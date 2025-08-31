Cutremur la Petrolul Meciul cu Farul ar putea fi decisiv pentru Ciobotariu + Fotbalist important, din nou în afara lotului: „Nu mai am nimic de demonstrat” +13 foto
Liviu Ciobotariu (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Cutremur la Petrolul Meciul cu Farul ar putea fi decisiv pentru Ciobotariu + Fotbalist important, din nou în afara lotului: „Nu mai am nimic de demonstrat"

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 19:14
  • Petrolul Ploiești ia în calcul să-l demită pe Liviu Ciobotariu (54 de ani). Pe banca tehnică ar putea reveni turcul Mehmet Topal (39 de ani).
  • Sergiu Hanca (33 de ani) a fost exclus din lot și pentru meciul cu Farul Constanța.
  • FARUL - PETROLUL are loc luni, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Petrolul nu a avut parte de startul de sezon dorit. „Lupii galbeni” ocupă locul 12 în Liga 1, cu doar 6 puncte din 7 meciuri.

Liviu Ciobotariu, în pericol. Mehmet Topal ar putea reveni la Petrolul

Singura victorie obținută de Petrolul în acest sezon a fost obținută în fața nou-promovatei Metaloglobus, iar Ciobotariu ar putea fi demis, în cazul în care nu va fi câștigat meciul cu Farul.

Mehmet Topal, care a mai bifat două mandate scurte ca antrenor al grupării prahovene, ar fi dispus să revină pe banca tehnică, scrie gsp.ro.

Cu toate acestea, conducerea clubului susține că are răbdare cu Ciobotariu: „Îi oferim credit pe termen lung”, a spus vicepreședintele Cristian Fogarassy.

U Craiova - Petrolul
U Craiova - Petrolul

Sergiu Hanca, lăsat din nou în afara lotului: „Nu mai am nimic de demonstrat”

Contestat de suporteri pentru lipsa de implicare din meciul cu Universitatea Craiova, Sergiu Hanca n-a fost inclus în lot pentru meciul cu Poli Iași din Cupa României.

Acum, Fogarassy a confirmat că Hanca nu va juca nici cu Farul: „E o decizie pur sportivă din partea lui Ciobotariu. Nimic legat de vreo excludere. Pur și simplu, antrenorul n-a fost mulțumit de aportul lui și a decis să încerce și alte variante”.

Fotbalistul de 33 de ani susține că nu este vorba despre nimic neobișnuit.

„Mie nu mi-a reproșat nimeni nimic, nici măcar nu s-a făcut analiza video a partidei de la Craiova. Cu Poli Iași am lipsit din pricina unei accidentări, acum nu am fost oprit în lot, fără niciun fel de explicații.

Respect însă în totalitate decizia antrenorului și-mi văd normal de pregătire. Nu mai am nimic de demonstrat nimănui și nu mai am 20 de ani să fiu înnebunit să joc meci de meci.

Dacă antrenorul va dori să mă folosească, îmi fac treaba. Dacă nu, respect hotărârile! Sunt lucruri normale în fotbal. Nu mi se pare nimic neobișnuit”, a spus Hanca, citat de gsp.ro.

Mi-am prelungit recent contractul pe încă un sezon cu Petrolul, mai am doi ani în total, nu mă tentează să plec nicăieri. Îmi voi duce angajamentul la capăt până în ultima zi. Sergiu Hanca, mijlocaș Petrolul Ploiești

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

