

După ce fotbalistul nu a răspuns la telefonul înaintea meciului cu UTA, părinții și oficialii FCSB au sunat la poliție.

Un echipaj al Poliției și unul de la Pompieri au mers acasă la Popescu, jucătorul nu a răspuns, așa că au fost nevoiți să spargă ușa pentru a a intra!

Acolo, Tavi Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant și ascultau manele. Conform martorilor prezenți, în locuință ar fi fost „baxuri de baloane cu gaz ilariant”.

Cei care au văzut scenele au povestit că Tavi Popescu nu ar fi fost cooperant cu polițiștii și prezenta o evidentă stare de euforie, iar ulterior ar fi deveni chiar recalcitrant și agresiv verbal la adresa celor veniți la el acasă. Tocmai din acest motiv a fost luat pe sus pe polițiști, care l-au pus la dispoziția medicilor de pe o ambulanță, pentru a fi dus la Spitalul Obregia.

Popescu a lipsit de la meciul cu UTA, care s-a jucat pe 30 august, după care clubul FCSB a decis să nu facă publice problemele fotbalistului, iar Mihai Stoica i-a dat zile libere pentru a merge la părinți, așa cum a explicat în spațiul public.

Ulterior, în regim de urgență, Becali a acceptat să-l împrumute pe Popescu în Grecia, la Levadiakos, unde antrenori sunt Charalambous și Pintilii, iar printre jucători, foștii colegi de-ai lui Tavi: Șut și Pantea.

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