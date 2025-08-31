„Nu știa ce înseamnă exit”  Dezvăluiri despre internaționalul român care putea semna cu Barcelona: „Mă suna plângând din aeroport”
Nicolae Mitea. Foto: IMAGO
„Nu știa ce înseamnă exit” Dezvăluiri despre internaționalul român care putea semna cu Barcelona: „Mă suna plângând din aeroport”

  • Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a detaliat cum putea ajunge Nicolae Mitea (40 de ani) la FC Barcelona, înainte să semneze cu Ajax, acum 22 de ani.

Perioada de glorie a lui Nicolae Mitea a fost la Ajax, echipă la care a reușit 14 goluri în 76 de meciuri.

Ioan Becali, dezvăluiri despre cariera lui Nicolae Mitea

Agentul de jucători a povestit că Nicolae Mitea putea ajunge la FC Barcelona în 2003, înainte de Ajax, însă transferul a picat din cauza salariului mic oferit de catalani.

Impresarul român a spus că Ionuț Chirilă, antrenorul care l-a descoperit pe Mitea, l-a dus la Barcelona pentru a semna.

Ioan Becali a intervenit și a oprit transferul, pentru că spaniolii îi ofereau lui Mitea un salariu de 700 de euro pe lună, ceea ce era mult prea puțin.

„Ionuț Chirilă a găsit pe un român acolo, care l-a dus la Barcelona. Ăla era de mult timp acolo și mă cunoștea și pe mine. Zice «Nea Giovanni, Ionuț Chirilă se comportă cu mine ca și cum aș fi sluga lui».

«Păi, și eu ce vrei să fac?». «Uite, ăștia doi vor să semneze cu tine. Dar vreau și eu niște bani» . Zic «Bine, ia băieții din hotel când nu e Chirilă și îi duci la alt hotel fără să știe el. Dă-mi procurile semnate de ăștia doi și ne vedem mâine». 

A doua zi, la 10:00, era întâlnirea. Erau jucătorii, apar și eu și am zis: «Rife (n.r. - persoană din conducerea Barcelonei) uite care e treaba.

Jucătorii ăștia nu vin pentru 700 de euro pe lună la Barcelona. Lor le dai 2.500 pe lună, ca să trăiască decent. Nu mai luați voi jucători cu japca cu 700-800 de euro»”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

16
goluri a reușit Nicolae Mitea în 94 de partide jucate în cariera sa

Nicolae Mitea a semnat până la urmă cu Ajax

Giovanni Becali a mai vorbit despre faptul că Nicolae Mitea a ajuns, în cele din urmă, la Ajax, după ce a discutat cu Ronald Koeman despre transferul românului.

„Ronald Koeman mi-a facilitat plecarea lui Chivu. Nu îl dădea Ajax și îi zic: «Uite, îți las un puști de 19 ani. Trei săptămâni se antrenează cu tine. Când vrei tu, mă chemi și îl iau».

Nu trec trei săptămâni, mă sună și zice «Vino la Amsterdam să facem contractul». I-am făcut lui Mitea 5 ani de contract, 500.000 de euro salariu pe an.

Înainte de asta, Nicolae mă suna, plângea prin aeroport, «Bre nea Giovanni, vino și ia-mă de aici, că nu știu ce înseamnă exit (n.r. ieșire)»”, a adăugat Ioan Becali, conform sursei citate.

  • În cariera sa, Nicolae Mitea a jucat pentru Dinamo, Ajax, Ionikos Nikeas, Petrolul și Concordia Chiajna.
8
selecții a avut Nicolae Mitea pentru naționala României

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Nicolae Mitea barcelona AJAX giovanni becali
stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
