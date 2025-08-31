Afganele nu renunță la fotbal Și-au părăsit țara din cauza talibanilor : „Un câine de pe stradă are mai multe drepturi”

Fotbalistele din Afganistan au fost forțate să părăsească țara în 2021, după revenirea la putere a mișcării talibane, în timpul retragerii intempestive a trupelor americane.

Acum, FIFA încearcă să formeze o echipă din femei afgane refugiate.

Deși echipa masculină continuă să joace sub steagul național, Federația afgană, controlată de talibani, a interzis sporturile feminine.

Femeile refugiate afgane își găsesc libertatea și vocea prin fotbal

Elaha Safdari avea doar 17 ani când a fost convocată în premieră la naționala țării sale. Ar fi trebuit să stea între buturi, dar nu a mai apucat să joace, fiind obligată să fugă din Kabul.

În plus, a fost instruită să elimine din viața sa orice ar putea să o lege de fotbal: să-și ardă echipamentul, să-și arunce trofeele și să-și șteargă profilul de pe rețelele sociale.

„Pentru că te-ar putea expune unui risc ridicat în fața talibanilor, deoarece în Afganistan femeile nu pot juca fotbal”, a declarat Safdari, printre lacrimi, potrivit Reuters.

Patru ani mai târziu, FIFA vine în ajutorul celor aflate în situații similare cu Safdari. Forul mondial a organizat trei tabere de identificare a talentelor, scopul fiind formarea unei echipe din 23 de jucătoare afgane refugiate.

Ultima tabără a avut loc în săptămâna aceasta la St. George's Park, casa naționalelor engleze de fotbal, iar Safdari a descris totul ca fiind „emoționant, plin de dragoste și bucurie”.

Când te gândești la lucrurile prin care au trecut jucătoarele, te contectezi imediat cu ele, vrei să le susții și să le oferi o experiență uimitoare în fotbal. Ele sunt vii pe teren, este locul lor fericit, ajung să facă ceva ce le place. Pauline Hamill, antrenoare scoțiană

„Un câine de pe stradă are mai multe drepturi decât o femeie din Afganistan”

Și Najma Arefi a fost forțată să plece din Kabul în 2021. Avea 18 ani și juca pe poziția de fundaș.

„Vrem să folosim fotbalul ca pe o platformă puternică pentru a le reprezenta pe fetele din Afganistan, să le arătăm că nu le uităm.

Un câine de pe stradă are mai multe drepturi decât o femeie din Afganistan. Mă emoționează foarte tare să vorbesc despre ele (n.r. prietenele și celelalte femei rămase acolo), despre faptul că și-au pierdut visele, au pierdut totul.

Vrem să arătăm lumii că, chiar dacă închideți ochii, noi suntem încă aici. Vom continua să vorbim despre ele. Nu ne este frică”, a spus Arefi.

Gianni Infantino, președintele FIFA, a descris inițiativa drept „un pas important în direcția corectă”, însă fotbalistele își doresc să obțină mai mult.

Am fost atât de aproape de visul meu, iar talibanii mi l-au luat. Este un pas minunat din partea FIFA că organizează aceste turnee, dar scopul nostru este mai mare. Cerem FIFA să ne permită să fim recunoscute și să jucăm pe scena internațională și să ne reprezentăm țara în exil. Elaha Safdari, portăriță afgană

„Joc pentru toate femeile și fetele cărora li s-a spus să tacă”

În timp ce vorbea despre dificultățile cu care s-a confruntat în Anglia, izolarea și barierele lingvistice, Safdari strângea în brațe un trofeu și un tricou afgan, comori pe care părinții ei au reușit să i le trimită.

„Când mă uit la acest tricou, îmi spun că joc pentru toate femeile și fetele cărora li s-a spus să tacă.

De fiecare dată când îmi pun ghetele pe teren, joc pentru toate acele femei care nu pot nici măcar să se plimbe, sunt private de drepturile fundamentale ale omului”.

