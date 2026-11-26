Juri Cisotti (33 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB, ar putea reveni pe teren la meciul cu Csikszereda, din etapa #17 a Superligii.

FCSB - Csikszereda se joacă sâmbătă, de la ora 20:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Cisotti s-a accidentat pe 2 noiembrie, în partida pierdută de FCSB cu Universitatea Cluj, scor 0-1. Mijlocașul a fost înlocuit în minutul 32, după ce a acuzat probleme musculare la gambă.

Juri Cisotti ar putea reveni pe teren la următorul meci al lui FCSB

Deși existau șanse mici să mai joace în acest an, recuperarea lui Juri Cisotti a decurs neașteptat de bine, mijlocașul urmând să revină pe teren mai devreme decât se așteptau cei de la FCSB.

Laurențiu Reghecampf a primit o veste excelentă. Tehnicianul ar putea să-l utilizeze pe Cisotti în meciul de sâmbătă cu Csikszereda, anunță fanatik.ro.

Există posibilitatea ca mijlocașul italian să se recupereze complet până în ziua confruntării cu ciucanii.

FOTO. Accidentarea suferită de Juri Cisotti în meciul cu U Cluj, 0-1, din etapa 14

Juri Cisotti este unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB. În acest sezon, italianul a jucat 18 partide, în care a reușit să ofere 3 pase decisive.

700.000 de euro este cota de piață a lui Juri Cisotti, conform Transfermarkt

Pentru FCSB urmează două meciuri consecutive împotriva echipei Csikszereda. Primul va fi sâmbătă în campionat, iar al doilea va fi marți, 1 decembrie, în Cupa României.

Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf se află pe locul 9 în Superliga, cu 22 de puncte acumulate după 16 etape.

Becali vrea să-i prelungească contractul lui Cisotti: „Normal că fac asta”

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Gigi Becali a anunțat că intenționează să-i prelungească contractul lui Juri Cisotti, care va expira în vara anului viitor.

„Stoian trebuie să joace, nu ai ce face. Cisotti trebuie să joace. Normal că îi prelungesc contractul lui Cisotti, dar nu mă gândesc la asta acum.

Toată gândirea mea este spre a salva ce e de salvat până în iarnă, să aduc jucători”, a declarat Becali la Voyo Sport Live.

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