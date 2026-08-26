„M-au păcălit!” Adrian Mititelu, revoltat după transferul lui Blănuță în Polonia. Ce l-a deranjat: „O să fiu mai atent”

Adrian Mititelu (58 de ani), patronul clubului FCU Craiova, a reacționat după transferul lui Vladislav Blănuță (24 de ani) la Lechia Gdansk , după un sezon petrecut la Dinamo Kiev.

, după un sezon petrecut la Dinamo Kiev. Oltenii nu vor primi niciun ban în urma acestui transfer, lucru care l-a nemulțumit pe Adrian Mititelu.

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După un sezon în care nu i s-au acordat foarte multe șanse la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță a fost împrumutat la Lechia Gdansk, club care a retrogradat în liga secundă din Polonia.

Adrian Mititelu, după transferul lui Blănuță: „ M-au păcălit ucrainenii”

Lechia Gdansk ar fi plătit 1,5 milioane de euro în schimbul atacantului, care va avea un salariu de 520.000 de euro pe sezon, același pe care îl primea și la Dinamo Kiev.

Dacă ar fi încasat mai mult de 1,5 milioane, atunci gruparea ucraineană ar fi trebuit să achite 20% din suma de transfer celor de la FC U Craiova, conform unei clauze din contractul semnat anul trecut cu Dinamo Kiev.

Craiova nu a primit, astfel, niciun ban în urma împrumutului lui Blănuță în Polonia, decizie care l-a nemulțumit pe Adrian Mititelu.

„Îmi pare rău că nu l-am dat la Rakow în Polonia pe 2 milioane de euro. Data viitoare o să fiu mai atent la clauzele din contract.

M-au păcălit ucrainenii. Sunt sigur că el își poate relansa cariera și va ajunge la un nivel înalt”, a declarat patronul clubului FCU Craiova, conform fanatik.ro.

1 milion de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt

Blănuță a ajuns la clubul ucrainean la începutul sezonului trecut, dar a intrat rapid în dizgrația fanilor, după ce aceștia au descoperit postări pro-ruse distribuite de jucător pe rețelele de socializare, cerând apoi rezilierea contractului.

În sezonul petrecut la Dinamo Kiev, atacantul român a jucat doar 11 meciuri, în care a marcat un singur gol. A bifat, în total, 307 minute pe teren.

Anterior, Vladislav Blănuță s-a aflat și pe lista celor de la Dinamo București.

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