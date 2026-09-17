Pancu face haz de necaz Ironii înainte de Rapid - FC Argeș: „Să nu mai tundă iarba, să facem câteva gropi!”

Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a ironizat starea gazonului de pe stadionul Giulești înaintea duelului cu FC Argeș.

Rapid - FC Argeș se joacă vineri, de la ora 21:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Hapoel Beer-Sheva disputa meciurile de „acasă” din faza principală de Europa League pe stadionul Rapidului. Israelienii au jucat marți la București cu Dinamo Zagreb, scor 0-0, iar gazonul le-a pus probleme ambelor echipe.

Daniel Pancu: „Să nu mai tundă iarba și să facă câteva gropi pe terenul nostru de antrenament”

Înainte de meciul de pe teren propriu cu FC Argeș, Pancu a făcut o comparație cu terenurile de antrenament de la Ștefănești și a explicat, în termeni sarcastici, cum s-ar putea pregăti echipa pentru condițiile găsite la meciurile oficiale:

„Singura mea rugăminte pentru îngrijitorii care se ocupă fantastic de terenurile noastre de la baza de la Ștefănești a fost să nu mai tundă iarba și să facă câteva gropi pe terenul nostru de antrenament, ca să ne antrenăm în condiții reale de joc.

Gazonul nu este treaba noastră, nu ne ocupăm noi. V-am spus doar ce am putut face eu, să lăsăm iarba mare la antrenament și să facem câteva gropi”, a declarat Pancu, potrivit agerpres.ro.

Antrenorul Rapidului a protestat săptămâna trecută din cauza suprafeței de joc din Giulești, care lasă de dorit.

„Este de liga a 3-a spre a 4-a. E rușinos ce se întâmplă”, a declarat el la conferință. Concluzia lui: „Nu știu cine se ocupă, cine întreține gazonul, cum se face. Văd o singură posibilitate, schimbarea totală a gazonului”.

Întrebat dacă și-ar dori ca echipa sa să joace meciurile de pe teren propriu pe Arena Națională, Pancu a răspuns:

„Gazonul de pe Arena Națională este minunat. V-am dat exemplul de la Sibiu unde, după antrenamentul cu o zi înainte de meci, nu am avut niciun fel de emoție asupra calității jocului nostru.

A fost un joc foarte bun cu Timișoara (n.r. - în Cupa României), chiar dacă am câștigat pe final. Avem jucători de mare calitate și de echipe naționale care se desfășoară într-un alt mod pe un gazon foarte bun”, a mai completat tehnicianul.

Daniel Pancu: „Am câțiva jucători pe care încă nu i-am văzut în condiții de joc”

Pauza competițională de trei săptămâni cauzată de meciurile echipelor naționale este binevenită pentru Daniel Pancu.

Tehnicianul ia în calcul ca Rapid să dispute trei meciuri amicale în această perioadă.

„Pauza este binevenită. Ne dorim foarte mult să trecem cu bine peste jocul acesta cu FC Argeș, care este poate cel mai important al nostru de până acum.

Asta încerc să le transmit jucătorilor de câteva zile. Pauza vine foarte bine, plus că avem un amical de mare calitate cu Genoa și un joc cu Chiajna.

Mă gândesc chiar astăzi, având în vedere că am fost programați luni la U Cluj, să mai facem un al treilea amical, pentru că am câțiva jucători pe care încă nu i-am văzut în condiții de joc”.

E păcat, pentru că Pașcanu are o problemă medicală. Mi-aș dori să avem trei jucători în lot (n.r. - al echipei naționale), dar nu cred că vor fi trei. Daniel Pancu, antrenor Rapid

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